Нигматуллин: «Дурацкая серия Акинфеева закончилась»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал окончание антирекорда Игоря Акинфеева в Лиге чемпионов с учетом стадии квалификации. ЦСКА на выезде добился победы над АЕКом (2:0) в первом матче третьего раунда квалификационного турнира.

«На самом деле я могу порадоваться за Игоря. Эта дурацкая серия закончилась, потому что десятилетний рекорд, над которым шутили все, и каких мемов только не было, конечно, неприятно. Как коллегу я его понимаю. Можно открывать шампанское и готовиться к более важным матчам и чемпионату мира.

Вот этот психологический фон, который создавал антирекорд, несомненно, мешал. А сейчас можно сосредоточиться на выполнении профессиональных обязанностей без оглядки. Так что поздравляю ЦСКА с победой, а Игоря — с завершением антирекорда», — сказал двукратный обладатель приза «Вратарь года».

Ранее мнением о событии поделился главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.