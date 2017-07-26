Селюк: «Акинфеев в матче против АЕКа прервал серию диванных экспертов. Он – супервратарь»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончание антирекордной серии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

«Акинфеев в этом матче прервал серию диванных экспертов. Акинфеев – супервратарь. Не говорите о нем всякую ерунду. Россияне, любите своих игроков, ведь они приносят нам в копилку очки. Можете конкурировать в РФПЛ, но поддерживайте друг друга в еврокубках», – написал Селюк в твиттере.

Ранее мнением о событии поделился экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.