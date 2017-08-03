Пейчинович назвал «СКА-Хабаровск» сильной командой

Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, удобно ли ему играть с непривычными партнерами, а также охарактеризовал ближайшего соперника красно-зеленых.

– На старте этого сезона вам пришлось поиграть в новых сочетаниях в обороне и с новыми партнерами. Насколько было комфортно?

– Мне комфортно. Даже с ЦСКА не было проблем. Мы с партнерами уже знаем друг друга. Баринов давно с нами. Проблем нет.

– Есть мысли об отсутствии Чорлуки?

– Нам каждый игрок важен. Он один из лучших игроков «Локомотива». Ждем его возвращения. Стараемся, чтобы не чувствовалось его отсутствие.

– Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? За счет чего ваша команда лидирует?

– Нам надо было адаптироваться к новой тактике. У нас были сборы, и команда сейчас компактная. Мы стараемся дальше работать.

– Теперь вас ждет матч со «СКА-Хабаровск».

– Это сильная команда, но всегда все зависит только от нас.