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    Калачев и Гацкан могли перейти в «Рубин», Бердыев поддержал их решение остаться

    Полузащитники «Ростова» Тимофей Калачев и Александр Гацкан имели предложение от «Рубина». 9 июня в казанский клуб вернулся главный тренер Курбан Бердыев, ранее работавший с «Ростовом». По информации источника, специалист одобрил решение бывших подопечных не менять команду.

    Вариант продолжения карьеры в Татарстане также был у нападающего Александра Бухарова.

    «Рубин» начал сезон-2017/18 с двух поражений – от «Краснодара» в первом туре и от «Зенита» во втором. Команда Леонида Кучука в стартовом матче чемпионата сыграла вничью 1:1 с «Уфой». Сегодня в 20:00 по московскому времени «Ростов» примет «Ахмат».

    Источник: ФАН

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    23.07.2017 13:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 июля 2017, 19:02

      Ростов будет выше Рубина. Бердыеву тактику все уже знают.Навес на высокого напа и бегом в оборону

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero > андрей андреев 23 июля 2017, 21:07

      да вроде хорошо сегодня играют, посмотрим что во втором тайме будет

      13
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      Рейтинг: +365

      Бардюр 23 июля 2017, 17:34

      И этих хотел переманить. Но потом ОДОБРИЛ, с барского плеча, так сказать. Калачеву, Гацкану, Бухарову респект и уважуха. Бердыеву, конечно, спасибо за два сезона в Ростове. Но ушёл некрасиво, плюс мутная история с пунктами контрактов у игроков. Складывается впечатление, что клуб Ростов собственность и детище Бердыева по принципу, я тебя породил, я тебя и убью. Руководство Ростова вообще надо все менять после того, что случилось после окончания сезона. Уделал их Бердыев по полной программе.

      1
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 23 июля 2017, 17:04

      Уже сложно представить Ростов без Тимохи и Гацкана..
      Спасибо, мужики, что не предали!!

      3
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 23 июля 2017, 15:35

      Тимоха молодец !!

      3
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 23 июля 2017, 14:55

      Настоящие МУЖИКИ!!!!!

      5
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      Рейтинг: +52

      FAN15 23 июля 2017, 14:28

      В Рубине бы не потерялись тоже.

      1
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      Рейтинг: +67285

      portero > FAN15 23 июля 2017, 21:06

      зачем переезды он уже в Ростове прижился

      13
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 23 июля 2017, 13:55

      Тима давно уже говорил, что хочет завершить свою карьеру именно в "Ростове". Наверное, такие же мысли и у Гацкана. Так что как раз тут ничего удивительного нет.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Тоторо 23 июля 2017, 18:59

      И Гацкан говорил,я читал интервью

      0
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      Рейтинг: +67285

      portero > Тоторо 23 июля 2017, 21:04

      играет а главное бегает намного лучше чем молодые

      13
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      Рейтинг: +80

      роналдон 23 июля 2017, 13:50

      Какая Уфа? Редактора сообщений убрать: сплошные ошибки, опечатки, дезинформация. Подскажите, есть ли другой нормальный сайт о футболе?

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > роналдон 23 июля 2017, 18:59

      Сайт Роналдон)))

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 23 июля 2017, 13:46

      Однако..

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