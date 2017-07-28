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«Локомотив» заявил Рыбуса на РФПЛ, «Краснодар» – Ивана

28 июля 2017, 19:30
7

«Краснодар», «Анжи», «Зенит» и «Локомотив» заявили семерых игроков на матчи чемпионата России.

За «быков» под девятым номером был зарегистрирован нападающий Андрей Иван. Махачкалинский клуб добавил в заявку защитника Джамболата Болатова (номер 24) и нападающего Хуана Эдуардо Лескано (99). Хавбек Дмитрий Богаев пополнил заявку «Зенита» под 88 номером. Новички заявочного листа «Локомотива» – футболисты центра поля Мацей Рыбус (31) и Владислав Игнатенко (65), игрок обороны Феодор Андрюхин (56).

Футболисты смогут дебютировать за свои клубы в РФПЛ уже в следующем туре.

Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Локомотив Краснодар Анжи Зенит
Комментарии (7)
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XaXatyn
1501261384
Локомотив решил молодежь подтянуть ,молодец Семин , только защитника можно было и русского взять молодого , хотя посмотрим что этот парень из Молдовы покажет
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Бугимен
1501261416
Молодцы!
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Михас007
1501261581
У Анжи одни отходы
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Sedoi_Goblin
1501262749
Артюхин правда по паспорту Феодор? Оригинально!))
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Sedoi_Goblin
1501262788
Андрюхин! Виноват....
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Ванечка
1501264412
Я-то думаю, почему не играет Богай? А его, оказывается, "Зенит" нифига не заявил. Что тянули спрашивается?
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FatalMix
1501278949
владислав игнатьев и владислав игнатенко в локомотиве?)
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