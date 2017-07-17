Веденеев: «Не будем переоценивать значимость победы «Зенита» в Хабаровске»

Главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев считает, что в матче первого тура тренерский штаб «Зенита» отлично проявил себя. Он отметил тренерские решения, которые повлияли в итоге на результат встречи. Напомним, что «Зенит» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

– Не скажу, что игра «Зенита» сильно обнадеживает. Но уже становится понятно, во что команда хочет играть – подключение крайних защитников, прессинг, хорошее движение и контроль мяча. Было видно, что в первом тайме какие-то ошибки в составе или по позициям еще произошли, а в перерыве тренерский штаб их исправил. В прошлом сезоне мы практически уже до смешного обсуждали одни и те же действия тренерского штаба Луческу, когда очевидно напрашивались замены или вызревала необходимость снять с игры проваливающегося игрока, поменять футболистов местами в расстановке, а этого не происходило. В результате терялись очки и титулы.

– Сегодня вы имеете в виду исправление ошибки с неудачно вошедшим в игру Ерохиным?

– Само собой, прежде всего речь о нем – тут все понятно. Его нужно было поменять. Поскольку он в опорной зоне повис под угрозой второй желтой и удаления, что сломало бы игру. Мне вообще странно, что этого экс-ростовчанина Манчини отрядил в опорники. Ерохин обычно играл ближе к атаке, а тут в чистом виде вынужден был действовать в обороне. Делал это Александр самоотверженно. Но большинство отборов – с нарушением правил.

Следующее: Кокорина с Шатовым изначально тренерский штаб поменял местами, а потом вернул после перерыва на прежние – Олег стал играть лучше, а Александр вообще забил. Я уж не говорю о замене Ерохина на Кузяева – выйдя, Далер почти сразу открыл счет.

Все эти мелочи и повлияли на исход встречи. По первому тайму перемены напрашивались – и они были сделаны! Когда в трансляции показывали тренерскую скамейку «Зенита» в Хабаровске, рядом с Манчини сидели только Тимощук и Симутенков. Ни одного итальянского помощника рядом, а ведь он привез с собой из Италии аж пятерых! Думаю, многие из них рассредоточились по трибунам. Возможно, я ошибаюсь, но когда у тебя много помощников, очень важно, чтобы они во время матча подсказывали тренеру тактику и расстановку. В результате Манчини быстро произвел перемены. Оперативное вмешательство в ход игры настраивает на рабочий лад, специалисты вовремя подмечают недочеты, работают на одной волне с тренерским штабом. Это очень приятно в нынешнем «Зените».

Если вышли играть опорников Ерохин с Паредесом, то было понятно: минимум 50 процентов их действий должны быть борьбой, отбором, подстраховкой крайних защитников, которые активно подключались. Конечно, сделаем скидку на то, что соперником был СКА, совсем недавно перешедший из Первой лиги, поэтому не будем переоценивать значимость победы в Хабаровске.