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    Неймар официально стал игроком «ПСЖ»; бразилец – самый дорогой футболист в истории

    Уже бывший футболист «Барселоны» Неймар стал игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает сам парижский суперклуб.

    Каталонцы за южноамериканца получили 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим футболистом за всю историю.

    Дебютировать за парижан форвард планирует уже 5 августа.

    Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года и успел провести 123 матча и забить 68 голов.

    Самые дорогие трансферы в истории. Как теперь выглядит этот список

    Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

    Источник: ФК «ПСЖ»

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    03.08.2017 23:00
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 4 августа 2017, 15:46

      вообще как-то не понятно... в теории ведь выходит, что никакого трансфера не было, Неймара никто не покупал, он рассторг контракт и как СА перешел...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 августа 2017, 11:50

      До конца не верил что это правда. Слишком космическая сумма да и другие игроки говорили что он остается.

      2
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 > OfaZavr 4 августа 2017, 12:30

      Кто говорил?? такие как Пике, неадекватные?!

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 августа 2017, 11:42

      Поживем увидим, чем это все закончится

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 4 августа 2017, 08:49

      Слабак... Во Франции у него будет только один стимул, это "Лига чемпионов", стимул для развития нулевой, матчей с топ клубами намного меньше чем в Испании. Там он будет волком среди овец. Печально это. Если хотел быть лучше Мессии или Роналду, дак делал бы это на одном поле с ними, а не где-то "там". Жаль, в Барсе его ждало большое будущее.

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      Рейтинг: +17804

      ilichkadr > KsiroN 4 августа 2017, 13:35

      Пока в Барсе Месси, Неймар вынужден был находиться на вторых ролях, а золотой мяч ох как хочется получить. Отец Неймара мутит воду........

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      Рейтинг: +33

      Старший оператор 4 августа 2017, 07:09

      Наконец то это случилось ! Будет оочень интересно посмотреть на сотрудничество Неймара и ПСЖ :)

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      Рейтинг: +17804

      ilichkadr > Старший оператор 4 августа 2017, 13:37

      Так про между прочим, зарплата Неймара в ПСЖ 50 лимонов евро в год. Переводим на наши рубли -4 тыс. рублей в МИНУТУ!

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      Рейтинг: +33

      Старший оператор > ilichkadr 4 августа 2017, 17:36

      Да,да :) Я в курсе , друг )

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      Рейтинг: +147

      JellyBean 4 августа 2017, 03:43

      Ежики..о_О

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      Рейтинг: +14

      pekasa 4 августа 2017, 01:24

      до конца не верил, это просто пипец полный.

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 4 августа 2017, 00:35

      Самый дорого продажный..

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 4 августа 2017, 00:11

      Рекорд Гиннеса поставьте

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 4 августа 2017, 00:08

      С каких пор ПСЖ у нас стал суперклубом? То что купили петушка, это ни о чём ещё не говорит... Чтобы быть суперклубом, нужно хоть что-то в периоде 10 лет показать на международной арене, у ПСЖ ни единого значимого европейского титула, ни единого... Так с какого ..уя он суперклуб?

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