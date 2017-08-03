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  • Неймар официально стал игроком «ПСЖ»; бразилец – самый дорогой футболист в истории

Неймар официально стал игроком «ПСЖ»; бразилец – самый дорогой футболист в истории

3 августа 2017, 23:00
20

Уже бывший футболист «Барселоны» Неймар стал игроком французского «ПСЖ». Об этом сообщает сам парижский суперклуб.

Каталонцы за южноамериканца получили 222 миллиона евро, что сделало бразильца самым дорогим футболистом за всю историю.

Дебютировать за парижан форвард планирует уже 5 августа.

Неймар выступал за «Барселону» с 2013 года и успел провести 123 матча и забить 68 голов.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Самые дорогие трансферы в истории. Как теперь выглядит этот список

Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Источник: ФК «ПСЖ»
Франция. Лига 1 Испания. Примера Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (20)
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The_Enot
1501790608
Не надолго он видимо самый дорогой футболист)
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Defensore
1501791263
Пожалуй долго будет не побит, да и ЛЧ выиграет
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BRO_football
1501791522
ПСЖ забыл позорное поражение 6:1 от Барселоны в ЛЧ в прошлом году, и теперь легко покупает их лучшего футболиста?
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insider_retro
1501793724
Он вроде сам заплатил 222 лимона и стал свободным агентом... Ему , я думаю, потом отольётся, зато ФФП соблюдены будут со стороны ПСЖ.... Всегда найдутся головастые для решения сложных схем!!....
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Docentusa
1501793945
НУ ....... ец)))
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ivanthebest
1501794486
С каких пор ПСЖ у нас стал суперклубом? То что купили петушка, это ни о чём ещё не говорит... Чтобы быть суперклубом, нужно хоть что-то в периоде 10 лет показать на международной арене, у ПСЖ ни единого значимого европейского титула, ни единого... Так с какого ..уя он суперклуб?
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Tajik-za Zenit
1501794691
Рекорд Гиннеса поставьте
Ответить
Decorhome
1501836128
Поживем увидим, чем это все закончится
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OfaZavr
1501836612
До конца не верил что это правда. Слишком космическая сумма да и другие игроки говорили что он остается.
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k4kuzma
1501850801
вообще как-то не понятно... в теории ведь выходит, что никакого трансфера не было, Неймара никто не покупал, он рассторг контракт и как СА перешел...
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