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  • Селюк: «Акинфеев в матче против АЕКа прервал серию диванных экспертов. Он – супервратарь»

Селюк: «Акинфеев в матче против АЕКа прервал серию диванных экспертов. Он – супервратарь»

26 июля 2017, 01:33
56

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал окончание антирекордной серии голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов.

«Акинфеев в этом матче прервал серию диванных экспертов. Акинфеев – супервратарь. Не говорите о нем всякую ерунду. Россияне, любите своих игроков, ведь они приносят нам в копилку очки. Можете конкурировать в РФПЛ, но поддерживайте друг друга в еврокубках», – написал Селюк в твиттере.

Ранее мнением о событии поделился экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Источник: Twitter
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Акинфеев Игорь Селюк Дмитрий
Комментарии (56)
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xLINDAx
1501024790
Даже не знаю что написать..ладно..Вобщем армейцы молодцы, без травм ответку - и зададим жару!!
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Томь вперёд
1501033789
Ну наконец-то закончатся эти идиотские новости после каждого матча!
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Дядя Серёжа
1501034835
Пускай стоит на "0" во всех международных матчах.
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xLINDAx
1501037647
Нету к таким ни любви ни доверия.
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VSt
1501039467
За клубы на международной арене болелы всех клубов и так болеют (жлобов и тупых троллей во внимание не берем).
А вот спер-новость про серию Акинфеева, кажется, волнует только специалистов, которым в футболе больше говорить не о чем.
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Одинокий волк Маквейд
1501044805
Психологически приятный момент, молодец!
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Сибирь за Спартак
1501045637
Мне руку поднял рефери, которой я не бил. /В. Высоцкий/.
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Svoysvoemubrat
1501046360
Что он наделал, прервал единственную русскую серию, наш вклад в мировой футбол.
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Рулонъ Обоевъ
1501050258
Аахахах, супервратарь))) Если бы играли с пацанами из соседнего двора, то давно бы уже прервал))))
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СШГЭС
1501050304
Все серии прерываются и вновь начинаются.
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