«Барса» хочет заменить Неймара Гризманном. «Спартак» покупает Нойштедтера. Дайджест событий дня

Нойштедтер перейдет в «Спартак»

В Турции сообщили, что полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер намерен продолжить карьеру в России. По данным журналиста Гекмена Озкана, футболист переходит в «Спартак». Сумма сделки составит 3 миллиона евро. Нойштедтер перебрался в Турцию летом прошлого года после выступления на Евро-2016 в составе сборной России.

Гинер: «Больше всего жаль, что сорвался переход в ЦСКА Кака»

Президент ЦСКА Евгений Гинер отметил, что сожалеет о несостоявшемся в свое время переходе в клуб Кака. Именитый бразилец в итоге оказался в «Милане», в составе которого по итогам 2007 года выиграл «Золотой мяч».

«О каком несостоявшемся трансфере больше всего жалею? О Кака. Решили все вопросы, уже подписали контракт. Но потом агент сказал, что серьезный интерес к бразильцу проявляет «Милан». Я отдавал себе отчет, какая разница между РФПЛ и Серией А. Кака уже был одной ногой в ЦСКА, но… Не думаю, что, приехав в Россию, Кака стал бы тем футболистом, которого сейчас знает весь мир. Мы же тогда дали слово, что не будем настаивать на переходе, если в течение двух-трех дней он получит конкретное предложение от «Милана», – заявил Гинер.

Гризманн может заменить Неймара в «Барселоне»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн вошел в шорт-лист «Барселоны». Сине-гранатовые рассматривают 26-летнего игрока в качестве возможной замены Неймару, который, по информации СМИ, в ближайшие дни завершит свой переход в «ПСЖ».

Отступные за француза составляют 100 миллионов евро. В каталонском клубе считают, что француз, скорее всего, обойдется им дешевле, чем хавбек «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо или форвард «Ювентуса» Пауло Дибала. Тем не менее, «блауграна» понимает, что цены на всех вышеперечисленных игроков могут быть максимально завышены их клубами по причине компенсации, которую «Барселона» получит за Неймара. Сумма в 222 миллиона евро явно подтолкнет потенциальных продавцов «задрать» стоимость своих футболистов.

Напомним, что из-за запрета ФИФА «матрасники» не могут проводить любые трансферные операции до января 2018 года. Поэтому, если эта сделка и состоится, то не раньше зимнего межсезонья.

Источник: завтра Неймар объявит о переходе в «ПСЖ»

РФПЛ. ЦСКА дома обыграл «СКА-Хабаровск»

Сегодня в Москве прошел матч 3-го тура РФПЛ между ЦСКА и «СКА-Хабаровском». Хозяева поля одержали победу благодаря забитым мячам в исполнении Александра Головина и Бибраса Натхо.

1:0 – Головин, 4

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2:0 – Натхо, 37 (с пенальти)

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«Локомотив» может арендовать Дзюбу

«Локомотив» может взять в аренду нападающего «Зенита» Артема Дзюбу. Как заявляет источник, знакомый с ситуацией, вероятность такого перехода оценивается в 65%. Однако, даже если клубам удастся договориться, вероятно, железнодорожникам придется приложить немало усилий, чтобы достичь договоренности с самим футболистом, который, судя по всему, может существенно потерять в зарплате в случае перехода в стан красно-зеленых.

Фурсенко: «Дзюба может покинуть «Зенит»? Вопрос о его уходе не обсуждался, в клубе на него рассчитывают»

«Галатасарай» интересуется Луческу, Феллаини и Бен Арфа

Спортивный директор «Галатасарая» Дженк Эргюн рассказал о трансферных планах клуба. «Мы следим за Атемом Бен Арфа. Маруан Феллаини также остается в поле нашего внимания. Надеемся удивить болельщиков активностью на рынке», – сказал турок.

По сообщениям турецких СМИ, «Галатасарай» также контактирует с экс-тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Об интересе клуба к румынскому специалисту «Бомбардир» писал в апреле. Луческу тренировал команду с 2000 по 2002 год.

Президент «Лиона» подтвердил, что готов продать Мамману в «Зенит»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что клуб действительно получил предложение от «Зенита» по трансферу защитника Эмануэля Мамманы и готов принять его. Ранее СМИ сообщали, что петербуржцы готовы заплатить за 21-летнего игрока 16 миллионов евро. В свою очередь «ткачи» приобрели аргентинца у «Ривер Плейта» в прошлом году за 7,5 миллиона.

«С того момента, как нам предложили за игрока, который не входит в четверку основных центральных защитников команды по мнению главного тренера Бруно Женезио, цену, вдвое превышающую ту, за которую он был приобретен, нас это заинтересовало», – приводит слова Ола eurosport.fr.

Фото: globallookpress