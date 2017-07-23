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  • Калачев и Гацкан могли перейти в «Рубин», Бердыев поддержал их решение остаться

Калачев и Гацкан могли перейти в «Рубин», Бердыев поддержал их решение остаться

23 июля 2017, 13:31
14

Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан имели предложение от «Рубина». 9 июня в казанский клуб вернулся главный тренер Курбан Бердыев, ранее работавший с «Ростовом». По информации источника, специалист одобрил решение бывших подопечных не менять команду.

Вариант продолжения карьеры в Татарстане также был у нападающего Александра Бухарова.

«Рубин» начал сезон-2017/18 с двух поражений – от «Краснодара» в первом туре и от «Зенита» во втором. Команда Леонида Кучука в стартовом матче чемпионата сыграла вничью 1:1 с «Уфой». Сегодня в 20:00 по московскому времени «Ростов» примет «Ахмат».

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Калачев Тимофей Гацкан Александр Бердыев Курбан
Комментарии (14)
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xLINDAx
1500806774
Однако..
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роналдон
1500807016
Какая Уфа? Редактора сообщений убрать: сплошные ошибки, опечатки, дезинформация. Подскажите, есть ли другой нормальный сайт о футболе?
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Тоторо
1500807323
Тима давно уже говорил, что хочет завершить свою карьеру именно в "Ростове". Наверное, такие же мысли и у Гацкана. Так что как раз тут ничего удивительного нет.
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FAN15
1500809299
В Рубине бы не потерялись тоже.
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zico2205
1500810949
Настоящие МУЖИКИ!!!!!
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acer2003
1500813312
Тимоха молодец !!
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Таганский
1500818681
Уже сложно представить Ростов без Тимохи и Гацкана.. Спасибо, мужики, что не предали!!
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Бардюр
1500820482
И этих хотел переманить. Но потом ОДОБРИЛ, с барского плеча, так сказать. Калачеву, Гацкану, Бухарову респект и уважуха. Бердыеву, конечно, спасибо за два сезона в Ростове. Но ушёл некрасиво, плюс мутная история с пунктами контрактов у игроков. Складывается впечатление, что клуб Ростов собственность и детище Бердыева по принципу, я тебя породил, я тебя и убью. Руководство Ростова вообще надо все менять после того, что случилось после окончания сезона. Уделал их Бердыев по полной программе.
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андрей андреев
1500825733
Ростов будет выше Рубина. Бердыеву тактику все уже знают.Навес на высокого напа и бегом в оборону
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