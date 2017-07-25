Гончаренко: «Поздравили Акинфеева в раздевалке. Конечно, антирекордная серия на него давила»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко дал комментарий по окончанию антирекордной серии вратаря Игоря Акинфеева в ЛЧ с учетом квалификационных матчей.

«Поздравили его в раздевалке, команда отлично поддержала нашего капитана. Понимали, что рано или поздно эта серия прервалась бы. Теперь он сбросит эти оковы — конечно, раньше она на него давила. Он установил уже все возможные рекорды и теперь, надеюсь, будет играть еще более уверенно и раскованно», – сказал белорусский специалист.

Серия без «сухих» матчей голкипера сборной России в основной сетке турнира – 39 встреч – по-прежнему актуальна.