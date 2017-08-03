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    Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол


    2.2
    Голосов: 39
    03.08.2017 19:00
    Тимофей Яценко рассказывает, почему «Барселона» обречена, а бразилец все делает верно.

    Признаюсь сразу: я не люблю «Барселону» − поэтому уход Неймара встречаю со злорадной ухмылкой. Не люблю за высокомерие, за «больше, чем клуб», за поражение «Арсенала» в финале Лиги чемпионов-2006. Не люблю за лицемерие – сегодня «Барселона» намерена пожаловаться в УЕФА, если «ПСЖ» активирует клаусулу Неймара (222 миллиона евро).

    А семь лет назад, когда «Барсе» был нужен Сеск Фабрегас, Жерар Пике, Карлес Пуйоль и Хосе Рейна натянули на Сеска футболку каталонского клуба, хотя он все еще числился игроком «Арсенала». Тогда сборная Испании праздновала победу на чемпионате мира, и мало кто заметил эту выходку во всеобщей вакханалии. Это, впрочем, не помешало сделать вывод: что игроки, что руководители «Барселоны» думают только о себе и не уважают права других клубов (особенно – клубов помельче).

    Сегодня история вернулась в Каталонию бумерангом: в «больше, чем клуб» нагрянул молодой и дерзкий новичок, который не уважает никакую старую иерархию, и выкупил один из главных активов «Барсы». Заменить Неймара нельзя – ни Дембеле, ни Дибала, ни Мбаппе не способны на это прямо здесь и сейчас.

    Не способны не только по игровым возможностям, но и по медийной силе. Уход Неймара – это в первую очередь пиар-катастрофа для «Барсы», которая надеялась сделать из бразильца нового Месси. Еще пару лет назад о таком трансфере и помыслить было невозможно – зачем Неймару кидать успешную и напичканную автотюном «Барсу» ради сомнительного парижского проекта? Но за два года многое изменилось, и Неймар наверняка понял, что:

    а) парижский проект – не такой и сомнительный. Чудесные 6:1 в прошедшем сезоне случились только благодаря Неймару; будь бразилец по другую сторону баррикад, и парижане бы прошли дальше. С ним «ПСЖ» реально может выиграть Лигу чемпионов. Если у вас есть сомнения, то пересмотрите первый матч 1/8 финала и приплюсуйте к парижскому перфомансу теоретического Неймара – какой счет мы бы увидели на табло? Думаю, в ворота Тер Штегена залетело бы даже больше шести;

    б) выигрыш ЛЧ с Парижем – прямой путь к «Золотому мячу». Неймар очевидно тщеславен и устал прозябать в тени Месси. Аргентинец настолько велик и настолько огромен, что полностью загородил солнце и в одиночестве купается в его лучах. Даже после тех самых великих 6:1 по всем соцсетям разбежалась фотка Месси, поддерживаемого фанатами, хотя результат сделал именно Неймар. На счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» был только пенальти, да и то заработанный Неймаром. Все остальное – особенно ключевые четвертый и шестой голы – создал именно бразилец;

    в) трансфер в Париж – это деньги. Много-много-много денег. СМИ уже месяц пишут о зарплате в 500 тысяч евро еженедельно (по новым данным – 575 тысяч) и трезвонят о подъемных в 40 миллионов. На такие деньги можно не просто закатить вечеринку со швырянием карликами, а выкупить в рабство всех карликов мира. «ПСЖ» приманил Неймара перспективой стать единственным и неповторимым – и добил его сумасшедшим денежным предложением. От таких сумм в нашем мире просто-напросто не отказываются.

    ***

    Трансфер Неймара в «ПСЖ» – эпохальное событие сразу по нескольким причинам. Во-первых, его изначальная сумма (222 миллиона евро) – таких денег за одного игрока в мировом футболе еще не платили. Во-вторых, мы еще не сталкивались со случаем, когда более богатый, но менее титулованный клуб приходил в гости к легендарному и осыпанному лаврами – и уводил принцессу под ручки. Неймару всего 25 лет, расцвет его карьеры вот-вот настанет − и лучшие годы своего цветения он подарит не Каталонии, а Парижу.

    Этот трансфер переворачивает с ног на голову наши представления о трансферном рынке, где все работало по привычному принципу, знакомому как «камень-ножницы-бумага»: «МЮ» бьет «Спортинг» и забирает Роналду, а «Реал» бьет «МЮ» и выкупает португальца за 90 миллионов зеленых. Теперь это больше не работает: катарские олигархи пришли на европейский рынок и показали, как надо торговаться. Меньше чем за десятилетие они превратили никчемного и серого эмси («ПСЖ» до финансовых вливаний) в парня, который запросто переворачивает игру (покупает Неймара). Под диктовку счетчика банкнот бразилец легко напишет парижанам их личный «Горгород».

    Ну и в-третьих, если вы еще не забыли, о чем были «во-первых» и «во-вторых». Транзит Неймара в Париж за 222 миллиона – это переворот игры еще и потому, что, начиная с нынешнего лета, футбольные клубы будут тратить на игроков действительно безумные деньги. Потолок сумасшествия наконец пробит, и не зря президент «Наполи» 80-х Коррадо Ферлаино недавно удивлялся: «Сколько бы я сегодня заплатил за трансфер Диего Марадоны?».

