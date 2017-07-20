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    Трансфер Рыбуса обошелся «Локомотиву» в 1,75 миллиона

    Стали известны подробности перехода полузащитника Мацея Рыбуса из «Лиона» в «Локомотив». Напомним, что польский футболист вчера подписал с железнодорожниками контракт на три года.

    Как сообщается на официальном сайте французского клуба, трансфер 27-летнего хавбека обошелся россиянам в 1,75 миллиона евро. Год назад Рыбус перешел в «Лион» бесплатно.

    В прошлом сезоне чемпионата Франции Рыбус провел 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Лион»

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    20.07.2017 12:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 20 июля 2017, 13:16

      Вот так надо приобретать игроков! свободного агенты Медведева взяли, с фарфаном и ари аренду продлили, Рыбуса взяли , считай за копьё! Единственно отдали бабки за Квирквелию немалые, но он их попросту окупает! Наконец-то селекция пошла, а то брали всех без разбору, да за деньги немалые!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > KalterJax 20 июля 2017, 15:14

      да при тете Оле столько бабла просрали

      1
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > KalterJax 21 июля 2017, 00:11

      Не помню его вообще

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 20 июля 2017, 13:00

      копейки для нашего времени)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 июля 2017, 12:21

      Переплатили.

      1
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