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    Рыбус: «Локомотив» должен биться за чемпионство»

    Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал об ожиданиях от выступлений за московский клуб.

    «До «Локомотива» я играл в Польше, в «Тереке» и в «Лионе». Несколько лет назад сменил позицию – стал играть слева в защите, но без проблем могу закрыть и позицию полузащитника.

    Конечно, мне приятно вернуться в страну, где я, можно сказать, начал играть в большой футбол. Рад, что перешел именно в «Локомотив». Это хорошая команда, против которой всегда тяжело. Видно, что в «Локомотиве» есть коллектив. Очень радует, как мы начали сезон. Надеюсь, продолжим в том же духе. Считаю, что «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство. Надеюсь, что так все и будет. Я хочу помочь команде и отдам все ради нее!» – сказал 27-летний игрок сборной Польши.

    Переход Рыбуса из «Лиона» в «Локомотив» оценивается в 1,75 миллиона евро. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах всех турниров и отдал две результативные передачи.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.07.2017 20:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 26 июля 2017, 09:38

      Наградить знаком *Почетный железнодорожник*

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5456

      Дядя Серёжа 26 июля 2017, 05:47

      Да пусть бьётся, жалко что ли?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 26 июля 2017, 03:21

      Вот и переходи от слов к делу, помогай...

      0
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      Рейтинг: -15

      АХМАТ95 25 июля 2017, 23:07

      Если АХМАТ и другие лидеры РФПЛ будут мертвые

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > АХМАТ95 26 июля 2017, 07:22

      ахмат лидер? Вот это ты мне поднял настроение и насмешил,даже в ФНЛ он лидером не будет!

      1
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