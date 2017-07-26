Бубнов: «ЦСКА только чудом может упустить путевку в следующий раунд ЛЧ»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча АЕК – ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов.

«Честно говоря, текущий уровень АЕКа мне был неизвестен, поэтому сложно было сформулировать ожидания от этого матча. Для начала следовало посмотреть греков в деле, но уже по первым минутам стало понятно, что армейцам попался довольно слабый соперник. Хозяева не предложили в атаке ничего, с чем ЦСКА не мог бы справиться, и в первом тайме моментов у ворот Акинфеева практически не было.

Впрочем, нужно отметить, что москвичи начали встречу очень осторожно, постепенно приглядываясь к сопернику. ЦСКА занял выжидательную позицию, что неудивительно с учетом тяжелейшего поражения в дерби и духоты в Афинах. Кроме того, Виктор Гончаренко провел важные перестановки – передвинул Виктора Васина из центра обороны чуть правее, вернул Понтуса Вернблума на привычную позицию и поставил в состав Федора Чалова.

Первую половину встречи команда провела очень организованно, и как нельзя кстати случился гол Алана Дзагоева. Мяч «в раздевалку» дал ЦСКА великолепную фору и раскрепостил их перед вторым таймом. После второго мяча игра была сделана, и Гончаренко смог спокойно снять с игры Головина и Дзагоева. Можно сказать, что это была классическая победа армейцев, сыгравших организованно в первую очередь в обороне. А вот впереди получалось далеко не все – брак был большим, хотя для нужного результата и этого оказалось достаточно.

Не могу сказать, что качество игры ЦСКА сильно улучшилось по сравнению с дерби против «Локомотива» (1:3), так как по уровню соперники «армейцев» несопоставимы. Некорректно говорить, что столичный клуб прибавил, – тогда и матч складывался совсем иначе. ЦСКА проиграл тактически, а также из-за невезения и неоднозначных судейских решений, тогда как сегодня сценарий складывался в его пользу. Дерби было куда более качественным, чем противостояние с АЕКом. Что же касается шансов ЦСКА, тут и думать нечего – армейцы только чудом могут упустить путевку в следующий раунд. И дело не только в комфортном счете, но и в уровне игры АЕКом. На сегодняшний день греки по всем статьям уступают ЦСКА», – сказал Бубнов.

Напомним, в афинской встрече голкипер Игорь Акинфеев прервал серию без «сухих» матчей в ЛЧ с учетом квалификационных встреч.

Ответная встреча третьего раунда состоится 2 августа на «ВЭБ Арене».