Семин: «Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о ничьей с «Рубином» (1:1) в пятом туре РФПЛ. Защитник Соломон Кверквелия сравнял счет в добавленное время, забив бывшей команде.

«В Казани всегда сложно. Ничья закономерна. В первом тайме «Рубин» имел моменты, но мы выдержали давление. После удаления все было в наших руках, но совершили ошибку, заработав пенальти. Пришлось много работать.

Слава богу, Кверквелия забил. Мы пошли ва-банк, переведя его в нападение. В защите «Рубин» играл блестяще. Очко всегда лучше, чем ничего. Я благодарен команде за характер. Красная карточка Жонатасу (на 53 минуте – прим. «Бомбардира»)? Он явно отмахнулся! Больше комментировать нечего», – сказал Семин.

«Локомотив» делит первое место в турнирной таблице с «Зенитом».