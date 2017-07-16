Шалимов: «Против Бердыева всегда тяжело играть, его «Рубин» будет только прибавлять»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями после победы своей команды в первом туре РФПЛ над казанским «Рубином» (2:1). По словам специалиста, заработать три очка было непросто.

«Выезд в Казань тяжелый для всех, для всех команд тяжело играть против команд Курбана Бердыева. Схема у «Рубина» еще не отлажена, но с каждой игрой команда будет прибавлять. Что касается нашей игры, то после такого первого тайма мы недовольны вторым, но в целом результатом довольны: везем победу с тяжелейшего выезда», – подытожил Шалимов.

Следующий матч «Краснодар» проведет дома 22 июля против «Тосно».