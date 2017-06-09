«Ростов» объявил о назначении Кучука, Кириченко продолжит работать в клубе

Эх, Ростов, Ростов!
Такого тренера не смогли удержать!
ЗОЛОТО, а не тренер! Золото!
Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
И как работал!
Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
Медали! Кубки! Европа!
То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Белорусский специалист Леонид Кучук представлен в качестве нового главного тренера «Ростова». Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1». Сообщается, что тренер Дмитрий Кириченко продолжит работу в клубе.
Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).
Напомним, Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве нового главного тренера «Рубина».