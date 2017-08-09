«Боруссия» готова отпустить Дембеле в «Барселону» за 120 миллионов

Руководство дортмундской «Боруссии» не собирается удерживать нападающего Усмане Дембеле от перехода в «Барселону», если каталонцы предложат за него компенсацию в размере 120 миллионов евро. В ближайшее время переговоры на эту тему пройдут в Германии, куда отправили представители испанского клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предложила за Дембеле 70 миллионов евро. Но такая сумма не соответствует ожиданиям немецкой стороны.

Дембле перешел в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». За это время он сыграл 50 матчей, забил 10 голов и отдал 22 результативные передачи.