Акинфеев прервал антирекордную серию в ЛЧ с учетом квалификации

ЦСКА на выезде обыграл АЕК со счетом 2:0 в рамках первой встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Вратарь армейцев Игорь Акинфеев провел на поле весь матч. Россиянин не пропустил в Лиге чемпионов впервые за 43 встречи, включая квалификационные игры.

Серия голкипера сборной России в основной сетке турнира – 39 матчей подряд с пропущенными мячами – по-прежнему актуальна.