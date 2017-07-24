Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Губернатор Ленинградской области поставил условия для строительства стадиона «Тосно»

    Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о возможности строительства домашнего стадиона для «Тосно» в Кудрово. По его словам, это может произойти в том случае, если команда успешно закрепится в Премьер-лиге.

    Отметим, что нынешний сезон в РФПЛ – первый в истории для «Тосно».

    – Планируется ли строительство футбольной арены для ФК «Тосно», дебютировавшего в Премьер-лиге?

    – На нынешний сезон мы договорились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко о том, что «Тосно» будет субарендатором «Петровского». Играть за пределами области команде не придется. Вопрос о стадионе для команды, представляющей Ленинградскую область, мне задают часто. Признаюсь честно: на ближайшие годы в наших планах нет строительства стадиона, отвечающего требованиям РФПЛ. Сейчас будем строить в области четыре современных футбольных стадиона, но максимальная вместимость арены будет пять тысяч зрителей (она будет построена в Гатчине). Понимаем, что такой стадион соответствует максимум критериям первого дивизиона.

    – Стало быть, «Тосно» при проведении домашних матчей будет зависеть от милости «Зенита» и властей Санкт-Петербурга?

    – В плане логистики Санкт-Петербург – оптимальное место для проведения домашних игр «Тосно». Из Выборга или Подпорожья добраться до него проще, чем до другого районного центра. Если мы и будем строить стадион, то в качестве площадки будет выбрано Кудрово, куда в ближайшие годы планируют дотянуть метро. Со своей стороны, пообещал представителям «Тосно», что стадион будет построен, если команда сумеет закрепиться в Премьер-лиге.

    – Пока клуб из Ленинградской области замыкает турнирную таблицу…

    – Первый блин, говорят, всегда комом. Хотя в домашней игре с «Уфой» команда смотрелась неплохо и собрала на трибунах четыре тысячи зрителей. Уверен, что на следующем домашнем матче на «Петровском» будет аншлаг. Ведь «Тосно» будет принимать «Зенит», а это знаковое событие для болельщиков не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. Если областная команда в течение двух сезонов будет показывать хороший футбол, она наверняка заинтересует и питерских болельщиков. Это еще один аргумент в пользу строительства стадиона для клуба в Кудрово.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.07.2017 06:27
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июля 2017, 11:13

      Аншлаг от болельщиков Зенита:) Будет Тосно официально играть на своем поле, а на самом деле в гостях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 09:40

      Не видать в Кудрово стадиона, ежели только на 5 тыщ. Предел Тосно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Небомбардир 24 июля 2017, 09:39

      К 2050 году можно и построить, опыт то в Питере есть!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Небомбардир 24 июля 2017, 10:13

      Да не успеем мы, нереально. Не пиши глупости))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 24 июля 2017, 08:35

      Пока суть,да дело,сьездите на Крестовский,поднаберитесь опыта,в постройке стадиков.)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 08:08

      На редкость здравое рассуждение губернатора... Отмечены главные моменты, продуманы возможные перспективы и предстоящая логистика.... Многое зависит от выступлений команды, поддержки немногочисленных болельщиков...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 24 июля 2017, 07:48

      пока будут строить стадион воды много утечет...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3460

      acor94 24 июля 2017, 07:27

      Я как раз живу в кудрово, будет очень близко ходить на матчи)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > acor94 24 июля 2017, 10:18

      Я тоже живу тут. Вот мне тут стадик совсем не нужен. Ибо фанатье несёт с собой шум, кучу мусора и т.д. Муравейник наш и так перенаселен и куча гостей мне в дни матчей не нужны. Бедный Крестовский остров, видел этот парк перед игрой зенита с Рубином. Количество бухающих просто зашкаливало, парк тамошний теперь засрут и зассут. И это было только 38 тысяч. Кудрово и так местами подзасрано, мало?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3950

      Kollljan 24 июля 2017, 06:46

      Если судить по первым двум турам, что делать, в общем-то, нельзя, то кандидаты на вылет - это Динамо и Тосно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Kollljan 24 июля 2017, 10:20

      Динамо то почему? Состав покрепче чем у Тосно, Хабаровска, Анжи.Ещё с 2-3 командами наравне.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3950

      Kollljan > Aleksandr_1986_Spb_ 24 июля 2017, 17:30

      Я сужу всего лишь по двум турам. Динамо очень робко играет. Нужно гораздо наглее.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Kollljan 24 июля 2017, 19:17

      По 2 туркам никогда не судят. Это раз. Во-вторых со Спартаком Динамо неплохо смотрелось с учётом разницы в классе составов.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3950

      Kollljan > Aleksandr_1986_Spb_ 25 июля 2017, 17:40

      Не плохо со Спартаком - это потому что Спартак никакой, по моему личному мнению. А вот в следующей игре Динамо было совсем плохим.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11