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    Шалимов: «Против Бердыева всегда тяжело играть, его «Рубин» будет только прибавлять»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мыслями после победы своей команды в первом туре РФПЛ над казанским «Рубином» (2:1). По словам специалиста, заработать три очка было непросто.

    «Выезд в Казань тяжелый для всех, для всех команд тяжело играть против команд Курбана Бердыева. Схема у «Рубина» еще не отлажена, но с каждой игрой команда будет прибавлять. Что касается нашей игры, то после такого первого тайма мы недовольны вторым, но в целом результатом довольны: везем победу с тяжелейшего выезда», – подытожил Шалимов.

    Следующий матч «Краснодар» проведет дома 22 июля против «Тосно».

    Источник: KazanFirst

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    16.07.2017 20:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 17 июля 2017, 06:55

      Победив всегда соперника хвалят.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 июля 2017, 21:12

      Лукавит Шалимов....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 июля 2017, 21:06

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      -3
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