Кучук: «Становление «Ростова» продолжается»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвел промежуточный итог своему пребыванию в команде. Специалист возглавил команду 9 июня.

– Очень много игроков покинули «Ростов». Сложно создавать новую команду?

– Да, так как мы собрались за неделю до старта чемпионата. На первом сборе было всего 4 игрока из нынешней основы. Но мы работаем скрупулезно. Сейчас нужно объединить ребят результатом, желанием, тренировками. Сложный процесс. Наше становление продолжается. Сколько одно продлится? Уже сделано многое. Мы хорошо поработали на трансферном рынке, взяли хороших футболистов, которым не надо повторять по десять раз. Они всю понимают с первого взгляда. Если бы уровень ребят был ниже, то пришлось бы сложнее. Спасибо всем за работу, которая еще не закончилась.

В межсезонье команду покинуло 19 игроков, в том числе Сесар Навас, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Максим Григорьев, Сердар Азмун, Федор Кудряшов и Дмитрий Полоз.