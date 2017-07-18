«Спартак» направил запрос «Фенербахче» по Нойштедтеру

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер этим летом может перебраться в российский клуб, сообщает Sporun Dibi. В услугах защитника сборной России заинтересован «Спартак».

Руководство красно-белых уже отправило официальный запрос о возможности трансфера 29-летнего футболиста. В Стамбуле готовы рассмотреть предложение о продаже из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

В прошедшем сезоне Нойштедтер сыграл за «Фенербахче» в 33 матчах во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.