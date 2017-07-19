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    «Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона

    Турецкий «Фенербахче» на первый трансферный запрос московского «Спартака» по полузащитнику Роману Нойштедтеру ответил отказом. Стамбульцев не устроила сумма в 2 миллиона евро, предлагаемая красно-белыми, сообщает Mynet Haber.

    Известно, что президент клуба из Турции не отпустит игрока дешевле, чем за 3 миллиона. Именно столько и составляет рыночная стоимость хавбека. О том, что теперь переход Нойштедтера в «Спартак» невозможен, говорить нельзя, поскольку клубы продолжат переговоры.

    В прошедшем сезоне футболист, вызывавшийся в сборную России, провел за «Фенербахче» 30 матчей, в которых не забил ни одного гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 17:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 19 июля 2017, 20:04

      он спартаку не нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 19:43

      Да на фиг он вообще не нужен.Хорош всю шваль собирать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 19 июля 2017, 19:21

      По ходу это беспонтовые разговоры. Возможно интерес подогревается отсутствием Зобнина. Есть 3 игрока из второй команды.Их надо усиленно натаскивать

      0
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 19 июля 2017, 19:17

      Слава богу!

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 19 июля 2017, 19:11

      упускающим победу по двойной стоимости

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 июля 2017, 18:41

      Даже если Фенербахче доплатит 2 миллиона и то не возьмём!

      5
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 19 июля 2017, 18:39

      А Нойштедтер вообще кому то как игрок нужен???

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 19 июля 2017, 18:25

      Это ужас какой-то !!! В защите просто "черная дыра", дырище просто, а они какое-то бревно собираются подписать!!!???? Заявляли где-то 30 лямов на трансферы, ну купите тогда одного защитника, но качественного!!!!!!

      2
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Сильвербой 19 июля 2017, 19:12

      никто не поедет качественный в пищевик

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 19 июля 2017, 18:20

      Отлично! В этот раз пронесло. Надеюсь Канунникова и прочего дешевого хлама тоже у нас не будет

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 июля 2017, 18:13

      И слава богу

      1
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