Оздоев пообещал, что «Рубин» будет биться

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев пообещал, что казанцы будут биться за победу в каждом матче.

«Спасибо всем за поддержку, вы очень круто поддерживали, как всегда. А мы, в свою очередь, будем биться и улучшать свою игру», – написал Оздоев в твиттере.

Напомним, что в матче первого тура российской Премьер-лиги «Рубин» на своем поле уступил «Краснодару» со счетом 1:2. Сам Оздоев стал автором голевой передачи в этой встрече.