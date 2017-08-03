Самые дорогие трансферы в истории. Как теперь выглядит этот список

03.08.2017 21:00
Неймар перешел в «ПСЖ» и стал самым дорогим футболистом в истории. Показываем, каких звезд он опередил.
Источник: Бомбардир.ру
Фото: Mirror
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Не верно Неймар поставлен на первое место. Это нельзя считать трансфером за 222 млн. евро. Ведь не клуб заплатил клубу. Игрок выкупил свой контракт деньгами, которые ему дали за PR ЧМ-2022 в Катаре. И после подписал контракт с ПСЖ как свободный агент. Поэтому вершина вашего айсберга не верная. Если бы подобные рейтинги составляли из чиновников России, то было бы столько знакомых лиц и фамилий ))) А так, они мутят "красиво" и остаются типа не у дел. Тут тоже самое.
а месси где?
Ты гений
ему уже и футболку примерили гении фотошопа хД
Бред какой-то. Видимо это из-за футбольных агентов цены и в магазинах растут.
часть игроков явно своих денег не стоила. да и вообще, устроили бред какой...что за цены. куда катится европейский футбол. я понимаю китай развитием занимается, так они и лимит на легионеров жесткий ввели и траты денег были вполне объясняемые (можно почитать мои комментарии в др. темах). но то что вытворяют европейцы из года в год. так помимо всего прочего у псж, к примеру, есть возможность уйти от уплаты налогов во францию...сумма за неймара равна ввп палау.
Планка по цене год продержалась, эта я думаю будет минимум 5 лет держатся
В наше время за Зидана бы все 500 заплатили