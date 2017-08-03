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  • Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Почему я рад уходу Неймара в Париж. И почему этот трансфер изменит футбол

Признаюсь сразу: я не люблю «Барселону» − поэтому уход Неймара встречаю со злорадной ухмылкой. Не люблю за высокомерие, за «больше, чем клуб», за поражение «Арсенала» в финале Лиги чемпионов-2006. Не люблю за лицемерие – сегодня «Барселона» намерена пожаловаться в УЕФА, если «ПСЖ» активирует клаусулу Неймара (222 миллиона евро).

А семь лет назад, когда «Барсе» был нужен Сеск Фабрегас, Жерар Пике, Карлес Пуйоль и Хосе Рейна натянули на Сеска футболку каталонского клуба, хотя он все еще числился игроком «Арсенала». Тогда сборная Испании праздновала победу на чемпионате мира, и мало кто заметил эту выходку во всеобщей вакханалии. Это, впрочем, не помешало сделать вывод: что игроки, что руководители «Барселоны» думают только о себе и не уважают права других клубов (особенно – клубов помельче).

Сегодня история вернулась в Каталонию бумерангом: в «больше, чем клуб» нагрянул молодой и дерзкий новичок, который не уважает никакую старую иерархию, и выкупил один из главных активов «Барсы». Заменить Неймара нельзя – ни Дембеле, ни Дибала, ни Мбаппе не способны на это прямо здесь и сейчас.

Не способны не только по игровым возможностям, но и по медийной силе. Уход Неймара – это в первую очередь пиар-катастрофа для «Барсы», которая надеялась сделать из бразильца нового Месси. Еще пару лет назад о таком трансфере и помыслить было невозможно – зачем Неймару кидать успешную и напичканную автотюном «Барсу» ради сомнительного парижского проекта? Но за два года многое изменилось, и Неймар наверняка понял, что:

а) парижский проект – не такой и сомнительный. Чудесные 6:1 в прошедшем сезоне случились только благодаря Неймару; будь бразилец по другую сторону баррикад, и парижане бы прошли дальше. С ним «ПСЖ» реально может выиграть Лигу чемпионов. Если у вас есть сомнения, то пересмотрите первый матч 1/8 финала и приплюсуйте к парижскому перфомансу теоретического Неймара – какой счет мы бы увидели на табло? Думаю, в ворота Тер Штегена залетело бы даже больше шести;

б) выигрыш ЛЧ с Парижем – прямой путь к «Золотому мячу». Неймар очевидно тщеславен и устал прозябать в тени Месси. Аргентинец настолько велик и настолько огромен, что полностью загородил солнце и в одиночестве купается в его лучах. Даже после тех самых великих 6:1 по всем соцсетям разбежалась фотка Месси, поддерживаемого фанатами, хотя результат сделал именно Неймар. На счету пятикратного обладателя «Золотого мяча» был только пенальти, да и то заработанный Неймаром. Все остальное – особенно ключевые четвертый и шестой голы – создал именно бразилец;

в) трансфер в Париж – это деньги. Много-много-много денег. СМИ уже месяц пишут о зарплате в 500 тысяч евро еженедельно (по новым данным – 575 тысяч) и трезвонят о подъемных в 40 миллионов. На такие деньги можно не просто закатить вечеринку со швырянием карликами, а выкупить в рабство всех карликов мира. «ПСЖ» приманил Неймара перспективой стать единственным и неповторимым – и добил его сумасшедшим денежным предложением. От таких сумм в нашем мире просто-напросто не отказываются.

***

Трансфер Неймара в «ПСЖ» – эпохальное событие сразу по нескольким причинам. Во-первых, его изначальная сумма (222 миллиона евро) – таких денег за одного игрока в мировом футболе еще не платили. Во-вторых, мы еще не сталкивались со случаем, когда более богатый, но менее титулованный клуб приходил в гости к легендарному и осыпанному лаврами – и уводил принцессу под ручки. Неймару всего 25 лет, расцвет его карьеры вот-вот настанет − и лучшие годы своего цветения он подарит не Каталонии, а Парижу.

Этот трансфер переворачивает с ног на голову наши представления о трансферном рынке, где все работало по привычному принципу, знакомому как «камень-ножницы-бумага»: «МЮ» бьет «Спортинг» и забирает Роналду, а «Реал» бьет «МЮ» и выкупает португальца за 90 миллионов зеленых. Теперь это больше не работает: катарские олигархи пришли на европейский рынок и показали, как надо торговаться. Меньше чем за десятилетие они превратили никчемного и серого эмси («ПСЖ» до финансовых вливаний) в парня, который запросто переворачивает игру (покупает Неймара). Под диктовку счетчика банкнот бразилец легко напишет парижанам их личный «Горгород».

