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  • Бубнов: «ЦСКА только чудом может упустить путевку в следующий раунд ЛЧ»

Бубнов: «ЦСКА только чудом может упустить путевку в следующий раунд ЛЧ»

26 июля 2017, 00:32
20

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча АЕКЦСКА в квалификации Лиги чемпионов.

«Честно говоря, текущий уровень АЕКа мне был неизвестен, поэтому сложно было сформулировать ожидания от этого матча. Для начала следовало посмотреть греков в деле, но уже по первым минутам стало понятно, что армейцам попался довольно слабый соперник. Хозяева не предложили в атаке ничего, с чем ЦСКА не мог бы справиться, и в первом тайме моментов у ворот Акинфеева практически не было.

Впрочем, нужно отметить, что москвичи начали встречу очень осторожно, постепенно приглядываясь к сопернику. ЦСКА занял выжидательную позицию, что неудивительно с учетом тяжелейшего поражения в дерби и духоты в Афинах. Кроме того, Виктор Гончаренко провел важные перестановки – передвинул Виктора Васина из центра обороны чуть правее, вернул Понтуса Вернблума на привычную позицию и поставил в состав Федора Чалова.

Первую половину встречи команда провела очень организованно, и как нельзя кстати случился гол Алана Дзагоева. Мяч «в раздевалку» дал ЦСКА великолепную фору и раскрепостил их перед вторым таймом. После второго мяча игра была сделана, и Гончаренко смог спокойно снять с игры Головина и Дзагоева. Можно сказать, что это была классическая победа армейцев, сыгравших организованно в первую очередь в обороне. А вот впереди получалось далеко не все – брак был большим, хотя для нужного результата и этого оказалось достаточно.

Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива» (1:3), так как по уровню соперники «армейцев» несопоставимы. Некорректно говорить, что столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе. ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных судейских решений, тогда как сегодня сценарий складывался в его пользу. Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕКом. Что же касается шансов ЦСКА, тут и думать нечего – армейцы только чудом могут упустить путевку в следующий раунд. И дело не только в комфортном счете, но и в уровне игры АЕКом. На сегодняшний день греки по всем статьям уступают ЦСКА», – сказал Бубнов.

Напомним, в афинской встрече голкипер Игорь Акинфеев прервал серию без «сухих» матчей в ЛЧ с учетом квалификационных встреч.

Ответная встреча третьего раунда состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов АЕК ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (20)
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карасевщина
1501020817
дальше то пройдут а вот там и чудо не поможет
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VSt
1501021191
Будем надеяться, что чуда не произойдет. А в дальнейшем Армейцы прибавят. Потенциал есть.
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stream15
1501021619
За ЦСКА можно не беспокоиться, это же не спартак.
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serppion
1501023223
Можно было бы сказать, что это классическая победа армейцев, только при условии забитого Конифееву обязательного года. А сейчас это - нонсенс, а не классика! Такую хрень, что несет Бубен, я скажу даже спросонья.
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kaa-71
1501039150
Молодцы как можно пройти дальше
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a-rakhmatov
1501041268
Кони легко пройдут АЕК, все трудные матчи впереди.....успеха ЦСКА))
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Одинокий волк Маквейд
1501045452
Армейцы молодцы, ничего грекам не дали сделать, был полный контроль игры. Желаю того-же в Москве. И без травм.
Ответить
Сибирь за Спартак
1501045790
Как говорится: в Греции все есть. Оказывается голов нет, чудес, надеюсь, тоже.
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Svoysvoemubrat
1501046456
Там дальше по сетке еще греки есть?
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orstho-68
1501049828
Успеха армейцам!!!! Очки в копилку никто не отменял!
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