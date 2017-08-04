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Кучук: «Становление «Ростова» продолжается»

4 августа 2017, 22:39
3

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел промежуточный итог своему пребыванию в команде. Специалист возглавил команду 9 июня.

– Очень много игроков покинули «Ростов». Сложно создавать новую команду?
– Да, так как мы собрались за неделю до старта чемпионата. На первом сборе было всего 4 игрока из нынешней основы. Но мы работаем скрупулезно. Сейчас нужно объединить ребят результатом, желанием, тренировками. Сложный процесс. Наше становление продолжается. Сколько одно продлится? Уже сделано многое. Мы хорошо поработали на трансферном рынке, взяли хороших футболистов, которым не надо повторять по десять раз. Они всю понимают с первого взгляда. Если бы уровень ребят был ниже, то пришлось бы сложнее. Спасибо всем за работу, которая еще не закончилась.

В межсезонье команду покинуло 19 игроков, в том числе Сесар Навас, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Сердар Азмун, Федор Кудряшов и Дмитрий Полоз.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Кучук Леонид
Комментарии (3)
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kaa-71
1501910479
Респект ребятам, что не опустили руки, а проявляют характер
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Таганский
1501956635
Мы на это только надеемся и верим в успех!!
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Чуни Муни
1502126601
На призовые места пока не претендуем , но нервы многим попортим. Как то так.)))
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