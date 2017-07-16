Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Аргентинец Хуан Лескано давно выступает в России. Три года футболист отыграл за «Енисей», но выйти в российскую Премьер-лигу смог только со «СКА-Хабаровск». В матче против «Зенита» футболисты из Хабаровска играли в атакующий футбол. В первом тайме в перекладину пробил форвард Корян. По ходу второй половины встречи Лескано сотворил то, что обычно так любят болельщики. Рикардо Куарежма обычно выполняет рабоной передачи, Лескано – пробил таким приемом по воротам Лунева. Для «Зенита» этот момент выглядит унизительно, а по итогам сезона он точно войдет во всевозможные подборки.

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Кстати, Лескано в своей карьере прошел через составы «Ливерпуля» и «Реала». Там умеют обучать подобным вещам.

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