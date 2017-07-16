Манчини: «Зениту» было важно начать сезон с победы»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил важность победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ.

— Насколько важно было начать именно с победы?

— Да, конечно, начать с победы было принципиально важно. Мы сыграли не так много матчей во время предсезонного сбора, поэтому сразу войти в сезон с победы было для нас необходимо.

Встреча на Стадионе имени Ленина стала для итальянского специалиста официальным дебютом в роли тренера питерцев. Манчини возглавил команду 1 июня, сменив в должности Мирчу Луческу.

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