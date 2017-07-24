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  • Губернатор Ленинградской области поставил условия для строительства стадиона «Тосно»

Губернатор Ленинградской области поставил условия для строительства стадиона «Тосно»

24 июля 2017, 06:27
16

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о возможности строительства домашнего стадиона для «Тосно» в Кудрово. По его словам, это может произойти в том случае, если команда успешно закрепится в Премьер-лиге.

Отметим, что нынешний сезон в РФПЛ – первый в истории для «Тосно».

– Планируется ли строительство футбольной арены для ФК «Тосно», дебютировавшего в Премьер-лиге?

– На нынешний сезон мы договорились с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко о том, что «Тосно» будет субарендатором «Петровского». Играть за пределами области команде не придется. Вопрос о стадионе для команды, представляющей Ленинградскую область, мне задают часто. Признаюсь честно: на ближайшие годы в наших планах нет строительства стадиона, отвечающего требованиям РФПЛ. Сейчас будем строить в области четыре современных футбольных стадиона, но максимальная вместимость арены будет пять тысяч зрителей (она будет построена в Гатчине). Понимаем, что такой стадион соответствует максимум критериям первого дивизиона.

– Стало быть, «Тосно» при проведении домашних матчей будет зависеть от милости «Зенита» и властей Санкт-Петербурга?

– В плане логистики Санкт-Петербург – оптимальное место для проведения домашних игр «Тосно». Из Выборга или Подпорожья добраться до него проще, чем до другого районного центра. Если мы и будем строить стадион, то в качестве площадки будет выбрано Кудрово, куда в ближайшие годы планируют дотянуть метро. Со своей стороны, пообещал представителям «Тосно», что стадион будет построен, если команда сумеет закрепиться в Премьер-лиге.

– Пока клуб из Ленинградской области замыкает турнирную таблицу…

– Первый блин, говорят, всегда комом. Хотя в домашней игре с «Уфой» команда смотрелась неплохо и собрала на трибунах четыре тысячи зрителей. Уверен, что на следующем домашнем матче на «Петровском» будет аншлаг. Ведь «Тосно» будет принимать «Зенит», а это знаковое событие для болельщиков не только Санкт-Петербурга, но и Ленинградской области. Если областная команда в течение двух сезонов будет показывать хороший футбол, она наверняка заинтересует и питерских болельщиков. Это еще один аргумент в пользу строительства стадиона для клуба в Кудрово.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит
Комментарии (16)
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Kollljan
1500868006
Если судить по первым двум турам, что делать, в общем-то, нельзя, то кандидаты на вылет - это Динамо и Тосно.
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acor94
1500870439
Я как раз живу в кудрово, будет очень близко ходить на матчи)
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bolela_16
1500871739
пока будут строить стадион воды много утечет...
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insider_retro
1500872914
На редкость здравое рассуждение губернатора... Отмечены главные моменты, продуманы возможные перспективы и предстоящая логистика.... Многое зависит от выступлений команды, поддержки немногочисленных болельщиков...
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rubinovyi2
1500874550
Пока суть,да дело,сьездите на Крестовский,поднаберитесь опыта,в постройке стадиков.)
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Небомбардир
1500878397
К 2050 году можно и построить, опыт то в Питере есть!
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Дядя Серёжа
1500878439
Не видать в Кудрово стадиона, ежели только на 5 тыщ. Предел Тосно.
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Dmirubo
1500884007
Аншлаг от болельщиков Зенита:) Будет Тосно официально играть на своем поле, а на самом деле в гостях.
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