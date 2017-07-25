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  • Гончаренко: «Поздравили Акинфеева в раздевалке. Конечно, антирекордная серия на него давила»

Гончаренко: «Поздравили Акинфеева в раздевалке. Конечно, антирекордная серия на него давила»

25 июля 2017, 22:53
6

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по окончанию антирекордной серии вратаря Игоря Акинфеева в ЛЧ с учетом квалификационных матчей.

«Поздравили его в раздевалке, команда отлично поддержала нашего капитана. Понимали, что рано или поздно эта серия прервалась бы. Теперь он сбросит эти оковы — конечно, раньше она на него давила. Он установил уже все возможные рекорды и теперь, надеюсь, будет играть еще более уверенно и раскованно», – сказал белорусский специалист.

Серия без «сухих» матчей голкипера сборной России в основной сетке турнира – 39 встреч – по-прежнему актуальна.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов ЦСКА Акинфеев Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (6)
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Тазит
1501013003
Зато навеки вошел в историю. Вряд ли этот рекорд когда-нибудь побьют.
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кошмарик
1501013237
Ждем новую рекордную серию! Игорюша, не томи, начинай сразу!
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Popularov
1501014606
Поздравляем Игоря Акинфеева с СУХАРЁМ, а ЦСКА с победным почином в Лиге чемпионов! Дай Бог, не последним!!! Вратарь армейцев Игорь Акинфеев впервые, за 44 матча в ЛЧ, отыграл «НА НОЛЬ». В последний раз свои ворота в неприкосновенности Игорь Акинфеев оставлял почти 11 лет тому назад – 1 ноября 2006 года. Вот что значит взаимодействие вратаря и защиты ЦСКА - ворота на ЗАМКЕ! Молодец Игорь! Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ!!! Ура!
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SPARTAK 85
1501014840
Без обид но цск с такой игрой и в группу не войти. Ну стандарты и что дольше. Даже с аеком который толком не двигался и моментов то не было почти. Конечно желаю удачи российскому клубу но блин так хочется уже выходов из группы и игры за 1/4
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xapaycm
1501033482
Тоже мне рекорд. Просто статистика.
Лучше по-моему пропускать в ЛЧ, чем бить рекорды в ПФЛ. Опять-таки пропускание пропускпнию рознь. Можно выигрывать 10:1, можно из ста голевых выручать в 99, можно и наоборот.
Все эти рекорды лишь статистика, не отражающая суть.
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Semargl18
1501033544
Обосрались все кроме Акинфеева и Дзагоева.. с чем в раздевалке и поздравили себя.
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