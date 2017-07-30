ФНЛ. Талалаев разгромил Аленичева, «Крылья Советов» выиграли в Химках и другие результаты

Состоялись очередные матчи пятого тура ФНЛ. Обращает на себя внимание неприличная победа «Тамбова» над «Енисеем», который тренирует Дмитрий Аленичев. Красноярцы пропустили аж пять мячей.

Команда Андрея Тихонова «Крылья Советов» уверенно заполучила три очка в Подмосковье.

Первенство ФНЛ. 5-й тур

Динамо (Санкт-Петербург) – Кубань (Краснодар) – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Кулишев, 63; 1:1 – Алейник, 70; 1:2 – Лобкарев, 82; 2:2 – Кулишев, 85 (с пен.).

Тамбов – Енисей (Красноярск) – 5:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Скворцов, 45; 2:0 – Скворцов, 57; 3:0 – Кухарчук, 65; 4:0 – Кухарчук, 69; 5:0 – Сирима, 86.

Химки – Крылья Советов (Самара) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Самодин, 57; 0:2 – Башкиров, 61.

Шинник (Ярославль) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Шайморданов, 20; 1:1 – Носов, 72.

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