Арбитр Николаев: «Понимаю реакцию людей, но слова Тарханова для меня – за гранью!»

Арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» Алексей Николаев рассказал о своем отношении к словам главного тренера команды из Екатеринбурга Александра Тарханова, который обвинил судью в предвзятости. По его словам, такое прощать нельзя. Николаев рассчитывает, что представители лиги примут соответствующее решение.

Напомним, что встреча в Краснодаре закончилась со счетом 1:1.

– Я был абсолютно уверен в своем решении. Считаю его объективным. «Краснодар»? Вчера на поле играли две команды. Одна в черном, другая в белом. Точка. Это для меня уже 217-я игра, какие могут быть предпочтения «Краснодару»? Смешно такое слышать.

– А если квалификационная комиссия признает, что пенальти не было, вы все равно не поймете эмоциональной реакции Тарханова?

– Я отношусь к нему с уважением, но говорить такие вещи никому не позволено. А что касается комиссии, то она не раз и не два принимала решения, которые становились для судей непонятными. Но это тоже объяснимо. Люди оценивают эпизоды по телекартинке и не могут оказаться на моем месте в той ситуации. По телевизору пенальти, действительно, не очевидный. Но ассистент, который находился рядом, согласился со мной.

– Что написал в рапорте инспектор?

– Он меня поддержал. Я понимаю реакцию людей. Эпизод случился в концовке, «Урал» мог увезти победу. Но слова Тарханова для меня – за гранью! Такое прощать нельзя. Пусть комитет по этике займется им. И это станет маленьким звоночком для всех. Когда игроки промахиваются с двух метров, мы же не говорим тренерам, что их надо убирать, так как они плохо работают

– Вы ведь были среди тех судей, который призывали комитет по этике наказать Слуцкого?

– Да. Я был в первых рядах. Своей позиции не поменял. Просто Леонид Викторович перешел определенную грань. Он думал, что это шутка. Но я сам воспитываю дочерей и прекрасно понимаю, что можно им говорить, а что – нельзя. Иногда они меня спрашивают о каких-то вещах, а я отвечаю, что просто пошутил. А в детских головах уже «засели» определенные вещи, их не так-то просто переубедить. Слуцкий перепутал КВН с реальной жизнью. Нельзя пацанам говорить, что судей нужно бить! Теперь моим детям в школе, получается, одноклассники могут сказать, что ваш папа – арбитр, его можно побить?! Абсурд. Поэтому нам нельзя было пропустить его слова мимо ушей.