«Барселона» официально предложила 70 миллионов за Дембеле

70 и то много, а немцы 120 требуют, думаю каталонцы не купят его, если те не скинут
Руководство «Барселоны» направило официальное предложение коллегам из дортмундской «Боруссии» относительно трансфера нападающего Усмане Дембеле, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Каталонцы оценили 20-летнего француза в 70 миллионов евро плюс бонусы.
Напомним, что генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке ранее заявил, что суммы в размере 100 миллионов евро для приобретения Дембеле будет недостаточно. Футболист перебрался в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». За это время он сыграл в 49 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.