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  • РФПЛ. «Рубин» в первом после возвращения Бердыева матче уступил «Краснодару»

РФПЛ. «Рубин» в первом после возвращения Бердыева матче уступил «Краснодару»

16 июля 2017, 19:26
17

В матче первого тура РФПЛ в Казани встретились местный «Рубин» и «Краснодар». В результативной встрече победа досталась южанам, которым помог дубль колумбийца Рикардо Лаборде.

Эта встреча стала первой официальной для Курбана Бердыева, вернувшегося в Казань на пост главного тренера.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лаборде, 17; 0:2 – Лаборде, 33; 1:2 – Лестьенн, 72.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Лестьенн, 46).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Клаэссон, 61), Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.

Предупреждения: Гранат, 45+1; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 – Гранквист, 12; Рамирес, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар
Комментарии (17)
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Тамхар
1500222813
Краснодар с первой победой! Что-то мне Классон не очень по первым впечатлениям, а этот новый бразилец ничего вроде... Ну а что из себя команда в этом сезоне представляет видно, конечно, будет дальше, в ЛЕ.
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a-rakhmatov
1500223137
Ростов первую игру сыграл гораздо лучше чем Рубин, даже без ключевых игроков...
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xLINDAx
1500223403
Краснодар с победой, а Рубин да - ещё своё возьмёт, взаимопонимание подтянется.
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Britan
1500224303
У Рубина в обороне руины. Бердыеву работы не мерено. Краснодар порадовал.
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taraz8
1500224440
Болел за Рубин, но команда пока сырая по игре. Нет таких активных нападающих, легко обводящих 3-4 Защитников, берущих игру на себя, как у Краснодара. Сколько атак запороли, когда получив мяч не вперед рвутся , а оглядываются назад. Рубин старался, но мало пока взаимопонимания. Все-таки Краснодар выглядел лучше. Зрители присматривались, сравнивали и в основном соглашались - СЧЕТ ПО ИГРЕ!
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insider_retro
1500224768
олы - красавцы! Игра смотрелась!... Краснодар всё сделал более профессионально и достиг желаемого!... В Рубине второй сезон не видно, что клуб ОСНОВАТЕЛЬНО подошёл к игре.... Так очки сложно будет добывать... Хотя в первых турах ещё будут и неожиданности и неприятности...
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батог
1500225697
И Рубину, и Ростову еще год-два на сыгранность и постановку игры! Буду рад если ошибусь.
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Бугимен
1500228083
С победой всех БЫКОВ,Краснодар порадовал!Молодцы!
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Ростов рулит.
1500236184
Я ростовчанин, конечно мой любимый клуб это Ростов. Искренне болел за соседний Краснодар и желал Бердыеву поражения, и как говориться накаркал, и так же далее буду желать ему поражения. Бердыев как поднял Ростов так же и развалил его, ещё и всех футболистов забрал. Да и поражение с Оренбургом ему было на руку, чтобы свалить. Извиняюсь за мой сарказм, но другого не могу сказать.
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Ростов рулит.
1500236391
Всех болельщиков Краснодара с победой. Играли хорошо даже без Смолова и Мамаева. Желаю Краснодару попасть ЛЧ, а моему Ростову остаться в премьер лиге.
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