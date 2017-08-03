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    Самые дорогие трансферы в истории. Как теперь выглядит этот список


    3.5
    Голосов: 13
    03.08.2017 21:00
    Неймар перешел в «ПСЖ» и стал самым дорогим футболистом в истории. Показываем, каких звезд он опередил.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Mirror
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 13
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 2 октября 2017, 10:12

      а где Мбаппе и его 180 лямов и где Дембеле?
      Там еще трансфер Неймара из Сантоса в районе 95-100 лямов

      0
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      Рейтинг: +18

      Castor 9 сентября 2017, 21:42

      А где Усман Дембеле?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +67

      Hangeldi 4 августа 2017, 11:43

      Все атакующие игроки

      1
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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 4 августа 2017, 10:04

      Не верно Неймар поставлен на первое место. Это нельзя считать трансфером за 222 млн. евро. Ведь не клуб заплатил клубу. Игрок выкупил свой контракт деньгами, которые ему дали за PR ЧМ-2022 в Катаре. И после подписал контракт с ПСЖ как свободный агент. Поэтому вершина вашего айсберга не верная. Если бы подобные рейтинги составляли из чиновников России, то было бы столько знакомых лиц и фамилий ))) А так, они мутят "красиво" и остаются типа не у дел. Тут тоже самое.

      1
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 4 августа 2017, 09:32

      а месси где?

      0
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      Рейтинг: +27

      soldat_max > GeorgeXIII 6 августа 2017, 01:06

      Ты гений

      -1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 4 августа 2017, 05:38

      ему уже и футболку примерили гении фотошопа хД

      3
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      Рейтинг: +246

      RLoko 4 августа 2017, 04:55

      Бред какой-то. Видимо это из-за футбольных агентов цены и в магазинах растут.

      2
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      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 4 августа 2017, 03:04

      часть игроков явно своих денег не стоила. да и вообще, устроили бред какой...что за цены. куда катится европейский футбол. я понимаю китай развитием занимается, так они и лимит на легионеров жесткий ввели и траты денег были вполне объясняемые (можно почитать мои комментарии в др. темах). но то что вытворяют европейцы из года в год. так помимо всего прочего у псж, к примеру, есть возможность уйти от уплаты налогов во францию...сумма за неймара равна ввп палау.

      2
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 4 августа 2017, 02:22

      Планка по цене год продержалась, эта я думаю будет минимум 5 лет держатся

      1
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 4 августа 2017, 00:40

      В наше время за Зидана бы все 500 заплатили

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