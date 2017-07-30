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  • ФНЛ. Талалаев разгромил Аленичева, «Крылья Советов» выиграли в Химках и другие результаты

ФНЛ. Талалаев разгромил Аленичева, «Крылья Советов» выиграли в Химках и другие результаты

30 июля 2017, 17:54
3

Состоялись очередные матчи пятого тура ФНЛ. Обращает на себя внимание неприличная победа «Тамбова» над «Енисеем», который тренирует Дмитрий Аленичев. Красноярцы пропустили аж пять мячей.

Команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» уверенно заполучила три очка в Подмосковье.

Первенство ФНЛ. 5-й тур

Динамо (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Кулишев, 63; 1:1 – Алейник, 70; 1:2 – Лобкарев, 82; 2:2 – Кулишев, 85 (с пен.).

Тамбов – Енисей (Красноярск) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Скворцов, 45; 2:0 – Скворцов, 57; 3:0 – Кухарчук, 65; 4:0 – Кухарчук, 69; 5:0 – Сирима, 86.

Химки – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Самодин, 57; 0:2 – Башкиров, 61.

Шинник (Ярославль) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шайморданов, 20; 1:1 – Носов, 72.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Тамбов Енисей Сочи Кубань (ЛФЛ) Шинник Луч Химки Крылья Советов
Комментарии (3)
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Сильвербой
1501426991
У Енисея все было хорошо, пока не пришел "он"!!!
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Kazak ne China
1501435324
Аленичев показывает свой класс даже в ФНЛ браво !!!
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Maxim Nik
1501443502
Весьма приличная победа была!
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