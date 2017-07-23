Калачев и Гацкан могли перейти в «Рубин», Бердыев поддержал их решение остаться

Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан имели предложение от «Рубина». 9 июня в казанский клуб вернулся главный тренер Курбан Бердыев, ранее работавший с «Ростовом». По информации источника, специалист одобрил решение бывших подопечных не менять команду.

Вариант продолжения карьеры в Татарстане также был у нападающего Александра Бухарова.

«Рубин» начал сезон-2017/18 с двух поражений – от «Краснодара» в первом туре и от «Зенита» во втором. Команда Леонида Кучука в стартовом матче чемпионата сыграла вничью 1:1 с «Уфой». Сегодня в 20:00 по московскому времени «Ростов» примет «Ахмат».