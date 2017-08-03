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  • «Барселона» получила 222 миллиона за трансфер Неймара в «ПСЖ»

«Барселона» получила 222 миллиона за трансфер Неймара в «ПСЖ»

3 августа 2017, 20:20
12

Юристы бразильского нападающего Неймара 3 августа приехали в офис «Барселоны» и выплатили необходимые для ухода во французский «ПСЖ» 222 миллиона евро. Об этом сообщил сам каталонский клуб.

Таким образом, теперь контракт южноамериканца с сине-гранатовым можно считать расторгнутым. В ближайшее время вся документация по разрыву соглашения будет передана в УЕФА.

Единственным остающимся препятствием для трансфера Неймара является позиция Профессиональной лиги Испании, не готовой отпускать своего члена-футболиста в другой чемпионат.

Источник: ФК «Барселона»
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Барселона Неймар
Комментарии (12)
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xLINDAx
1501781230
Ура-урра и чепчики вверх! Свершилось ( наверное ). Все ждём ПСЖ-Барса весной!
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abhvfdtcn
1501783613
В этом году багселона останется с кукишем
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karamaltyk
1501785053
Во жулье. Вот тебе и финансовый фейр-плей
Ответить
Den Bull
1501785808
Просто жуть!!!
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ivanthebest
1501786798
Федерацию футбола Испании походу прокатили мимо денег, раз те так активно против... А они так надеялись, так надеялись)
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4agaaa
1501788375
Не знаю название этой сумасводящей болезни, но знаю точно, она прогрессирует!!!! Кто следующий и за сколько???
Ответить
Luis Figo
1501789551
теперь эти деньги надо потратить с умом! Но бл@ у нынешнего руководства явно его нет! ((
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WilderHerz
1501853580
Не понимаю позицию испанского футбола. Давайте сделаем бешеные отступные, чтоб купили только за сумасшедшую сумму. Ок, сделали, купили за эту сумму, они не довольны. При этом задолбали по моему уже всех с уплатой налогов. Не знают уже куда ткнуться просто
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