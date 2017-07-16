Газинский: «Смолов – лучший игрок «Краснодара», поэтому в игре с «Рубином» его не хватало»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мыслями после победы своей команды в матче первого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:1). По словам хавбека, южанам не хватало травмированного форварда Федора Смолова.

– Мы забили быстро два мяча. В первом тайме сыграли неплохо. Психологический момент повлиял в том плане, что мы вели два мяча, а «Рубин» играл дома и перед своими болельщиками хотел отыграться. Мы сели на свою половину и «Рубин» смог отыграть один мяч.

– Хорошо, что вы смогли обыграть «Рубин» именно в первом туре?

– Безусловно, все знают Курбана Бердыева и как он работает с командами. Предыдущая его команда «Ростов» играла достаточно хорошо. У него все впереди, и наверняка он сможет собрать очень хороший коллектив.

– Как оцениваете свое физическое состояние в начале сезона?

– Давно не играли по 90 минут, поэтому есть усталость. Сборы прошли хорошо, мы подготовились, и по ходу сезона будем набирать.

– Сказалось отсутствие Смолова?

– Ни для кого не секрет, что Федя наш лучший футболист, поэтому это, безусловно, потеря.