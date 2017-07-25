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    Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ с учетом квалификации

    ЦСКА на выезде обыграл АЕК со счетом 2:0 в рамках первой встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел на поле весь матч. Россиянин не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 43 встречи, включая квалификационные игры.

    Серия голкипера сборной России в основной сетке турнира – 39 матчей подряд с пропущенными мячами – по-прежнему актуальна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2017 22:26
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 26 июля 2017, 15:49

      Поздравляю великого, неповторимого, легендарного ... со столь выдающимся великолепным достижением, которое навечно войдет в историю нашего футбола.

      0
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 26 июля 2017, 12:33

      Если автор хотел подбодрить Акинфеева- получилось не очень.

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 26 июля 2017, 10:38

      Всё равно рекорд за ним. теперь пусть ждёт когда кто то так долго будет терпеть вратаря неудачника.

      0
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:29

      Исторический момент.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +17733

      paracetamol 25 июля 2017, 23:42

      Возобновит, как только в группу выйдут (если выйдут).

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1426

      VSt > paracetamol 26 июля 2017, 00:30

      Будем надеяться, что выйдут и будем надеяться, что не возобновит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 25 июля 2017, 23:39

      Так - то антирекорд не только Акинфеева, а всей команды, в частности обороны. Или Акинфеев один играл все 43 матча?

      4
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 июля 2017, 23:16

      Игорь лучший вратарь в нашей стране и лично мое мнение - не заслуживал он такой"рекорд", искренне рад завершению чёрной серии! А Российский клуб с победой!!!

      5
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > 4agaaa 25 июля 2017, 23:28

      опять этот бред про лучшего, значит все остальные вообще пропускают по сто штук?

      2
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      ...
      Рейтинг: +17733

      paracetamol > 4agaaa 25 июля 2017, 23:43

      Что значит не заслуживал? За него Лодыгин в раме был или еще кто?

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > 4agaaa 26 июля 2017, 01:45

      Вспомни, какие плюхи он сам себе заносил в сборной. То, что наше место 63-е - и его заслуга. Этот долбаный рекорд состоялся только при Конифееве. Что, до сих пор Игорёк луДШЫЙ?

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      Рейтинг: +1339

      DUMOH > 3a zenit 26 июля 2017, 08:33

      Наша сборная,когда играет 0-0,то молодцы,а как пропускаем то все,Игорь косяпор...А то что игроки с МЕТРА в пустые ворота не забивают,то что пасы игрокам невидимкам дают,то что вобще до ворот то дойти соперника не могут всем пофиг...Да,Игорь косячит,но когда игра только у твоих ворот и идет,как тут не нервничать...
      Так что ВСЯ сборная под откос себя пускает сама!

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > карасевщина 26 июля 2017, 09:09

      Почему бред, а все предыдущие тренеры сборной включая иностранцев тоже бредили, когда его вызывали?

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 25 июля 2017, 23:10

      Да кто бы что не говорил, ЦСКА с победой, Игоря с сухим матчем - проклятье снято. Так держать и дальше!

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 июля 2017, 23:08

      даешь 43-й номер Игорьку!!! и навечно в зал славы ЛЧ!!!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 июля 2017, 23:05

      Теперь дело осталось за группой... Всё-таки 5 матчей в квалификации, это не 39 в основном турнире... Посмотрим, удастся ли ему это...

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