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    РФПЛ. «Динамо», разгромив «Амкар», одержало первую победу в сезоне; пермяки терпят четвертое поражение кряду

    В матче четвертого тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле достаточно уверенно разобралось с пермским «Амкаром». Для бело-голубых эта виктория стала первой после возвращения из ФНЛ.

    «Аммиачные» же продолжают идти по турниру без набранных очков, а безголевая серия команды длится уже более 360 минут.

    Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

    Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Панченко, 49; 2:0 – Зотов, 64; 3:0 – Вандерсон, 82.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Ионов (Темников, 67), Зотов, Соу, Ташаев, Панченко (Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86).

    «Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Бодул, 68), Конде, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Гол, Баланович, Салугин (Гасилин, 85).

    Предупреждения: Зайцев, 42; Салугин, 76; Конде, 90+1.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.08.2017 19:21
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 августа 2017, 22:26

      с победой взяли три очка это главное

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 20:04

      Динамо решило задачу дня, пермяки оставили набор очков до лучших времён...
      "Успешные люди вырываются вперед, используя то время, которые остальные используют впустую...." (Генри Форд)

      0
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      Рейтинг: +53

      сашка0714 5 августа 2017, 19:45

      Аскар плох...

      0
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 5 августа 2017, 19:43

      Молодцы. Стараются

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 августа 2017, 19:40

      С Амкаром что-то происходит:защита в аут вся уходит.В пятером на одного защитника - давно я такого не видел.Динамо почувствовало свою игру,ещё прибавит.Гаджи терпения.

      2
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      Рейтинг: +22

      drago922 5 августа 2017, 19:29

      Вандерсон Франсишку - напялил Амкар на шишку )

      0
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 5 августа 2017, 19:22

      хАХ. нОВОСТЬ НАПИСАЛИ, когда еще матч не закончился

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