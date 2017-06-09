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  • «Ростов» объявил о назначении Кучука, Кириченко продолжит работать в клубе

«Ростов» объявил о назначении Кучука, Кириченко продолжит работать в клубе

9 июня 2017, 14:27
11

Белорусский специалист Леонид Кучук представлен в качестве нового главного тренера «Ростова». Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1». Сообщается, что тренер Дмитрий Кириченко продолжит работу в клубе.

Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).

Напомним, Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве нового главного тренера «Рубина».

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Кучук Леонид Кириченко Дмитрий
Комментарии (11)
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den161
1497008204
Станиславыч, вперед! Мы с тобой! Сделай так что б вскоре трибуны скандировали "Кучук!!!"
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пряник929
1497008931
Нормально, жаль много игроков в Рубин уплыли...
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justozavr
1497009013
Хорошо, что остался Дима! быть может он сохранит в остатках команды психологию уверенных дней
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vgarakh
1497009740
Оптимизм вселяет то, что Дмитрий Кириченко остался, значит не все так плохо. Хотя надо было его ставить главным тренером, чем он хуже Семака, Тихонова, Гордеева, Таллалаева и др.
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Михаил Шевченко
1497010461
Хороший выбор!!!!!
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maior-60
1497013727
Не понимаю радости некоторых болел. А про Кубань забыли? А после ухода из Локо сколько вони было. Считаю, что назначение Каучука - фатальная ошибка нынешнего руководства Ростова. Этот горе-тренер загонит клуб в пердив и свалит, а потом еще будет орать, что ему мало заплатили. Гнать эту гниду надо в три шеи из российского футбола.
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acer2003
1497014743
Кучук отличный тренер,доказал это в Краснодаре !Удачи ему и Ростову!
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dok66
1497016816
В качестве кого Кириченко остается ? Консультанта на время вхождения в должность Кучука ? В это могу поверить .
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Popularov
1497017841
Эх, Ростов, Ростов! Такого тренера не смогли удержать! ЗОЛОТО, а не тренер! Золото! Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове! И как работал! Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России! ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках. На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева. Вся Россия радовалась европейским победам Ростова! Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова. Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!! Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать! Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева! Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку. Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ! Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ! Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина! Медали! Кубки! Европа! То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!! Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО! Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ! Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура! Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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