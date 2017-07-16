РФПЛ. «Рубин» в первом после возвращения Бердыева матче уступил «Краснодару»

В матче первого тура РФПЛ в Казани встретились местный «Рубин» и «Краснодар». В результативной встрече победа досталась южанам, которым помог дубль колумбийца Рикардо Лаборде.

Эта встреча стала первой официальной для Курбана Бердыева, вернувшегося в Казань на пост главного тренера.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лаборде, 17; 0:2 – Лаборде, 33; 1:2 – Лестьенн, 72.

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Камболов, Бурлак, Кузьмин, Оздоев, М'Вила, Карадениз (Азмун, 62), Канунников (Жонатас, 74), Рочина (Лестьенн, 46).

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мартынович, Рамирес, Петров, Перейра (Клаэссон, 61), Шишкин, Газинский (Жигулев, 74), Вандерсон, Подберезкин, Лаборде.

Предупреждения: Гранат, 45+1; Кудряшов, 84; Оздоев, 86 – Гранквист, 12; Рамирес, 77.

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