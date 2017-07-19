«Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона

Турецкий «Фенербахче» на первый трансферный запрос московского «Спартака» по полузащитнику Роману Нойштедтеру ответил отказом. Стамбульцев не устроила сумма в 2 миллиона евро, предлагаемая красно-белыми, сообщает Mynet Haber.

Известно, что президент клуба из Турции не отпустит игрока дешевле, чем за 3 миллиона. Именно столько и составляет рыночная стоимость хавбека. О том, что теперь переход Нойштедтера в «Спартак» невозможен, говорить нельзя, поскольку клубы продолжат переговоры.

В прошедшем сезоне футболист, вызывавшийся в сборную России, провел за «Фенербахче» 30 матчей, в которых не забил ни одного гола.