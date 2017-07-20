Трансфер Рыбуса обошелся «Локомотиву» в 1,75 миллиона

Вот так надо приобретать игроков! свободного агенты Медведева взяли, с фарфаном и ари аренду продлили, Рыбуса взяли , считай за копьё! Единственно отдали бабки за Квирквелию немалые, но он их попросту окупает! Наконец-то селекция пошла, а то брали всех без разбору, да за деньги немалые!
Стали известны подробности перехода полузащитника Мацея Рыбуса из «Лиона» в «Локомотив». Напомним, что польский футболист вчера подписал с железнодорожниками контракт на три года.
Как сообщается на официальном сайте французского клуба, трансфер 27-летнего хавбека обошелся россиянам в 1,75 миллиона евро. Год назад Рыбус перешел в «Лион» бесплатно.
В прошлом сезоне чемпионата Франции Рыбус провел 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.