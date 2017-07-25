Рыбус: «Локомотив» должен биться за чемпионство»

Новичок «Локомотива» Мацей Рыбус рассказал об ожиданиях от выступлений за московский клуб.

«До «Локомотива» я играл в Польше, в «Тереке» и в «Лионе». Несколько лет назад сменил позицию – стал играть слева в защите, но без проблем могу закрыть и позицию полузащитника.

Конечно, мне приятно вернуться в страну, где я, можно сказать, начал играть в большой футбол. Рад, что перешел именно в «Локомотив». Это хорошая команда, против которой всегда тяжело. Видно, что в «Локомотиве» есть коллектив. Очень радует, как мы начали сезон. Надеюсь, продолжим в том же духе. Считаю, что «Локомотив» всегда должен быть в тройке и биться за чемпионство. Надеюсь, что так все и будет. Я хочу помочь команде и отдам все ради нее!» – сказал 27-летний игрок сборной Польши.

Переход Рыбуса из «Лиона» в «Локомотив» оценивается в 1,75 миллиона евро. В минувшем сезоне он принял участие в 28 матчах всех турниров и отдал две результативные передачи.