Ну и в-третьих, если вы еще не забыли, о чем были «во-первых» и «во-вторых». Транзит Неймара в Париж за 222 миллиона – это переворот игры еще и потому, что, начиная с нынешнего лета, футбольные клубы будут тратить на игроков действительно безумные деньги. Потолок сумасшествия наконец пробит, и не зря президент «Наполи» 80-х Коррадо Ферлаино недавно удивлялся: «Сколько бы я сегодня заплатил за трансфер Диего Марадоны?».

Нам пора привыкать, что любой хороший игрок сегодня стоит не меньше 50 миллионов евро, любой потенциально великий – больше 100. А за состоявшихся легенд вроде Неймара придется платить все 300. Цифры, которые еще недавно казались гротескными, этим летом стали обыденной и банальной реальностью.

Как отец Неймара зарабатывает миллионы на своем сыне

Франция. Лига 1 Франция Барселона ПСЖ Неймар
Комментарии (46)
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АртурZaСМ
1501750257
Статья не о чем, основанная на неприязни к "Барселоне". Автор говорит , что Барселона мнит себя великой, а какой клуб этого не делает? Реал ведет себя иначе? или может быть МЮ или Бавария так не считают? Барселона по праву может считать себя великой. Автор открой статистику и посмотри какой клуб выигрывал ЛЧ с 2000 года больше всех кто больше всех выигрывал Примеру. Я не болею за Барсу я просто ей симпатизирую. А роль Неймара в противостоянии с ПСЖ слегка преувеличена с твоей стороны... Вся статья не более чем желчеплевательство!
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altimlen
1501750412
Наболело у парня, хорошо сразу признался что не любит Барселону, после этого дальше можно не читать!
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КонтриК
1501752434
Статья была бы отличной, по делу о ЗМ и самом игроке, но желчь, которую вылил на Барселону излишня. Я сам не болельщик Барселоны, так же считаю клубом тщеславным. Но это можно оставлять при себе, если пишешь статьи.. Хотя чему удивляться на этом Сайте..
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dolf666
1501761473
я прекрасно помню статью, как г-н Т.Яценко изливал желчь на Манчестер Юнайтед, взахлёб унижая тех в завоёванных трофеях сезона 16/17 (ну обида ясна была - Арсенал 5 и в ЛЕ, МЮ 6 и в группе ЛЧ да ещё и с кубком европейским), и писал он там какую-то бредятину, помню ещё заголовок назывался "почему выигрывать трофеи это не круто"......как бы уже намёк на неадекватность автора!!

полыхает у вас пятая точка Тимофей, ой как полыхает, и абсолютно из ничего. даже в этой статье, умудрился не оставить без внимания Арсенал свой.

Вы крайне неприятный автор, лучше создайте вк своё хейтерское сообщество всего и вся (ну кроме Арсенала разумеется) и публикуйте там подобную неуместную ненависть, которой у вас видимо в избытке!!
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овертайм
1501765867
отличная статья, все по делу
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mihail200606
1501778927
ключевые слова в тексте "я не люблю барселону"... на этом все остальное строится - и футболку на Сеска почему то одели, и барса вообще скоро закончится и т.д. и т.п.

псж сам и только сам виноват ,что просрал (по другому не скажешь) тогда игру.. нечего были сопли возить в барсе. я уверен, что тем составом и без неймара они показали, что могут у топ клубов выигрывать.. с псж это был просто несчастный случай, прошли бы барсу и неизвестно чем бы они еще ЛЧ закончили.. может и финалом , как минимум...

неймар столько не стоит, ни один игрок сейчас столько не стоит. и не является неймар сейчас для барсы незаменимым.. придет мбаппе или азар и барса хуже не станет. каталонцы сейчас могут хорошо закупиться и станут только сильнее.
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lims21
1501780517
"Почему я рад уходу Неймара в Париж."
"Признаюсь сразу: я не люблю «Барселону»"
Дальше можно не читать. Отвратительно, когда "якобы журналист" в открытую говорит о своих предпочтениях, задавая этим тон публикации. Автор просто решил хайпануть на теме, причём довольно плохо.
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Atom2020
1501783036
"Почему я рад уходу Неймара в Париж." ... это понятно ... очередной хейтер Барселоны ... "И почему этот трансфер изменит футбол" ... а вот это вообще непонятно ... почему должен измениться футбол, если у кого-то кошелек рвется по швам? ... не у всех такие представления о ценности одного конкретного игрока ... и уж тем более о ценности игры как таковой ...
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Томь вперёд
1501783443
Судя по всему из автора статьи никогда не получится стоящего журналиста!!! Это просто бред!!! Уважаемый аффтор: похоже в футболе вы разбираетесь не лучше моего 3-х летнего сына! Но всё равно спасибо за статью, давно так не смеялся!
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Максим80
1501790798
Уважаемый бомбардир недавно вы меня спрашивали в опросе что бы я хотел видеть в вашем проекте так вот такие бредовые типа статьи я точно видеть не хочу!!!!! НУ отбирайте пожалуйста авторов, а то такую бредятину пишут или введите бан от читателей если отрицательных оценок набирается больше 80 процентов то бан писаке на месяц дальше больше
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