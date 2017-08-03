Пейчинович назвал «СКА-Хабаровск» сильной командой

Локомотив в лидирующей группе, это результат продуманной работы всего коллектива. Сёмину удалось сплотить коллектив вокруг себя, подрастают молодые воспитанники клуба, будущее перспективно. Удачи друзья!!!
Защитник московского «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал, удобно ли ему играть с непривычными партнерами, а также охарактеризовал ближайшего соперника красно-зеленых.
– На старте этого сезона вам пришлось поиграть в новых сочетаниях в обороне и с новыми партнерами. Насколько было комфортно?
– Мне комфортно. Даже с ЦСКА не было проблем. Мы с партнерами уже знаем друг друга. Баринов давно с нами. Проблем нет.
– Есть мысли об отсутствии Чорлуки?
– Нам каждый игрок важен. Он один из лучших игроков «Локомотива». Ждем его возвращения. Стараемся, чтобы не чувствовалось его отсутствие.
– Что изменилось по сравнению с прошлым сезоном? За счет чего ваша команда лидирует?
– Нам надо было адаптироваться к новой тактике. У нас были сборы, и команда сейчас компактная. Мы стараемся дальше работать.
– Теперь вас ждет матч со «СКА-Хабаровск».
– Это сильная команда, но всегда все зависит только от нас.