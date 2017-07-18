Карасев назначен на дерби ЦСКА – «Локомотив», матч «Зенита» с «Рубином» обслужит Сельдяков

РФС объявил имена арбитров, которые будут обслуживать поединки второго тура Премьер-лиги.

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» отработает москвич Сергей Карасев, «Зенит» с «Рубином» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи, а на встречу «Уфа» – «Спартак» назначен подмосковный арбитр Алексей Сухой.

Напомним, что Карасев обслужит сегодняшний поединок первого тура между «Динамо» и «Спартаком». Таким образом, 21 июля он будет работать на втором дерби за трое суток.

«Анжи» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин Максим (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Зенит» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Краснодар» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Уфа» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).