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    «Барселона» получила 222 миллиона за трансфер Неймара в «ПСЖ»

    Юристы бразильского нападающего Неймара 3 августа приехали в офис «Барселоны» и выплатили необходимые для ухода во французский «ПСЖ» 222 миллиона евро. Об этом сообщил сам каталонский клуб.

    Таким образом, теперь контракт южноамериканца с сине-гранатовым можно считать расторгнутым. В ближайшее время вся документация по разрыву соглашения будет передана в УЕФА.

    Единственным остающимся препятствием для трансфера Неймара является позиция Профессиональной лиги Испании, не готовой отпускать своего члена-футболиста в другой чемпионат.

    Источник: ФК «Барселона»

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    03.08.2017 20:20
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +15

      WilderHerz 4 августа 2017, 16:33

      Не понимаю позицию испанского футбола. Давайте сделаем бешеные отступные, чтоб купили только за сумасшедшую сумму. Ок, сделали, купили за эту сумму, они не довольны. При этом задолбали по моему уже всех с уплатой налогов. Не знают уже куда ткнуться просто

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 3 августа 2017, 22:45

      теперь эти деньги надо потратить с умом! Но бл@ у нынешнего руководства явно его нет! ((

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 3 августа 2017, 22:26

      Не знаю название этой сумасводящей болезни, но знаю точно, она прогрессирует!!!! Кто следующий и за сколько???

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 августа 2017, 21:59

      Федерацию футбола Испании походу прокатили мимо денег, раз те так активно против... А они так надеялись, так надеялись)

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 3 августа 2017, 21:43

      Просто жуть!!!

      0
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 3 августа 2017, 21:30

      Во жулье. Вот тебе и финансовый фейр-плей

      0
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 3 августа 2017, 21:06

      В этом году багселона останется с кукишем

      0
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      Рейтинг: +399

      kella > abhvfdtcn 3 августа 2017, 22:11

      Да нет, кукиш в ПСЖ переходит

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 20:27

      Ура-урра и чепчики вверх! Свершилось ( наверное ). Все ждём ПСЖ-Барса весной!

      4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > xLINDAx 3 августа 2017, 21:58

      Зачем же ждать весны, когда они могут попасть в одну группу?)

      1
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      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ivanthebest 3 августа 2017, 22:07

      Не могут). Они в одной корзине. Что-то ты пропустил.

      2
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