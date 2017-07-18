Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» направил запрос «Фенербахче» по Нойштедтеру

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер этим летом может перебраться в российский клуб, сообщает Sporun Dibi. В услугах защитника сборной России заинтересован «Спартак».

    Руководство красно-белых уже отправило официальный запрос о возможности трансфера 29-летнего футболиста. В Стамбуле готовы рассмотреть предложение о продаже из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

    В прошедшем сезоне Нойштедтер сыграл за «Фенербахче» в 33 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 10:04
    Рекомендуем
    Комментарии25
    ...
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 19 июля 2017, 14:23

      он им подойдёт, хотелось бы этот трансфер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 июля 2017, 15:39

      Навскидку,Роман Нойштедтер слабоват для Спартака,во всяком случае за сборную России играл неубедительно...Но,Каррера,наверное,может найти (и видит)в нём новый толчок для роста,ведь у этого тренера почти все игроки в минувшем сезоне только прибавляли...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 18 июля 2017, 12:29

      Достойные покупки будут на флажке.Сейчас для ротации.Тратят-то свои,а не " народное достояние."

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Ванечка 18 июля 2017, 12:06

      О, "Спартак" говнеца с паспортом решил набрать! Канунников, Нойштедтер... Пассажира Витю Файзулина у нас заберете?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 > Ванечка 18 июля 2017, 12:32

      У вас своего говнеца полкоманды.С Шлюбой и кокориным долго не расстанетесь.Это крест ваш,который попахивает.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 18 июля 2017, 11:55

      Там что с ума сошли---или турки решили утку запустить

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 18 июля 2017, 11:48

      Вот в этом и заключается вся беда в Спартаке! игроков покупают , не по просьбе тренера, а каких вздумается! не поверю, что Каррере он так необходим!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > KalterJax 18 июля 2017, 12:18

      Да не - там всё согласуется..но Нойштедтер как-то перебор, ага..да и Канунников не впечатлял, может всё останется на уровне писанины..

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > KalterJax 18 июля 2017, 12:44

      Каррера этого сундука Нойштедтера и не видел, и не знает о ком речь идет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax > xLINDAx 19 июля 2017, 10:38

      С Селиховым тоже всё согласовано было?!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 11:08

      Покупайте - не пожалеете. Кто-то же должен сидеть на скамейке запасных.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 18 июля 2017, 10:58

      с российским паспортом лучше брать молодежь

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 июля 2017, 10:55

      Нет! нет! только не это!!!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > OfaZavr 18 июля 2017, 11:14

      Именно это и еще в основу его поставят!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 18 июля 2017, 10:28

      Это, что шаг отчаянья? Лучше взять Мевлю или нужно было бороться за Ростовских ребят, кот бесплатно уходили

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +751

      justozavr > forward33 18 июля 2017, 11:31

      Хер вам! А не Миха!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11