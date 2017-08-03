Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Признаюсь сразу: я не люблю «Барселону» − поэтому уход Неймара встречаю со злорадной ухмылкой. Не люблю за высокомерие, за «больше, чем клуб», за поражение «Арсенала» в финале Лиги чемпионов-2006. Не люблю за лицемерие – сегодня «Барселона» намерена пожаловаться в УЕФА, если «ПСЖ» активирует клаусулу Неймара (222 миллиона евро).

А семь лет назад, когда «Барсе» был нужен Сеск Фабрегас, Жерар Пике, Карлес Пуйоль и Хосе Рейна натянули на Сеска футболку каталонского клуба, хотя он все еще числился игроком «Арсенала». Тогда сборная Испании праздновала победу на чемпионате мира, и мало кто заметил эту выходку во всеобщей вакханалии. Это, впрочем, не помешало сделать вывод: что игроки, что руководители «Барселоны» думают только о себе и не уважают права других клубов (особенно – клубов помельче).

Сегодня история вернулась в Каталонию бумерангом: в «больше, чем клуб» нагрянул молодой и дерзкий новичок, который не уважает никакую старую иерархию, и выкупил один из главных активов «Барсы». Заменить Неймара нельзя – ни Дембеле, ни Дибала, ни Мбаппе не способны на это прямо здесь и сейчас.

Не способны не только по игровым возможностям, но и по медийной силе. Уход Неймара – это в первую очередь пиар-катастрофа для «Барсы», которая надеялась сделать из бразильца нового Месси. Еще пару лет назад о таком трансфере и помыслить было невозможно – зачем Неймару кидать успешную и напичканную автотюном «Барсу» ради сомнительного парижского проекта? Но за два года многое изменилось, и Неймар наверняка понял, что:

а) парижский проект – не такой и сомнительный. Чудесные 6:1 в прошедшем сезоне случились только благодаря Неймару; будь бразилец по другую сторону баррикад, и парижане бы прошли дальше. С ним «ПСЖ» реально может выиграть Лигу чемпионов. Если у вас есть сомнения, то пересмотрите первый матч 1/8 финала и приплюсуйте к парижскому перфомансу теоретического Неймара – какой счет мы бы увидели на табло? Думаю, в ворота Тер Штегена залетело бы даже больше шести;

б) выигрыш ЛЧ с Парижем – прямой путь к «Золотому мячу». Неймар очевидно тщеславен и устал прозябать в тени Месси. Аргентинец настолько велик и настолько огромен, что полностью загородил солнце и в одиночестве купается в его лучах. Даже после тех самых великих 6:1 по всем соцсетям разбежалась фотка Месси, поддерживаемого фанатами, хотя результат сделал именно Неймар. На счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» был только пенальти, да и то заработанный Неймаром. Все остальное – особенно ключевые четвертый и шестой голы – создал именно бразилец;

в) трансфер в Париж – это деньги. Много-много-много денег. СМИ уже месяц пишут о зарплате в 500 тысяч евро еженедельно (по новым данным – 575 тысяч) и трезвонят о подъемных в 40 миллионов. На такие деньги можно не просто закатить вечеринку со швырянием карликами, а выкупить в рабство всех карликов мира. «ПСЖ» приманил Неймара перспективой стать единственным и неповторимым – и добил его сумасшедшим денежным предложением. От таких сумм в нашем мире просто-напросто не отказываются.

***

Трансфер Неймара в «ПСЖ» – эпохальное событие сразу по нескольким причинам. Во-первых, его изначальная сумма (222 миллиона евро) – таких денег за одного игрока в мировом футболе еще не платили. Во-вторых, мы еще не сталкивались со случаем, когда более богатый, но менее титулованный клуб приходил в гости к легендарному и осыпанному лаврами – и уводил принцессу под ручки. Неймару всего 25 лет, расцвет его карьеры вот-вот настанет − и лучшие годы своего цветения он подарит не Каталонии, а Парижу.

Этот трансфер переворачивает с ног на голову наши представления о трансферном рынке, где все работало по привычному принципу, знакомому как «камень-ножницы-бумага»: «МЮ» бьет «Спортинг» и забирает Роналду, а «Реал» бьет «МЮ» и выкупает португальца за 90 миллионов зеленых. Теперь это больше не работает: катарские олигархи пришли на европейский рынок и показали, как надо торговаться. Меньше чем за десятилетие они превратили никчемного и серого эмси («ПСЖ» до финансовых вливаний) в парня, который запросто переворачивает игру (покупает Неймара). Под диктовку счетчика банкнот бразилец легко напишет парижанам их личный «Горгород».

Ну и в-третьих, если вы еще не забыли, о чем были «во-первых» и «во-вторых». Транзит Неймара в Париж за 222 миллиона – это переворот игры еще и потому, что, начиная с нынешнего лета, футбольные клубы будут тратить на игроков действительно безумные деньги. Потолок сумасшествия наконец пробит, и не зря президент «Наполи» 80-х Коррадо Ферлаино недавно удивлялся: «Сколько бы я сегодня заплатил за трансфер Диего Марадоны?».

Нам пора привыкать, что любой хороший игрок сегодня стоит не меньше 50 миллионов евро, любой потенциально великий – больше 100. А за состоявшихся легенд вроде Неймара придется платить все 300. Цифры, которые еще недавно казались гротескными, этим летом стали обыденной и банальной реальностью.

Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне