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  • Семин: «Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение»

Семин: «Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение»

9 августа 2017, 22:44
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о ничьей с «Рубином» (1:1) в пятом туре РФПЛ. Защитник Соломон Кверквелия сравнял счет в добавленное время, забив бывшей команде.

«В Казани всегда сложно. Ничья закономерна. В первом тайме «Рубин» имел моменты, но мы выдержали давление. После удаления все было в наших руках, но совершили ошибку, заработав пенальти. Пришлось много работать.

Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение. В защите «Рубин» играл блестяще. Очко всегда лучше, чем ничего. Я благодарен команде за характер. Красная карточка Жонатасу (на 53 минуте – прим. «Бомбардира»)? Он явно отмахнулся! Больше комментировать нечего», – сказал Семин.

«Локомотив» делит первое место в турнирной таблице с «Зенитом».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Локомотив Кверквелия Соломон Семин Юрий
Комментарии (10)
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Decorhome
1502308103
Палыч вперед
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SPARTAK 85
1502309469
Палыч молодец.
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paracetamol
1502313864
Повезло малость. Кроме навала - ничего!
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XaXatyn
1502314304
Бердыев убрал Бурлака и защита у Рубина стала отличная!
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ArReal
1502314852
Слава Богу Забил? Защитника перевили в нападение и радуются, что он забил)))Я не могу с этого цирка- Может пора купить пару нападающих????Ари сломали и всё- ни одного напа нет...На что Ты расчитываешь в чемпионате Шпалыч?)))
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Loveloko
1502315498
Отличный старт
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NNNN-4
1502335051
В СССР за Локомотив не играл разве что Яшин , Семин (играл) не тренировал разве что Реал-одного поля ягоды...
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sprint5
1502335189
везение второе счастье
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