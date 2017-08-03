Неймар официально стал игроком «ПСЖ»; бразилец – самый дорогой футболист в истории

Уже бывший футболист «Барселоны» Неймар стал игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает сам парижский суперклуб.

Каталонцы за южноамериканца получили 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим футболистом за всю историю.

Дебютировать за парижан форвард планирует уже 5 августа.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года и успел провести 123 матча и забить 68 голов.

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