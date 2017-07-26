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    Бубнов: «ЦСКА только чудом может упустить путевку в следующий раунд ЛЧ»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча АЕКЦСКА в квалификации Лиги чемпионов.

    «Честно говоря, текущий уровень АЕКа мне был неизвестен, поэтому сложно было сформулировать ожидания от этого матча. Для начала следовало посмотреть греков в деле, но уже по первым минутам стало понятно, что армейцам попался довольно слабый соперник. Хозяева не предложили в атаке ничего, с чем ЦСКА не мог бы справиться, и в первом тайме моментов у ворот Акинфеева практически не было.

    Впрочем, нужно отметить, что москвичи начали встречу очень осторожно, постепенно приглядываясь к сопернику. ЦСКА занял выжидательную позицию, что неудивительно с учетом тяжелейшего поражения в дерби и духоты в Афинах. Кроме того, Виктор Гончаренко провел важные перестановки – передвинул Виктора Васина из центра обороны чуть правее, вернул Понтуса Вернблума на привычную позицию и поставил в состав Федора Чалова.

    Первую половину встречи команда провела очень организованно, и как нельзя кстати случился гол Алана Дзагоева. Мяч «в раздевалку» дал ЦСКА великолепную фору и раскрепостил их перед вторым таймом. После второго мяча игра была сделана, и Гончаренко смог спокойно снять с игры Головина и Дзагоева. Можно сказать, что это была классическая победа армейцев, сыгравших организованно в первую очередь в обороне. А вот впереди получалось далеко не все – брак был большим, хотя для нужного результата и этого оказалось достаточно.

    Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива» (1:3), так как по уровню соперники «армейцев» несопоставимы. Некорректно говорить, что столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе. ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных судейских решений, тогда как сегодня сценарий складывался в его пользу. Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕКом. Что же касается шансов ЦСКА, тут и думать нечего – армейцы только чудом могут упустить путевку в следующий раунд. И дело не только в комфортном счете, но и в уровне игры АЕКом. На сегодняшний день греки по всем статьям уступают ЦСКА», – сказал Бубнов.

    Напомним, в афинской встрече голкипер Игорь Акинфеев прервал серию без «сухих» матчей в ЛЧ с учетом квалификационных встреч.

    Ответная встреча третьего раунда состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».

    Источник: Sportbox.ru

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    26.07.2017 00:32
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +489

      mikitka 26 июля 2017, 21:22

      кто такой Бубнов?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 26 июля 2017, 09:17

      Успеха армейцам!!!! Очки в копилку никто не отменял!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 26 июля 2017, 08:31

      Буба, ну, просто не может,что бы не подколоть ,позлорадствовать.....
      Ему следует главное понять: результат запоминается,игра забывается,
      аглицкая истина...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 26 июля 2017, 08:20

      Там дальше по сетке еще греки есть?

      7
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Svoysvoemubrat 26 июля 2017, 13:49

      нет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 26 июля 2017, 08:09

      Как говорится: в Греции все есть. Оказывается голов нет, чудес, надеюсь, тоже.

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 26 июля 2017, 08:04

      Армейцы молодцы, ничего грекам не дали сделать, был полный контроль игры. Желаю того-же в Москве. И без травм.

      9
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 июля 2017, 06:54

      Кони легко пройдут АЕК, все трудные матчи впереди.....успеха ЦСКА))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 26 июля 2017, 06:19

      Молодцы как можно пройти дальше

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5456

      Дядя Серёжа 26 июля 2017, 05:37

      Ну просто интеллектуал, оракул.
      Это вам не фигню всякую бубнить.

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 26 июля 2017, 04:48

      Сенсационная новость :-)

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