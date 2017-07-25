Гончаренко: «Победа над АЕКом – только полпути. Нужно сохранять концентрацию»

Дорогой Виктор Михайлович вас,конечно, с победой,но то,что показывал ЦСКА вчера лучше не смотреть.Кроме позора больше испытывать нечего.Сколько раз игроки откатывали мяч Акинфееву???Если посчитать будет новый мировой рекорд!Вы смотрите как играют команды в мире?Ваша команда играет совсем в другую игру,которую назвать футболом очень сложно.А если разобрать задачи поставленные игрокам,то не понятно зачем были на поле Головин,Фернандос,Дзагоев и Ваш хваленный Чалов.Последнему вообще еще рано играть в таких турнирах.Он не какой!Вам нужно "душить"Гинера,чтобы дал денег на новых готовых футболистов.С теми,что у Вас есть "каши не сваришь"!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог победе над АЕКом в матче третьего тура квалификации в Лигу чемпионов.
«Надо сказать, что это только полпути. У нас есть хороший задел перед вторым матчем. Но нужно сохранять концентрацию. Сегодня сказался богатый опыт нашей команды в Лиге чемпионов. Контролировали ход игры, несмотря на то, что оба гола были забиты после розыгрыша угловых.
Почему Васин начал на позиции правого центрального защитника? Надо было реагировать на то, что видели с «Анжи» и «Локомотивом». Здесь и выход Чалова, и смена позициями Березуцкого и Васина. Чалов неплохо прессинговал соперника. В обороне тоже, считаю, сыграли сегодня отлично. ЦСКА играл не очень быстро? Во-первых, скорости зависят от двух команд — нам приходилось много атаковать позиционно. Во-вторых, конечно, было жарко», – сказал Гончаренко.
Ответная встреча состоится 2 августа.