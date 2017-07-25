Гендиректор «Крыльев Советов»: «Пока не обращались к «Зениту» по поводу Молло»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков не стал отвергать интерес к полузащитнику «Зенита» Йоану Молло. При этом он подчеркнул, что официальных предложений самарцы пока сине-бело-голубым не делали.

Напомним, француз перешел в петербургский клуб из «Крыльев Советов» в январе нынешнего года.

Вчера стало известно, что 28-летний игрок будет завялен за «Зенит-2», так как не входит в планы главного тренера Роберто Манчини.

«Пока к «Зениту» мы не обращались. Есть ли это в планах? Предлагаю обсудить этот вопрос после завтрашней игры «Крыльев» с «Томью». Позвоните послезавтра», – сказал Шашков.