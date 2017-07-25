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    Гончаренко: «Победа над АЕКом – только полпути. Нужно сохранять концентрацию»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над АЕКом в матче третьего тура квалификации в Лигу чемпионов.

    «Надо сказать, что это только полпути. У нас есть хороший задел перед вторым матчем. Но нужно сохранять концентрацию. Сегодня сказался богатый опыт нашей команды в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры, несмотря на то, что оба гола были забиты после розыгрыша угловых.

    Почему Васин начал на позиции правого центрального защитника? Надо было реагировать на то, что видели с «Анжи» и «Локомотивом». Здесь и выход Чалова, и смена позициями Березуцкого и Васина. Чалов неплохо прессинговал соперника. В обороне тоже, считаю, сыграли сегодня отлично. ЦСКА играл не очень быстро? Во-первых, скорости зависят от двух команд — нам приходилось много атаковать позиционно. Во-вторых, конечно, было жарко», – сказал Гончаренко.

    Ответная встреча состоится 2 августа.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.07.2017 23:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +112

      Boniel+ 26 июля 2017, 10:12

      Дорогой Виктор Михайлович вас,конечно, с победой,но то,что показывал ЦСКА вчера лучше не смотреть.Кроме позора больше испытывать нечего.Сколько раз игроки откатывали мяч Акинфееву???Если посчитать будет новый мировой рекорд!Вы смотрите как играют команды в мире?Ваша команда играет совсем в другую игру,которую назвать футболом очень сложно.А если разобрать задачи поставленные игрокам,то не понятно зачем были на поле Головин,Фернандос,Дзагоев и Ваш хваленный Чалов.Последнему вообще еще рано играть в таких турнирах.Он не какой!Вам нужно "душить"Гинера,чтобы дал денег на новых готовых футболистов.С теми,что у Вас есть "каши не сваришь"!

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июля 2017, 03:07

      Не плохо для начала, жду продолжения...

      1
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 26 июля 2017, 00:46

      Так и надо играть, а не как с Локомотивом!!!

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 26 июля 2017, 00:25

      Теперь всё должно быть путем.
      Дома еще и болелы помогут

      2
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 26 июля 2017, 00:09

      Где ЦСКА - там ПОБЕДА !!! Так будет всегда !!!

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 26 июля 2017, 00:06

      Желаю закрепить успех

      1
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