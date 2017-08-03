«Барселона» получила 222 миллиона за трансфер Неймара в «ПСЖ»

Не понимаю позицию испанского футбола. Давайте сделаем бешеные отступные, чтоб купили только за сумасшедшую сумму. Ок, сделали, купили за эту сумму, они не довольны. При этом задолбали по моему уже всех с уплатой налогов. Не знают уже куда ткнуться просто
Юристы бразильского нападающего Неймара 3 августа приехали в офис «Барселоны» и выплатили необходимые для ухода во французский «ПСЖ» 222 миллиона евро. Об этом сообщил сам каталонский клуб.
Таким образом, теперь контракт южноамериканца с сине-гранатовым можно считать расторгнутым. В ближайшее время вся документация по разрыву соглашения будет передана в УЕФА.
Единственным остающимся препятствием для трансфера Неймара является позиция Профессиональной лиги Испании, не готовой отпускать своего члена-футболиста в другой чемпионат.