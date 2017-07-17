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Оздоев пообещал, что «Рубин» будет биться

17 июля 2017, 11:30
4

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев пообещал, что казанцы будут биться за победу в каждом матче.

«Спасибо всем за поддержку, вы очень круто поддерживали, как всегда. А мы, в свою очередь, будем биться и улучшать свою игру», – написал Оздоев в твиттере.

Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» со счетом 1:2. Сам Оздоев стал автором голевой передачи в этой встрече.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Рубин Оздоев Магомед
Комментарии (4)
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VSt
1500285472
Конечно, биться. С Бердыевым по другому не сможете. С интересом будем наблюдать за строительством новой команды.
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compka
1500291296
Магомед, биться надо, но эмоции сдерживать тоже надо уметь. Кстати, Бердыев с этим хорошо справляется (с укрощением строптивых)
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shurik45
1500308397
Мага,эмоций на поле по-меньше ,а футбола больше. Болелам Казани и фанатам Рубина ,ребята надо не много потерпеть . Команда будет строится ,и результат придет! Казань- красивый и гостеприимный город !
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rubinovyi2
1500348221
Ну,значит ждем-с!)
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