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    Гончаренко: «Поздравили Акинфеева в раздевалке. Конечно, антирекордная серия на него давила»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по окончанию антирекордной серии вратаря Игоря Акинфеева в ЛЧ с учетом квалификационных матчей.

    «Поздравили его в раздевалке, команда отлично поддержала нашего капитана. Понимали, что рано или поздно эта серия прервалась бы. Теперь он сбросит эти оковы — конечно, раньше она на него давила. Он установил уже все возможные рекорды и теперь, надеюсь, будет играть еще более уверенно и раскованно», – сказал белорусский специалист.

    Серия без «сухих» матчей голкипера сборной России в основной сетке турнира – 39 встреч – по-прежнему актуальна.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2017 22:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 26 июля 2017, 04:45

      Обосрались все кроме Акинфеева и Дзагоева.. с чем в раздевалке и поздравили себя.

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 26 июля 2017, 04:44

      Тоже мне рекорд. Просто статистика.

      Лучше по-моему пропускать в ЛЧ, чем бить рекорды в ПФЛ. Опять-таки пропускание пропускпнию рознь. Можно выигрывать 10:1, можно из ста голевых выручать в 99, можно и наоборот.

      Все эти рекорды лишь статистика, не отражающая суть.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 25 июля 2017, 23:34

      Без обид но цск с такой игрой и в группу не войти. Ну стандарты и что дольше. Даже с аеком который толком не двигался и моментов то не было почти. Конечно желаю удачи российскому клубу но блин так хочется уже выходов из группы и игры за 1/4

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 25 июля 2017, 23:30

      Поздравляем Игоря Акинфеева с СУХАРЁМ, а ЦСКА с победным почином в Лиге чемпионов!
      Дай Бог, не последним!!!
      Вратарь армейцев Игорь Акинфеев впервые, за 44 матча в ЛЧ, отыграл «НА НОЛЬ».
      В последний раз свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев оставлял почти 11 лет тому назад – 1 ноября 2006 года.
      Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ!
      Молодец Игорь!
      Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!

      0
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 25 июля 2017, 23:07

      Ждем новую рекордную серию! Игорюша, не томи, начинай сразу!

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      Рейтинг: +1516

      Тазит 25 июля 2017, 23:03

      Зато навеки вошел в историю. Вряд ли этот рекорд когда-нибудь побьют.

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