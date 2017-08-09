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    «Боруссия» готова отпустить Дембеле в «Барселону» за 120 миллионов

    Руководство дортмундской «Боруссии» не собирается удерживать нападающего Усмане Дембеле от перехода в «Барселону», если каталонцы предложат за него компенсацию в размере 120 миллионов евро. В ближайшее время переговоры на эту тему пройдут в Германии, куда отправили представители испанского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Дембеле 70 миллионов евро. Но такая сумма не соответствует ожиданиям немецкой стороны.

    Дембле перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». За это время он сыграл 50 матчей, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи.

    Источник: Kicker.de

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    09.08.2017 06:31
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 9 августа 2017, 11:02

      хорошая цифра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 9 августа 2017, 10:23

      А реал красавчик!!! Подтягивает своих воспитанников и не тратит такие миллионы!!! Кажется теперь наступает эра Реал мадрид!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 9 августа 2017, 09:24

      Зинит больше даст

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13

      Александр Акопов 9 августа 2017, 09:02

      все открыли ящик пандоры

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 08:35

      бред полнейший совсем функционеры сбрендили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 августа 2017, 08:08

      Хороший нап, 120 можно и заплатить

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 9 августа 2017, 07:29

      Сорри за оффтоп,у нас уже в этом сезоне 3 места в лч? О_оооооо?)

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 9 августа 2017, 07:29

      Правильно, в Барсе деньги есть))))

      0
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