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    Нигматуллин: «Дурацкая серия Акинфеева закончилась»

    Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал окончание антирекорда Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов с учетом стадии квалификации. ЦСКА на выезде добился победы над АЕКом (2:0) в первом матче третьего раунда квалификационного турнира.

    «На самом деле я могу порадоваться за Игоря. Эта дурацкая серия закончилась, потому что десятилетний рекорд, над которым шутили все, и каких мемов только не было, конечно, неприятно. Как коллегу я его понимаю. Можно открывать шампанское и готовиться к более важным матчам и чемпионату мира.

    Вот этот психологический фон, который создавал антирекорд, несомненно, мешал. А сейчас можно сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей без оглядки. Так что поздравляю ЦСКА с победой, а Игоря — с завершением антирекорда», — сказал двукратный обладатель приза «Вратарь года».

    Ранее мнением о событии поделился главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.07.2017 00:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 июля 2017, 10:43

      Диск-жокею лишь бы бухать.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:36

      Это повод пить шампань?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 26 июля 2017, 06:44

      Все серии когда-то заканчиваются ! Игорю и ЦСКА следующих побед !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июля 2017, 00:43

      Удачи Игорю! Так и надо играть, а не как с Локомотивом!!!!

      1
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