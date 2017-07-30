Булыкин: «Не понимаю Григоряна. Может, его поведение – способ мотивации игроков»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку матчу третьего тура РФПЛ между московским «Локомотивом» и махачкалинским «Анжи» (1:0), а также прокомментировал поведение главного тренера дагестанцев Александра Григоряна.

«Второй тайм в исполнении «Локомотива» очень понравился. Моментов было много, все ждали, когда «железнодорожники» забьют. Отлично, что дожали и забили. Радует, что взяли столь нужные три очка с «Анжи».

Что касается цитаты Григоряна после матча, то можно было сказать, что футболист сыграл не очень, а сам он не угадал с заменой. Но я уже в том году был не особо доволен тем, как этот тренер ведет себя на интервью и пресс-конференциях. Такой он человек. Может, кому-то это нравится, но я со своим менталитетом такого поведения не понимаю. Сколько людей, столько и мнений.

Я бы такого не сказал на его месте. Может, у Григоряна такой странный метод мотивации. Либо он хочет, чтобы Константин Базелюк ушел из «Анжи». В любом случае Григорян, какие бы эмоции он после матча ни испытывал, мог обойтись более общей фразой, а не использовать столь резкие слова», – подметил Булыкин.

Напомним, что после московского матча Григорян упрекнул своего футболиста в трусости.