Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Булыкин: «Не понимаю Григоряна. Может, его поведение – способ мотивации игроков»

Булыкин: «Не понимаю Григоряна. Может, его поведение – способ мотивации игроков»

30 июля 2017, 20:36
3

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку матчу третьего тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и махачкалинским «Анжи» (1:0), а также прокомментировал поведение главного тренера дагестанцев Александра Григоряна.

«Второй тайм в исполнении «Локомотива» очень понравился. Моментов было много, все ждали, когда «железнодорожники» забьют. Отлично, что дожали и забили. Радует, что взяли столь нужные три очка с «Анжи».

Что касается цитаты Григоряна после матча, то можно было сказать, что футболист сыграл не очень, а сам он не угадал с заменой. Но я уже в том году был не особо доволен тем, как этот тренер ведет себя на интервью и пресс-конференциях. Такой он человек. Может, кому-то это нравится, но я со своим менталитетом такого поведения не понимаю. Сколько людей, столько и мнений.

Я бы такого не сказал на его месте. Может, у Григоряна такой странный метод мотивации. Либо он хочет, чтобы Константин Базелюк ушел из «Анжи». В любом случае Григорян, какие бы эмоции он после матча ни испытывал, мог обойтись более общей фразой, а не использовать столь резкие слова», – подметил Булыкин.

Напомним, что после московского матча Григорян упрекнул своего футболиста в трусости.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Анжи Булыкин Дмитрий Григорян Александр
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Asbjorn
1501436318
его никто не понимает,если не поменяют,вылетят
Ответить
каа
1501439000
Его поведение - поведение неудачника ...
Ответить
Ispik05
1501441902
Григорян артист Малого драм театра, где он главный герой своих цитат безтолковых
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:56
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
22:47
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
22:36
1
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
22:12
4
Стал известен новый клуб Родри
21:56
1
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
4
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Все новости
Все новости
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
6
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
75
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
1
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
32
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
6
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
4
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
5
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
6
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
13
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
26
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
79
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+