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  • Арбитр Николаев: «Понимаю реакцию людей, но слова Тарханова для меня – за гранью!»

Арбитр Николаев: «Понимаю реакцию людей, но слова Тарханова для меня – за гранью!»

8 августа 2017, 09:17
11

Арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» Алексей Николаев рассказал о своем отношении к словам главного тренера команды из Екатеринбурга Александра Тарханова, который обвинил судью в предвзятости. По его словам, такое прощать нельзя. Николаев рассчитывает, что представители лиги примут соответствующее решение.

Напомним, что встреча в Краснодаре закончилась со счетом 1:1.

– Я был абсолютно уверен в своем решении. Считаю его объективным. «Краснодар»? Вчера на поле играли две команды. Одна в черном, другая в белом. Точка. Это для меня уже 217-я игра, какие могут быть предпочтения «Краснодару»? Смешно такое слышать.

– А если квалификационная комиссия признает, что пенальти не было, вы все равно не поймете эмоциональной реакции Тарханова?

– Я отношусь к нему с уважением, но говорить такие вещи никому не позволено. А что касается комиссии, то она не раз и не два принимала решения, которые становились для судей непонятными. Но это тоже объяснимо. Люди оценивают эпизоды по телекартинке и не могут оказаться на моем месте в той ситуации. По телевизору пенальти, действительно, не очевидный. Но ассистент, который находился рядом, согласился со мной.

– Что написал в рапорте инспектор?

– Он меня поддержал. Я понимаю реакцию людей. Эпизод случился в концовке, «Урал» мог увезти победу. Но слова Тарханова для меня – за гранью! Такое прощать нельзя. Пусть комитет по этике займется им. И это станет маленьким звоночком для всех. Когда игроки промахиваются с двух метров, мы же не говорим тренерам, что их надо убирать, так как они плохо работают

– Вы ведь были среди тех судей, который призывали комитет по этике наказать Слуцкого?

– Да. Я был в первых рядах. Своей позиции не поменял. Просто Леонид Викторович перешел определенную грань. Он думал, что это шутка. Но я сам воспитываю дочерей и прекрасно понимаю, что можно им говорить, а что – нельзя. Иногда они меня спрашивают о каких-то вещах, а я отвечаю, что просто пошутил. А в детских головах уже «засели» определенные вещи, их не так-то просто переубедить. Слуцкий перепутал КВН с реальной жизнью. Нельзя пацанам говорить, что судей нужно бить! Теперь моим детям в школе, получается, одноклассники могут сказать, что ваш папа – арбитр, его можно побить?! Абсурд. Поэтому нам нельзя было пропустить его слова мимо ушей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Тарханов Александр Николаев Алексей
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Дядя Серёжа
1502173229
За базар надо отвечать. Судьям тоже.
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mihail200606
1502173744
Бедные судьи. Такие нежные...
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paracetamol
1502174312
Левые пенальти ставить можно, но говорить об этом нельзя. Странная логика. И вообще, где дерьмократия, блин, я вас спрашиваю!
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МасСуд
1502176673
Никалашку послушать- судаки с нимбами ходить должны бля.... продажная каста которая гребет бабло...
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slavko33002
1502176855
Гнать судью!!!
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овертайм
1502177395
не бить а убивать пора таких дебилов
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fanchik
1502181335
Логика проста, 217 игр отсудил и есть условно "конверт" в черном и в белом и точка.В конце своего судейства и возникают соблазны "срубить по-легкому".Зачем -то в оправдание своих деток "замешивает".Ну а Тарханова понять тоже можно "это крик души на не справедливый пендаль"Вот где помог бы видеоповтор и никаких разборок.
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Бугимен
1502185584
Все по делу.
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cska-62
1502187691
А вот если вся коррупционная гадость этого случая вскроется и будут представлены доказательства в СК РФ о подкупе судьи, то Николаев запоёт так: "... я сам воспитываю дочерей... тут дай, там дай... школа, поликлиника...". Пенальти откровенно выдуман! Раз двадцать пересмотрел момент!
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SPARTAK 85
1502190259
А пенальти которого не было, где игрок подгибает ноги и падает для команды которая его получила это не за гранью?
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