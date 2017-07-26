Талалаев: «Рыбус разнообразит игру «Локомотива» в атаке»

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев уверен, что новичок «Локомотива» Мацей Рыбус сможет разнообразить игру команды в атаке, так как он не узкопрофилированный футболист, бегающий только лишь по бровке. Кроме того, специалист оценил работу «Зенита» на трансферном рынке. По его словам, проделана хорошая работа.

«Рыбус – отличное усиление для «Локомотива». Во-первых, у них открытая позиция флангового защитника или полузащитника, да и атакующего хавбека. Мацей зарекомендовал себя как очень хороший футболист, поэтому это безусловно качественное усиление. К тому же это не чисто профилированный левша, который только и делает, что носится по бровке, но и может смещаться в середину и всячески разнообразить игру «Локомотива» в атаке. Для Фарфана и Миранчука это будет отличный партнер по атаке.

Трансферная политика «Зенита»? В целом «Зенит» провел отличную кампанию. И новые футболисты команды Манчини будут определять рисунок игры. Немаловажно, что сохранен баланс между российскими футболистами и иностранными. Для многих клубов в этом сложность – тяжело пригласить игроков уровня сборной России. «Зениту» это удается, поэтому в целом они – лидеры этого трансферного периода», – считает Талалаев.

Напомним, что сумма трансфера Рыбуса из «Лиона» в «Локомотив» составила 1,5 миллиона евро.