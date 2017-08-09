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    Семин: «Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о ничьей с «Рубином» (1:1) в пятом туре РФПЛ. Защитник Соломон Кверквелия сравнял счет в добавленное время, забив бывшей команде.

    «В Казани всегда сложно. Ничья закономерна. В первом тайме «Рубин» имел моменты, но мы выдержали давление. После удаления все было в наших руках, но совершили ошибку, заработав пенальти. Пришлось много работать.

    Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение. В защите «Рубин» играл блестяще. Очко всегда лучше, чем ничего. Я благодарен команде за характер. Красная карточка Жонатасу (на 53 минуте – прим. «Бомбардира»)? Он явно отмахнулся! Больше комментировать нечего», – сказал Семин.

    «Локомотив» делит первое место в турнирной таблице с «Зенитом».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2017 22:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +762

      sprint5 10 августа 2017, 06:19

      везение второе счастье

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      Рейтинг: +139

      NNNN-4 10 августа 2017, 06:17

      В СССР за Локомотив не играл разве что Яшин , Семин (играл) не тренировал разве что Реал-одного поля ягоды...

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      Рейтинг: +65

      Loveloko 10 августа 2017, 00:51

      Отличный старт

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      Рейтинг: +5853

      AtticusFinch 10 августа 2017, 00:40

      Слава Богу Забил? Защитника перевили в нападение и радуются, что он забил)))Я не могу с этого цирка- Может пора купить пару нападающих????Ари сломали и всё- ни одного напа нет...На что Ты расчитываешь в чемпионате Шпалыч?)))

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > AtticusFinch 10 августа 2017, 02:49

      локо не зенит там после тети оли с бабками туго семин и сам бы рад у роководства просит напа но пока тишиина не от хорошей жизни такие перестановки

      1
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      Рейтинг: +5853

      AtticusFinch > anri1703 10 августа 2017, 06:27

      Дело в том,что это продолжается на протяжении лет 6 -в команде всегда было максимум 2 нападающих - один из которых Майкон(ни рыба ни мясо)...при чём тут не от хорошей жизни - Локомотив каждый год покупает по 4 человека - нападающих нет!!!

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 10 августа 2017, 00:31

      Бердыев убрал Бурлака и защита у Рубина стала отличная!

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      Рейтинг: +17744

      paracetamol 10 августа 2017, 00:24

      Повезло малость. Кроме навала - ничего!

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 9 августа 2017, 23:11

      Палыч молодец.

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 9 августа 2017, 22:48

      Палыч вперед

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