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    Манчини: «Зениту» было важно начать сезон с победы»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини отметил важность победы над «СКА-Хабаровском» в первом туре РФПЛ.

    — Насколько важно было начать именно с победы?
    — Да, конечно, начать с победы было принципиально важно. Мы сыграли не так много матчей во время предсезонного сбора, поэтому сразу войти в сезон с победы было для нас необходимо.

    Встреча на Стадионе имени Ленина стала для итальянского специалиста официальным дебютом в роли тренера питерцев. Манчини возглавил команду 1 июня, сменив в должности Мирчу Луческу.

    Почему новый «Зенит» – это круто

    Источник: ФК «Зенит»

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    16.07.2017 14:13
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1426

      VSt 16 июля 2017, 16:22

      Особенно мило, что дебют тренера состоялся на стадионе имени Ленина :)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 16:13

      Важно начать с победы, но ещё важнее в ходе чемпионата ход не сбавлять!.... Для чемпионства любой команде-претенденту нужно будет проиграть не больше 3-5 матчей.... ВСЕМ удачных стартов и успешных финишей!!!....

      0
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 16 июля 2017, 15:22

      Всегда почти в старте первенства Зенит играет с выходцем из ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 16 июля 2017, 14:38

      Оп! Давай-Давай, Доминируй, Унижай!

      -2
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 14:23

      Зенит и Манчини с победой !!!

      4
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      Рейтинг: +246

      RLoko 16 июля 2017, 14:16

      Это важно для любой команды.

      5
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