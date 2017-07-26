Хавбек АЕКа Бакакис – о противостоянии с ЦСКА: «Чудо еще возможно»

Полузащитник греческого АЕКа Михалис Бакакис прокомментировал результат первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против московского ЦСКА (0:2). По словам хавбека, команда поедет на ответный матч в Москву с целью дать бой армейцам.

«Мы владели преимуществом в первом тайме, но мяч Алана Дзагоева сломал нам всю игру. Мы морально подсели, так как знали — шансов пройти ЦСКА будет не так много и пропускать ни в коем случае нельзя. Ну а после перерыва мы пошли вперед и тут же получили еще один мяч с углового. Но АЕК будет бороться до конца. Это футбол, и чудо еще возможно», – приводит слова Бакакиса RT.

Ответная игра состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».