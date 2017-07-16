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    РФПЛ. «Рубин» в первом после возвращения Бердыева матче уступил «Краснодару»

    В матче первого тура РФПЛ в Казани встретились местный «Рубин» и «Краснодар». В результативной встрече победа досталась южанам, которым помог дубль колумбийца Рикардо Лаборде.

    Эта встреча стала первой официальной для Курбана Бердыева, вернувшегося в Казань на пост главного тренера.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Рубин (Казань) – Краснодар – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лаборде, 17; 0:2 – Лаборде, 33; 1:2 – Лестьенн, 72.

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Лестьенн, 46).

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Клаэссон, 61), Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.

    Предупреждения: Гранат, 45+1; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 – Гранквист, 12; Рамирес, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 19:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 июля 2017, 23:19

      Всех болельщиков Краснодара с победой. Играли хорошо даже без Смолова и Мамаева. Желаю Краснодару попасть ЛЧ, а моему Ростову остаться в премьер лиге.

      1
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      Рейтинг: +546

      Ростов рулит. 16 июля 2017, 23:16

      Я ростовчанин, конечно мой любимый клуб это Ростов. Искренне болел за соседний Краснодар и желал Бердыеву поражения, и как говориться накаркал, и так же далее буду желать ему поражения. Бердыев как поднял Ростов так же и развалил его, ещё и всех футболистов забрал. Да и поражение с Оренбургом ему было на руку, чтобы свалить. Извиняюсь за мой сарказм, но другого не могу сказать.

      0
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 июля 2017, 21:01

      С победой всех БЫКОВ,Краснодар порадовал!Молодцы!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2017, 20:21

      И Рубину, и Ростову еще год-два на сыгранность и постановку игры! Буду рад если ошибусь.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > батог 16 июля 2017, 20:40

      Никто им столько не даст... Рубин год с испанцем прошляпил, теперь с Курбана будут трясти результат.... А в Ростове пока не появятся длинные деньги, так и будет чехарда с составом...

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 20:06

      олы - красавцы! Игра смотрелась!... Краснодар всё сделал более профессионально и достиг желаемого!... В Рубине второй сезон не видно, что клуб ОСНОВАТЕЛЬНО подошёл к игре.... Так очки сложно будет добывать... Хотя в первых турах ещё будут и неожиданности и неприятности...

      1
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      Рейтинг: +28

      taraz8 16 июля 2017, 20:00

      Болел за Рубин, но команда пока сырая по игре. Нет таких активных нападающих, легко обводящих 3-4 Защитников, берущих игру на себя, как у Краснодара. Сколько атак запороли, когда получив мяч не вперед рвутся , а оглядываются назад. Рубин старался, но мало пока взаимопонимания. Все-таки Краснодар выглядел лучше. Зрители присматривались, сравнивали и в основном соглашались - СЧЕТ ПО ИГРЕ!

      1
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      Рейтинг: +761

      martin gore 16 июля 2017, 19:58

      У Рубина в обороне руины. Бердыеву работы не мерено. Краснодар порадовал.

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 19:43

      Краснодар с победой, а Рубин да - ещё своё возьмёт, взаимопонимание подтянется.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 июля 2017, 19:38

      Ростов первую игру сыграл гораздо лучше чем Рубин, даже без ключевых игроков...

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 16 июля 2017, 19:38

      С ПОБЕДОЙ ! Проблемы ещё есть (а у кого их нет ?), но будем надеяться на лучшее...

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