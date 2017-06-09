«Ростов» объявил о назначении Кучука, Кириченко продолжит работать в клубе

Белорусский специалист Леонид Кучук представлен в качестве нового главного тренера «Ростова». Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1». Сообщается, что тренер Дмитрий Кириченко продолжит работу в клубе.

Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).

Напомним, Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве нового главного тренера «Рубина».