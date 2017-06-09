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    «Ростов» объявил о назначении Кучука, Кириченко продолжит работать в клубе

    Белорусский специалист Леонид Кучук представлен в качестве нового главного тренера «Ростова». Контракт со специалистом подписан по схеме «1+1». Сообщается, что тренер Дмитрий Кириченко продолжит работу в клубе.

    Помимо этого в тренерский штаб Кучука вошли Виталий Милютин (тренер по физподготовке), Иван Федык (тренер по тактике), Евгений Иванов (тренер по работе с вратарями), Сергей Клещенко (тренер).

    Напомним, Кириченко входил в тренерский штаб Курбана Бердыева, который 9 июня был представлен в качестве нового главного тренера «Рубина».

    Источник: ФК «Ростов»

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    09.06.2017 14:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -13

      Popularov 9 июня 2017, 17:17

      Эх, Ростов, Ростов!
      Такого тренера не смогли удержать!
      ЗОЛОТО, а не тренер! Золото!
      Это Курбан Бердыев ещё раз доказал работая в Ростове!
      И как работал!
      Это была маленькая феерическая ФУТБОЛЬНАЯ сказка Ростова и всей России!
      ВСЕМ ПАМЯТНЫ громкие ПОБЕДЫ Ростова в европейских кубках.
      На виду были ростовские футболисты Полоз, Азмун, Гацкан, Калачёв, Джанаев, Бухаров, Навас и многие другие, а также была видна работа тренера Курбана Бердыева.
      Вся Россия радовалась европейским победам Ростова!
      Вся Россия радовалась и апплодировала большим победам Курбана Бердыева и Ростова.
      Да и в чемпионате России - Ростов РАЗГРОМИЛ Спартак ВСУХУЮ!!!
      Вот как надо РАБОТАТЬ и тренировать!
      Но в Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
      Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
      Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
      Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
      Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
      Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
      Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
      Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
      Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
      Медали! Кубки! Европа!
      То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
      Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
      Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
      Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
      Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 17:00

      В качестве кого Кириченко остается ? Консультанта на время вхождения в должность Кучука ? В это могу поверить .

      0
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 9 июня 2017, 16:25

      Кучук отличный тренер,доказал это в Краснодаре !Удачи ему и Ростову!

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      Рейтинг: +6627

      maior-60 9 июня 2017, 16:08

      Не понимаю радости некоторых болел. А про Кубань забыли? А после ухода из Локо сколько вони было. Считаю, что назначение Каучука - фатальная ошибка нынешнего руководства Ростова. Этот горе-тренер загонит клуб в пердив и свалит, а потом еще будет орать, что ему мало заплатили. Гнать эту гниду надо в три шеи из российского футбола.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > max74 9 июня 2017, 20:04

      Тимоха с Сашей не уйдут.Они говорили,что хотят остаться работать в Ростове,после завершения карьеры.А это уже скоро

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 июня 2017, 15:14

      Хороший выбор!!!!!

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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 июня 2017, 15:02

      Оптимизм вселяет то, что Дмитрий Кириченко остался, значит не все так плохо.
      Хотя надо было его ставить главным тренером, чем он хуже Семака, Тихонова, Гордеева, Таллалаева и др.

      4
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      Рейтинг: +186

      KROFF > vgarakh 9 июня 2017, 15:06

      Он сам еще не готов. К тому же еще не получил категорию ПРО.Скорей Калачев ее получит.

      0
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      Рейтинг: +751

      justozavr 9 июня 2017, 14:50

      Хорошо, что остался Дима! быть может он сохранит в остатках команды психологию уверенных дней

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 9 июня 2017, 14:48

      Нормально, жаль много игроков в Рубин уплыли...

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 9 июня 2017, 14:36

      Станиславыч, вперед! Мы с тобой! Сделай так что б вскоре трибуны скандировали "Кучук!!!"

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