Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ватцке: «100 миллионов за Дембеле – это недостаточно»

    В руководстве дортмундской «Боруссии» прокомментировали перспективы продажи форварда Усмане Дембеле. Как отметил генеральный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке, продажа футболиста может значительно ослабить команду.

    «Сто миллионов евро – это недостаточно за него. В свое время «Вольфсбург» продал за рекордные для Бундеслиги 74 миллиона евро де Брюйне в «Манчестер Сити». А спустя три года «волки» на порядок сдали свои позиции», – заявил Ватцке.

    Ранее сообщалось, что Дембеле входит в сферу интересов «Барселоны» и «Реала».

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.08.2017 07:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +627

      Xiko 6 августа 2017, 11:22

      Понеслась...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 6 августа 2017, 07:24

      А НАДО 221?)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko > Борз-95 6 августа 2017, 12:09

      223)

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11