    Нам пора привыкать, что любой хороший игрок сегодня стоит не меньше 50 миллионов евро, любой потенциально великий – больше 100. А за состоявшихся легенд вроде Неймара придется платить все 300. Цифры, которые еще недавно казались гротескными, этим летом стали обыденной и банальной реальностью.

    Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, IBTimes UK
    Рейтинг: 2.2 Голосов: 39
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +3795

      serppion 26 августа 2017, 07:55

      Кто такой Тимофей Яценко, чтоб позволить ему иметь собственное мнение о Барселоне? И как же без его советов ушел Неймар в ПСЖ? Шавка хочет быть очередной Моськой, лающей на слона?

      -1
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      Рейтинг: +10

      Flamengo 5 августа 2017, 23:58

      Неймар выбрал свой путь и желаю ему успехов! Безусловно хороший игрок, на порядок лучше чем хруштиану!

      0
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      Рейтинг: +10

      Flamengo 5 августа 2017, 23:55

      Тимофей Яценко видимо заболел и обречен! экспертишка

      1
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 5 августа 2017, 17:07

      Ну уж если за Игуаина 90 заплатили. Я кстати немного подопух, когда узнал по чем переходил Зидан в Реал....это правда?

      0
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      Рейтинг: +94

      BarcaRulezz 5 августа 2017, 12:09

      О да, с Неймаром в ворота Барселоны залетело бы больше шести голов)) Просер в первом матче, это исключительное пижонство каталонцев и безграмотность их тактики, а не заслуга французов что и показал более значимый ответный матч - ау.

      0
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      Рейтинг: +44

      Edouard Farber 5 августа 2017, 03:50

      Футбол перестает быть ФУТБОЛОМ, ТЕПЕРЬ ЭТО БИЗНЕС ИГРА И ДЕНЬГИ УНИЧТОЖАЮТ ИГРАКОВ И КРАСОТУ ИГРЫ, А ПЕРЕКУПКА ИГРАКОВ ТЕМ БОЛЕЕ СПОСОБСТВУЕТ СНИЖЕНИЮ.СКОЛЬКО ИГРОКОВ ПОСЛЕ ПЕРЕХОДА ТЕРЯЛИ СВОЮ ПЕРЕСПЕКТИВУ,ИГРАЯ В НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ ИПОЛУЧАЯ ПРИЗНАНИЕ НЕ СМОГЛИ В НОВОМ КЛУБЕ ПРИВЫКНУТЬ К ЕГО СИСТЕМЕ И УГАСАЛИ.

      -1
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 4 августа 2017, 23:26

      Верно, что в Барсе, Неймар был в тени Месси, остальное поставим большой вопрос, и ... пожелаем бразильцу удачи в новом клубе. ПСЖ., некогда в Пари Сне Жермене был элитный закрытый колледж для незаконнорожденных детей, по слухам там учился незаконнорожденный сын графа Шувалова. Он же граф Сен Жер мен :) Прогнозы будущего для этого клуба в этой колее :)

      0
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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL 4 августа 2017, 13:47

      Подобная статья, как и статьи про голых баб, версусы и "расследования" повелителя резиновых уточек, являются ответом на вопрос, почему я считаю Бомбардирир пристанищем малолетних интернет-дебилов, а не футбольным сайтом.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > ZENIT GOAL 10 августа 2017, 17:10

      Почему тогда вы этим сайтом пользуетесь? Вы в касте малолетних интернет-дебилов?)))

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      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > ЖОРРО 14 августа 2017, 17:03

      Заходил на этот сайт, всё-таки, по прямому назначению - про футбол почитать, последить за результатами, тесты интересные футбольные пройти и так далее. Ну, по крайней мере, в надежде на это, раз Соккер сразу после этого разделения в 15 году долго в себя приходил. Больше не буду, добавил вместо бомбардира в закладки спортбокс, там хоть удобно обзоры матчей и голы смотреть. Всяко больше пользы, чем смотреть на не обременённые интеллектом морды "артистов" из версусов и повелителей уточек на "футбольном сайте" и читать подобные высосанные из пальца "статьи".
      Фух, это мой последний комментарий на этом сайте)) Больше сюда заходить смысла не вижу, он не изменится))
      Удачи))

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      Рейтинг: +3795

      serppion > ZENIT GOAL 26 августа 2017, 07:59

      Не трогай Бомбардир, ты сам в нем пасешься. И, мне кажется, сейчас этот футбольный сайт самый демократичный.

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      Рейтинг: +127

      2238331 4 августа 2017, 11:09

      Все может случиться у Неймара в ПСЖ: и Золотой мяч и закат карьеры! Рано дифирамбы петь!)))))

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      Рейтинг: +720

      Flydis 4 августа 2017, 10:16

      Хэйтер Барсы высказал своё мнение.
      Ничего особенного.

      0
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