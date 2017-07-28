Рыбус: «Надеюсь, быстро наберу форму и сыграю с «Анжи»

Новый игрок «Локомотива» Мацей Рыбус поделился ожиданиями от выступлений за московский клуб. Его переход из «Лиона» оценивается в 1,75 миллиона евро.

«В «Лионе» я не так много играл (два голевых паса в 28 матчах – прим. «Бомбардира»). Из-за этого я выпал из сборной Польши. Надеюсь, что буду играть в «Локомотиве», благодаря чему попаду в сборную на чемпионате мира. Я провел уже четыре тренировки в «Локомотиве», так что все хорошо. Здесь все по-другому в сравнении с «Ахматом». Надеюсь, что наберу форму быстро и уже в воскресенье выйду на поле (против «Анжи» в 3-м туре РФПЛ)», – сказал 28-летний поляк.

В составе сборной Польши полузащитник сыграл 44 матча, в которых забил два гола. Из международных турниров Рубыс участвовал только в Евро-2012. Сегодня игрок был включен в заявку «железнодорожников» на чемпионат России.