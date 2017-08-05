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РФПЛ. «Динамо», разгромив «Амкар», одержало первую победу в сезоне; пермяки терпят четвертое поражение кряду

5 августа 2017, 19:21
7

В матче четвертого тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле достаточно уверенно разобралось с пермским «Амкаром». Для бело-голубых эта виктория стала первой после возвращения из ФНЛ.

«Аммиачные» же продолжают идти по турниру без набранных очков, а безголевая серия команды длится уже более 360 минут.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 49; 2:0 – Зотов, 64; 3:0 – Вандерсон, 82.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Ионов (Темников, 67), Зотов, Соу, Ташаев, Панченко (Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86).

«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Бодул, 68), Конде, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Гол, Баланович, Салугин (Гасилин, 85).

Предупреждения: Зайцев, 42; Салугин, 76; Конде, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Амкар-Пермь
Комментарии (7)
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Тони Монтана Б
1501950127
хАХ. нОВОСТЬ НАПИСАЛИ, когда еще матч не закончился
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drago922
1501950555
Вандерсон Франсишку - напялил Амкар на шишку )
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Gullit 76
1501951230
С Амкаром что-то происходит:защита в аут вся уходит.В пятером на одного защитника - давно я такого не видел.Динамо почувствовало свою игру,ещё прибавит.Гаджи терпения.
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Красногорск_Фан
1501951405
Молодцы. Стараются
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сашка0714
1501951549
Аскар плох...
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insider_retro
1501952695
Динамо решило задачу дня, пермяки оставили набор очков до лучших времён... "Успешные люди вырываются вперед, используя то время, которые остальные используют впустую...." (Генри Форд)
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Sergej-74
1501961169
с победой взяли три очка это главное
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