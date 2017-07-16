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    Газинский: «Смолов – лучший игрок «Краснодара», поэтому в игре с «Рубином» его не хватало»

    Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился мыслями после победы своей команды в матче первого тура РФПЛ против казанского «Рубина» (2:1). По словам хавбека, южанам не хватало травмированного форварда Федора Смолова.

    – Мы забили быстро два мяча. В первом тайме сыграли неплохо. Психологический момент повлиял в том плане, что мы вели два мяча, а «Рубин» играл дома и перед своими болельщиками хотел отыграться. Мы сели на свою половину и «Рубин» смог отыграть один мяч.

    – Хорошо, что вы смогли обыграть «Рубин» именно в первом туре?

    – Безусловно, все знают Курбана Бердыева и как он работает с командами. Предыдущая его команда «Ростов» играла достаточно хорошо. У него все впереди, и наверняка он сможет собрать очень хороший коллектив.

    – Как оцениваете свое физическое состояние в начале сезона?

    – Давно не играли по 90 минут, поэтому есть усталость. Сборы прошли хорошо, мы подготовились, и по ходу сезона будем набирать.

    – Сказалось отсутствие Смолова?

    – Ни для кого не секрет, что Федя наш лучший футболист, поэтому это, безусловно, потеря.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.07.2017 23:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:45

      На Федю надейся, а сам забивай.

      1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 16 июля 2017, 23:44

      Какой Смолов когда такой Лаборде настолько хорош.

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