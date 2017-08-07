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    «Барселона» официально предложила 70 миллионов за Дембеле

    Руководство «Барселоны» направило официальное предложение коллегам из дортмундской «Боруссии» относительно трансфера нападающего Усмане Дембеле, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Каталонцы оценили 20-летнего француза в 70 миллионов евро плюс бонусы.

    Напомним, что генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке ранее заявил, что суммы в размере 100 миллионов евро для приобретения Дембеле будет недостаточно. Футболист перебрался в «Боруссию» в 2016 году из «Ренна». За это время он сыграл в 49 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 21 результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2017 08:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2017, 08:36

      70 и то много, а немцы 120 требуют, думаю каталонцы не купят его, если те не скинут

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 августа 2017, 13:43

      В Боруссии знают, что у Барселоны недавно появились лишние 222 миллиона евро, и они сделают всё чтобы получить большую часть этих денег.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 августа 2017, 11:04

      Понаблюдаем... Сколько уже всяких интересов на пустом месте засветилось...
      "Люди очень много и очень громко говорят, для того чтобы сказать как можно меньше. По-настоящему существенны и интересны при этом лишь закулисные сделки, о которых не упоминают ни единым словом...." (Франц Кафка)

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 7 августа 2017, 10:47

      Деньги некуда девать

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 7 августа 2017, 10:11

      Да

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 августа 2017, 09:52

      )))))))) никто его за 70 не отдаст, знаю сколько будет барса получила за неймара!!! Теперь все будут разводить барсу на бабло!!!

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 августа 2017, 08:32

      Берём

      1
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