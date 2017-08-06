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Ватцке: «100 миллионов за Дембеле – это недостаточно»

6 августа 2017, 07:16
3

В руководстве дортмундской «Боруссии» прокомментировали перспективы продажи форварда Усмане Дембеле. Как отметил генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке, продажа футболиста может значительно ослабить команду.

«Сто миллионов евро – это недостаточно за него. В свое время «Вольфсбург» продал за рекордные для Бундеслиги 74 миллиона евро де Брюйне в «Манчестер Сити». А спустя три года «волки» на порядок сдали свои позиции», – заявил Ватцке.

Ранее сообщалось, что Дембеле входит в сферу интересов «Барселоны» и «Реала».

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Боруссия Д Дембеле Усман
Комментарии (3)
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Борз-95
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А НАДО 221?)
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Xiko
1502007755
Понеслась...
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