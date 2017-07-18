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«Спартак» направил запрос «Фенербахче» по Нойштедтеру

18 июля 2017, 10:04
27

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер этим летом может перебраться в российский клуб, сообщает Sporun Dibi. В услугах защитника сборной России заинтересован «Спартак».

Руководство красно-белых уже отправило официальный запрос о возможности трансфера 29-летнего футболиста. В Стамбуле готовы рассмотреть предложение о продаже из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

В прошедшем сезоне Нойштедтер сыграл за «Фенербахче» в 33 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трансферы Спартак Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (27)
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EcioAuditore
1500361741
Зачем это бревно нам в РФПЛ
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zenitforever2015
1500361803
Если Спартаку интересен Рома, значит совсем дело плохо....
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maior-60
1500362394
И нахрена он нам нужен?
Ответить
Asbjorn
1500362420
бред бредовый,массимо не на столько глуп,что бы покупать это дерево
Ответить
forward33
1500362909
Это, что шаг отчаянья? Лучше взять Мевлю или нужно было бороться за Ростовских ребят, кот бесплатно уходили
Ответить
OfaZavr
1500364543
Нет! нет! только не это!!!
Ответить
серега кашин
1500364736
с российским паспортом лучше брать молодежь
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vladik12
1500367789
Мне кажется, "Спартак" просто угорает над футбольной общественностью. Нельзя в здравом уме работать над приобретением Нойштедтера и, прости Господи, Канунникова. Эти люди пусть едут в "Урал".
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Ванечка
1500368803
О, "Спартак" говнеца с паспортом решил набрать! Канунников, Нойштедтер... Пассажира Витю Файзулина у нас заберете?
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yuran63
1500370193
Достойные покупки будут на флажке.Сейчас для ротации.Тратят-то свои,а не " народное достояние."
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