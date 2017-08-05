Гаджиев считает, что «Амкар» в игре против «Динамо» получил по заслугам

Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после матча четвертого тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:3) дал понять, что результат встречи вытек из хода игры.

«Есть некоторые вещи, которые нельзя делать, они недопустимы на уровне профессионального футбола. Мы сделали такие вещи, поэтому и получили. Можно сказать, что по заслугам. Хотя, если убрать грубые ошибки и безобразную игру отдельных футболистов, другие составляющие игры были получше, чем в предыдущих матчах. Например, единоборства — большую их часть выигрывали наши футболисты. Взаимодействия в атаке были получше, чем ранее.

Ошибки? Уровень мастерства, конечно, влияет, но думаю, что дело в эмоциях, чрезмерном желании отыграть один мяч. Надо сказать, такие вещи встречаются в футболе, пусть и не так часто. Примеров очень много.

Когда просматриваешь те или иные матчи, находишь такие моменты, показываешь их игрокам: так играть нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Объясняешь, говоришь. А потом говоришь еще более жестко, что, если это будет продолжаться, мы будем вести жесткую борьбу за выживание. Говорили так не раз и не два. В прошлом году говорили так же, играли строже, но тогда у нас был Георгий Джикия. 17 игр — 9 на ноль. Был результат. Для нас это очень важно. У нас по-другому ничего не получится», – говорит наставник.

«Амкар» после четырех туров не набрал ни одного очка и ни разу не поразил чужие ворота.