«Локомотив» заявил Рыбуса на РФПЛ, «Краснодар» – Ивана

«Краснодар», «Анжи», «Зенит» и «Локомотив» заявили семерых игроков на матчи чемпионата России.

За «быков» под девятым номером был зарегистрирован нападающий Андрей Иван. Махачкалинский клуб добавил в заявку защитника Джамболата Болатова (номер 24) и нападающего Хуана Эдуардо Лескано (99). Хавбек Дмитрий Богаев пополнил заявку «Зенита» под 88 номером. Новички заявочного листа «Локомотива» – футболисты центра поля Мацей Рыбус (31) и Владислав Игнатенко (65), игрок обороны Феодор Андрюхин (56).

Футболисты смогут дебютировать за свои клубы в РФПЛ уже в следующем туре.