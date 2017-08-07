«Барселона» официально предложила 70 миллионов за Дембеле

Руководство «Барселоны» направило официальное предложение коллегам из дортмундской «Боруссии» относительно трансфера нападающего Усмане Дембеле, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Каталонцы оценили 20-летнего француза в 70 миллионов евро плюс бонусы.

Напомним, что генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке ранее заявил, что суммы в размере 100 миллионов евро для приобретения Дембеле будет недостаточно. Футболист перебрался в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». За это время он сыграл в 49 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.