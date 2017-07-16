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    Почему новый «Зенит» – это круто


    3.5
    Голосов: 17
    16.07.2017 12:50
    «Зенит» натужно выиграл в Хабаровске в матче первого тура нового сезона РФПЛ. «Бомбардир» рассказывает, как преобразилась команда из Санкт-Петербурга в межсезонье.

    Роберто Манчини с первого тура начал проводить собственные реформы. По-настоящему крутых изменения по сравнению с «Зенитом» Луческу уже три. Бранислав Иванович – новый центральный защитник. Румын использовал потерявшего скорость Ивановича на фланге обороны, где Бранислав часто ошибался. Теперь Иванович играет в связке с Нету, компенсируя отсутствие стабильности у своего португальского партнера.

    Доменико Кришито, порывавшийся уйти из «Зенита» в «Дженоа», уговорили остаться. Теперь итальянец играет на родной для себя позиции левого защитника. В обороне у «Зенита» выходят три иностранца и Игорь Смольников. Манчини с первого тура доверяет Смольникову, который в предыдущем сезоне испытывал проблемы. Крайние защитники действуют высоко, поддерживают атаку и участвуют в прессинге.

    Бразилец Жулиано теперь действует ближе к атаке. Манчини хочет выжать из его атакующих способностей максимум на новой позиции. Ерохин играет вместе с Паредесом чуть ниже. Они оба отвечают в «Зените» за созидание и основу игры в центре поля. Кокорин, Шатов и Дзюба – российская атакующая линия. Новичку «Зенита» Дриусси пока дают освоиться, выпуская только со скамейки запасных. Всего же игроков у Манчини на два добротных состава. Чего только стоит вышедший на замену Кузяев, забивший победный гол в матче в Хабаровске.

    Перед новым «Зенитом» поставлена задача по завоеванию чемпионства. Два сезона подряд команда оставалась даже без Лиги чемпионов, но грандиозные изменения дали ей качественный толчок. По игре же пока есть проблемы. Будь игроки «СКА-Хабаровска» чуть удачливее, «Зенит» три очка с этого выезда мог и не взять.

    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.5 Голосов: 17
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 18 июля 2017, 11:55

      Все нормально,только постоянно играем в десятером.
      что делает на поле Дзюба не очень понятно. Если хотим скоростной футбол
      надо "реактивного" центра.

      0
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 17 июля 2017, 12:49

      Ерохину не место в стартовом составе! Даешь Далера в пару Паредесу!

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 июля 2017, 10:47

      Такие деньги потрачены и такое жалкое зрелище.

      1
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      Рейтинг: +8

      Aleks000 17 июля 2017, 06:33

      Дриусси лучший!!!

      0
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      Рейтинг: +439

      сасас 16 июля 2017, 22:36

      уже лучше чем с гнилуческо

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 16 июля 2017, 22:10

      Еле выиграли дебютанта, с таким то бюджетом

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      Рейтинг: +255

      aleksander > айор балдёжник 16 июля 2017, 23:20

      смотрите ноги оттуда унесите))) состав тока наигрывается, и видны проблески в отличии от Луческу... хотя о чем говорю, раз с Локо(не в обиду болелам) еле еле выиграли,молчу за "закономерное удаление Луиса Адриана" там бы чем другим пахло бы... очередной августовской отставкой))) крепитесь хрю-хрю в августе игра покажет кто есть кто))

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      Рейтинг: +256

      nbv > aleksander 16 июля 2017, 23:36

      Что же ты не говоришь что в первом тайме Ерохина надо было удалять, показав ему вторую желтую карточку . Зениту повезло. Был был более опытный соперник огребли бы по полной. Ерохин не соответствует уровню зенита. Дзюба мертвый был. Кокорин только голом и отметился, и то из- за ошибки защитника. Чем зенит запомнился так только грубостью на поле

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      Рейтинг: +255

      aleksander 16 июля 2017, 21:45

      Сразу же!!!! не читая саму статью, с чего это натужно??? первый тайм контролировали игру,позволили(со штрафного нанести удар в перекладину) смотрелись неплохо,понравилось!!! лучше чем с "Луческу в начале прошлого, Паредес очень понравился нестандартными навесами и обостряющими передачами(смотрел так сложились обстоятельства только первый тайм и последние 10 минут) понравилось движение всех, вроде стало много игры через центр,а не стандартные навесы с флангов... виден намечающийся рисунок игры!!! всех ЗЕНИТОВЦЕВ С ПОБЕДОЙ!!!!!!!

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 16 июля 2017, 21:16

      Рано еще говорит о чем либо

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      Рейтинг: +16

      slipoi 16 июля 2017, 21:01

      Вброс засчитан

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      Рейтинг: +258

      vasiok74 16 июля 2017, 18:48

      время покажет.пока ещё рано чего говорить.в Хабаровске с трудом победили.

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