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    Арбитр Николаев: «Понимаю реакцию людей, но слова Тарханова для меня – за гранью!»

    Арбитр матча четвертого тура российской Премьер-лиги «Краснодар» – «Урал» Алексей Николаев рассказал о своем отношении к словам главного тренера команды из Екатеринбурга Александра Тарханова, который обвинил судью в предвзятости. По его словам, такое прощать нельзя. Николаев рассчитывает, что представители лиги примут соответствующее решение.

    Напомним, что встреча в Краснодаре закончилась со счетом 1:1.

    – Я был абсолютно уверен в своем решении. Считаю его объективным. «Краснодар»? Вчера на поле играли две команды. Одна в черном, другая в белом. Точка. Это для меня уже 217-я игра, какие могут быть предпочтения «Краснодару»? Смешно такое слышать.

    – А если квалификационная комиссия признает, что пенальти не было, вы все равно не поймете эмоциональной реакции Тарханова?

    – Я отношусь к нему с уважением, но говорить такие вещи никому не позволено. А что касается комиссии, то она не раз и не два принимала решения, которые становились для судей непонятными. Но это тоже объяснимо. Люди оценивают эпизоды по телекартинке и не могут оказаться на моем месте в той ситуации. По телевизору пенальти, действительно, не очевидный. Но ассистент, который находился рядом, согласился со мной.

    – Что написал в рапорте инспектор?

    – Он меня поддержал. Я понимаю реакцию людей. Эпизод случился в концовке, «Урал» мог увезти победу. Но слова Тарханова для меня – за гранью! Такое прощать нельзя. Пусть комитет по этике займется им. И это станет маленьким звоночком для всех. Когда игроки промахиваются с двух метров, мы же не говорим тренерам, что их надо убирать, так как они плохо работают

    – Вы ведь были среди тех судей, который призывали комитет по этике наказать Слуцкого?

    – Да. Я был в первых рядах. Своей позиции не поменял. Просто Леонид Викторович перешел определенную грань. Он думал, что это шутка. Но я сам воспитываю дочерей и прекрасно понимаю, что можно им говорить, а что – нельзя. Иногда они меня спрашивают о каких-то вещах, а я отвечаю, что просто пошутил. А в детских головах уже «засели» определенные вещи, их не так-то просто переубедить. Слуцкий перепутал КВН с реальной жизнью. Нельзя пацанам говорить, что судей нужно бить! Теперь моим детям в школе, получается, одноклассники могут сказать, что ваш папа – арбитр, его можно побить?! Абсурд. Поэтому нам нельзя было пропустить его слова мимо ушей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.08.2017 09:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 8 августа 2017, 14:04

      А пенальти которого не было, где игрок подгибает ноги и падает для команды которая его получила это не за гранью?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 8 августа 2017, 13:21

      А вот если вся коррупционная гадость этого случая вскроется и будут представлены доказательства в СК РФ о подкупе судьи, то Николаев запоёт так: "... я сам воспитываю дочерей... тут дай, там дай... школа, поликлиника...".

      Пенальти откровенно выдуман! Раз двадцать пересмотрел момент!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 8 августа 2017, 13:30

      Особенно смешно выглядит объяснение Николаева в другом его интервью о том, что на самом деле в этом эпизоде всё было не так, как на видеозаписи?! Им хоть плюй в глаза, всё Божья роса! И убеждение, что любым способом полученное бабло - не есть зло!

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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 8 августа 2017, 12:46

      Все по делу.

      1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 8 августа 2017, 11:35

      Логика проста, 217 игр отсудил и есть условно "конверт" в черном и в белом и точка.В конце своего судейства и возникают соблазны "срубить по-легкому".Зачем -то в оправдание своих деток "замешивает".Ну а Тарханова понять тоже можно "это крик души на не справедливый пендаль"Вот где помог бы видеоповтор и никаких разборок.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 августа 2017, 10:29

      не бить а убивать пора таких дебилов

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 8 августа 2017, 10:20

      Гнать судью!!!

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 8 августа 2017, 10:17

      Никалашку послушать- судаки с нимбами ходить должны бля.... продажная каста которая гребет бабло...

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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 09:38

      Левые пенальти ставить можно, но говорить об этом нельзя. Странная логика. И вообще, где дерьмократия, блин, я вас спрашиваю!

      4
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 августа 2017, 09:29

      Бедные судьи. Такие нежные...

      0
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 09:20

      За базар надо отвечать. Судьям тоже.

      4
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