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    Пейчинович назвал «СКА-Хабаровск» сильной командой

    Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, удобно ли ему играть с непривычными партнерами, а также охарактеризовал ближайшего соперника красно-зеленых.

    – На старте этого сезона вам пришлось поиграть в новых сочетаниях в обороне и с новыми партнерами. Насколько было комфортно?

    – Мне комфортно. Даже с ЦСКА не было проблем. Мы с партнерами уже знаем друг друга. Баринов давно с нами. Проблем нет.

    – Есть мысли об отсутствии Чорлуки?

    – Нам каждый игрок важен. Он один из лучших игроков «Локомотива». Ждем его возвращения. Стараемся, чтобы не чувствовалось его отсутствие.

    – Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? За счет чего ваша команда лидирует?

    – Нам надо было адаптироваться к новой тактике. У нас были сборы, и команда сейчас компактная. Мы стараемся дальше работать.

    – Теперь вас ждет матч со «СКА-Хабаровск».

    – Это сильная команда, но всегда все зависит только от нас.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2017 19:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +836

      Князев 4 августа 2017, 02:19

      Локомотив в лидирующей группе, это результат продуманной работы всего коллектива. Сёмину удалось сплотить коллектив вокруг себя, подрастают молодые воспитанники клуба, будущее перспективно. Удачи друзья!!!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 3 августа 2017, 23:04

      Зенит достойно боролся с мощным европейским грандом, который соизмерим по силе со «СКА-Хабаровск». К сожалению, не удалось отстоять ничью.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 3 августа 2017, 21:02

      может они в рукопашке сильны, но к сожалению не в футболе

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