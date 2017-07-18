Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карасев назначен на дерби ЦСКА – «Локомотив», матч «Зенита» с «Рубином» обслужит Сельдяков

Карасев назначен на дерби ЦСКА – «Локомотив», матч «Зенита» с «Рубином» обслужит Сельдяков

18 июля 2017, 12:31
5

РФС объявил имена арбитров, которые будут обслуживать поединки второго тура Премьер-лиги.

Центральный матч тура между ЦСКА и «Локомотивом» отработает москвич Сергей Карасев, «Зенит» с «Рубином» рассудит Владимир Сельдяков из Балашихи, а на встречу «Уфа»«Спартак» назначен подмосковный арбитр Алексей Сухой.

Напомним, что Карасев обслужит сегодняшний поединок первого тура между «Динамо» и «Спартаком». Таким образом, 21 июля он будет работать на втором дерби за трое суток.

«Анжи» – «Амкар»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Максим Гаврилин Максим (Владимир), Алексей Лунев (Новосибирск); резервный судья – Павел Шадыханов (Москва); инспектор – Эдуард Малый (Волгоград).

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи – Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва); резервный судья – Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор – Алексей Спирин (Москва).

«Зенит» – «Рубин»: судья – Владимир Сельдяков (Балашиха); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).

«Краснодар» – «Тосно»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Николай Еремин (Москва), Илья Елеференко (Москва); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

«Уфа» – «Спартак»: судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Владимир Миневич (Смоленск); резервный судья – Александр Борисов (Самара); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Динамо» – «Урал»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Сергей Суховерхов (Воронеж), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Алексей Матюнин (Москва); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

«Ростов» – «Ахмат»: судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); резервный судья – Олег Соколов (Воронеж); инспектор – Сергей Мартынов (Москва).

«Арсенал» – «СКА-Хабаровск»: судья – Евгений Турбин (Дмитров); ассистенты судьи – Вячеслав Семенов (Гатчина), Александр Богданов (Верея); резервный судья – Алексей Амелин (Тула); инспектор – Владимир Овчинников (Москва).

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Спартак Анжи Амкар-Пермь ЦСКА Локомотив Зенит Рубин Краснодар Тосно Уфа Урал Динамо Ростов Ахмат Арсенал СКА-Хабаровск Безбородов Владислав Карасев Сергей Турбин Евгений Еськов Алексей Сельдяков Владимир Сухой Алексей Москалев Владимир Галимов Роман
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1500370652
Все понятно. СМИ как обычно сбрехали - ни в какой ФНЛ Карасева не отправляли.
Ответить
paracetamol
1500378906
Хуже Сельдякова только Турбин.
Ответить
ArReal
1500390471
Всё - это приговор для ЛОКО!!!
Ответить
Бугимен
1500440739
ЦСКА 1–1 «Локомотив»
Ответить
Главные новости
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
1
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
1
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
4
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
1
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
1
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
15
Все новости
Все новости
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
4
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
4
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
14
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
14
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
74
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
22
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
23
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
41
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+