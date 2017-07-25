Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Крыльев Советов»: «Пока не обращались к «Зениту» по поводу Молло»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не стал отвергать интерес к полузащитнику «Зенита» Йоану Молло. При этом он подчеркнул, что официальных предложений самарцы пока сине-бело-голубым не делали.

    Напомним, француз перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов» в январе нынешнего года.

    Вчера стало известно, что 28-летний игрок будет завялен за «Зенит-2», так как не входит в планы главного тренера Роберто Манчини.

    «Пока к «Зениту» мы не обращались. Есть ли это в планах? Предлагаю обсудить этот вопрос после завтрашней игры «Крыльев» с «Томью». Позвоните послезавтра», – сказал Шашков.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2017 13:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11