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    Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол


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    Голосов: 22
    16.07.2017 19:05
    Нападающий хабаровчан когда-то играл в «Реале» и «Ливерпуле», а теперь зажигает в России. «Бомбардир» показывает главный момент первого тура РФПЛ.

    Аргентинец Хуан Лескано давно выступает в России. Три года футболист отыграл за «Енисей», но выйти в российскую Премьер-лигу смог только со «СКА-Хабаровск». В матче против «Зенита» футболисты из Хабаровска играли в атакующий футбол. В первом тайме в перекладину пробил форвард Корян. По ходу второй половины встречи Лескано сотворил то, что обычно так любят болельщики. Рикардо Куарежма обычно выполняет рабоной передачи, Лескано – пробил таким приемом по воротам Лунева. Для «Зенита» этот момент выглядит унизительно, а по итогам сезона он точно войдет во всевозможные подборки.

    Кстати, Лескано в своей карьере прошел через составы «Ливерпуля» и «Реала». Там умеют обучать подобным вещам.

    Почему новый «Зенит» – это круто

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт ФНЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 22
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +21

      zhurzh 18 июля 2017, 11:08

      Хорошо исполнил, жаль, что не залетело.
      Из красоты первого тура мне запомнился гол Лестьена. Парень, хочет верить, наконец-то зажжет

      1
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    • ...
      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 17 июля 2017, 06:14

      Статья шедевр ..

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      Vistavas 17 июля 2017, 01:10

      По моему если бы бил нормально, шансов было бы больше на гол...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -3

      lihindic > Vistavas 17 июля 2017, 01:35

      не рабочая левая у него

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ferdinant 16 июля 2017, 21:44

      аааааааа...............ть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3970

      Kollljan 16 июля 2017, 20:49

      Не пойму, что унизительного в этом ударе? Человек хотел покрасоваться, может быть он хотел понравиться Манчини. Может он хочет в другой клуб? Например, в Зенит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      Алекс_987 16 июля 2017, 20:48

      Что такое "рабоной передачи"???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 > Алекс_987 16 июля 2017, 21:08

      Рабона — удар, который наносится по мячу позади опорной ноги. В правильном исполнении, ноги игрока скрещиваются одна за другой (также называется удар крестом или крест).

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 июля 2017, 20:30

      автор явно свиной вот по этому он и ищет соринку в чужом глазу

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 16 июля 2017, 20:29

      Вот именно такого в российском футболе маловато и не хватает. То, что заставляет говорить "вау".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +134

      korshun1977 16 июля 2017, 18:41

      Давайте лучше о светлом думать сезон начался снова пиво рыбка и переживания за любимую команду!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark 16 июля 2017, 18:05

      Автор, а что унизительного? Даже если бы он забил, небыло-бы ничего унизительного, а просто было бы красиво.

      Не понятно, что в этом унизительного видит автор.

      2
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