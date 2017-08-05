РФПЛ. «Динамо», разгромив «Амкар», одержало первую победу в сезоне; пермяки терпят четвертое поражение кряду

В матче четвертого тура РФПЛ московское «Динамо» на своем поле достаточно уверенно разобралось с пермским «Амкаром». Для бело-голубых эта виктория стала первой после возвращения из ФНЛ.

«Аммиачные» же продолжают идти по турниру без набранных очков, а безголевая серия команды длится уже более 360 минут.

Чемпионат России. РФПЛ. 4-й тур

Динамо (Москва) – Амкар (Пермь) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Панченко, 49; 2:0 – Зотов, 64; 3:0 – Вандерсон, 82.

«Динамо»: Шунин, Терехов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Ионов (Темников, 67), Зотов, Соу, Ташаев, Панченко (Соснин, 71), Вандерсон (Бечирай, 86).

«Амкар»: Нигматуллин, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Бодул, 68), Конде, Рязанцев, Костюков (Комолов, 78), Гол, Баланович, Салугин (Гасилин, 85).

Предупреждения: Зайцев, 42; Салугин, 76; Конде, 90+1.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