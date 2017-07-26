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    Селюк: «Акинфеев в матче против АЕКа прервал серию диванных экспертов. Он – супервратарь»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончание антирекордной серии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

    «Акинфеев в этом матче прервал серию диванных экспертов. Акинфеев – супервратарь. Не говорите о нем всякую ерунду. Россияне, любите своих игроков, ведь они приносят нам в копилку очки. Можете конкурировать в РФПЛ, но поддерживайте друг друга в еврокубках», – написал Селюк в твиттере.

    Ранее мнением о событии поделился экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

    Источник: Twitter

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    26.07.2017 01:33
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +59

      catalin17CSKA 26 июля 2017, 18:32

      Неужели Селюк сказал что-то адекватное)

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев > catalin17CSKA 26 июля 2017, 23:56

      Я тоже в шоке)
      Я спартач, но от души рад за Игоря!

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июля 2017, 14:41

      Поздравляем Игоря Акинфеева с СУХАРЁМ, а ЦСКА с победным почином в Лиге чемпионов!
      Дай Бог, не последним!!!
      Вратарь армейцев Игорь Акинфеев впервые, за 44 матча в ЛЧ, отыграл «НА НОЛЬ».
      В последний раз свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев оставлял почти 11 лет тому назад – 1 ноября 2006 года.
      Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ!
      Молодец Игорь!
      Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!
      Капитан ЦСКА и сборной Игорь Акинфеев, в рекордный в ДЕВЯТЫЙ раз, получил приз журнала «Огонек» - «Вратарь года имени Льва Яшина».
      Поздравляем капитана ЦСКА Игоря Акинфеева с этим БОЛЬШИМ футбольным вратарским достижением!
      Равнение на рекордсмена вратарских достижений Игоря Акинфеева!!!
      Обладателя награды определило голосование читателей, редакции журнала «Огонек» и экспертов, которых журнал пригласил для определения лучшего вратаря.
      Приз «Вратарь года» — ежегодная награда лучшему вратарю футбольного сезона России/СССР, которая вручается журналом «Огонек» с 1960 года.
      Первый приз журнала получил Лев Яшин, именем которого впоследствии была названа лучшая ВРАТАРСКАЯ номинация.

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 26 июля 2017, 11:38

      Супервратарей мало.. Их вообще не может быть много.. И всю жизнь в таких клубах как цска они не играют.. И по 11 лет постоянно в лч не пропускают.. Буффон супер, касильяс супер..

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion > mihail200606 26 июля 2017, 11:47

      А что творил в свое время Шмейхель! По-моему, под стать Буффону мог быть Оливер Кан. У всех остальных калибр помельче.

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      Рейтинг: -13

      Popularov > mihail200606 26 июля 2017, 14:44

      Капитан ЦСКА и сборной Игорь Акинфеев – супервратарь!!!
      По данным опросов 10 различных спортивных изданий, лучшим в российской сборной был Игорь Акинфеев- 52% голосов, а остальные голоса отошли Смолову, Головину, Жиркову.
      Меньше всего голосов набрали Самедов, Глушаков и Кондрашов - по 2,8%!!!
      В опросе, суммарно, приняло участие около 1348 пользователей.
      Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
      Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017, стал ЛУЧШИМ ВРАТАРЁМ по проценту отбитых им ударов.
      В трёх проведённых матчах Акинфеев отбил 12 ударов из 15, завершив турнир с показателем 80%.
      Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается!
      В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина!
      По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях!
      Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА!
      Во всех голах, которые наши пропустили на КК-2017, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
      Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
      Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Popularov 26 июля 2017, 16:22

      Игорёк, я тебя узнал! Фамилия твоя Акинфеев и прячешься ты за ником "Popularov".

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Popularov 26 июля 2017, 19:16

      Всё правильно сказал..

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > serppion 26 июля 2017, 19:18

      нет это не он. Я бы его по голосу сразу узнал..

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > Popularov 26 июля 2017, 20:57

      ты не кончил пока писал это? он не СУПЕР,и кони могут писать хоть что угодно, т.к. они не объективны...

      в российском чемпе нет СУПЕР игроков...

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      Рейтинг: +239

      nirita 26 июля 2017, 10:47

      Такие агенты как Селюк, опустили наш футбол ниже плинтуса...

      2
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 26 июля 2017, 10:28

      Спасибо АЕКу! Акинфеев Игорь вы это зделали,вы молодец!Так держать и дальше ЛЧ!

      1
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 26 июля 2017, 10:23

      СЕРИЯ ВЕЧНАЯ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 26 июля 2017, 09:59

      да там, по-моему, в створ ни разу не попали!!! ни одного опасного удара!!! чуть сильнее команда будет и на новый рекорд...

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 26 июля 2017, 09:49

      "Можете конкурировать в РФПЛ, но поддерживайте друг друга в еврокубках" - правильно говорит!

      3
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:25

      Все серии прерываются и вновь начинаются.

      4
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 26 июля 2017, 09:24

      Аахахах, супервратарь))) Если бы играли с пацанами из соседнего двора, то давно бы уже прервал))))

      -2
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