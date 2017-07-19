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  • «Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона

«Фенербахче» отказался продавать Нойштедтера «Спартаку» за 2 миллиона

19 июля 2017, 17:17
18

Турецкий «Фенербахче» на первый трансферный запрос московского «Спартака» по полузащитнику Роману Нойштедтеру ответил отказом. Стамбульцев не устроила сумма в 2 миллиона евро, предлагаемая красно-белыми, сообщает Mynet Haber.

Известно, что президент клуба из Турции не отпустит игрока дешевле, чем за 3 миллиона. Именно столько и составляет рыночная стоимость хавбека. О том, что теперь переход Нойштедтера в «Спартак» невозможен, говорить нельзя, поскольку клубы продолжат переговоры.

В прошедшем сезоне футболист, вызывавшийся в сборную России, провел за «Фенербахче» 30 матчей, в которых не забил ни одного гола.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Фенербахче Спартак Нойштедтер Роман
Комментарии (18)
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prostoGorbunov
1500474005
этого клоуна еще не хватало)
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forward33
1500474521
Болельщики Спартака с радостью выдохнули))
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lek!
1500474837
Не понял , зачем его заявили за сборную, как игрок нулевой. Если и берет то игрока на банку с русским паспортом.
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DZHEK_VOROBEY1987
1500475816
И даром не нужен.
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nik55
1500475921
он не нужен
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Asbjorn
1500477193
И слава богу
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xColaz
1500477639
Отлично! В этот раз пронесло. Надеюсь Канунникова и прочего дешевого хлама тоже у нас не будет
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Сильвербой
1500477920
Это ужас какой-то !!! В защите просто "черная дыра", дырище просто, а они какое-то бревно собираются подписать!!!???? Заявляли где-то 30 лямов на трансферы, ну купите тогда одного защитника, но качественного!!!!!!
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Artemka69
1500478783
А Нойштедтер вообще кому то как игрок нужен???
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OfaZavr
1500478897
Даже если Фенербахче доплатит 2 миллиона и то не возьмём!
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