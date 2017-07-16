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Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

Аргентинец Хуан Лескано давно выступает в России. Три года футболист отыграл за «Енисей», но выйти в российскую Премьер-лигу смог только со «СКА-Хабаровск». В матче против «Зенита» футболисты из Хабаровска играли в атакующий футбол. В первом тайме в перекладину пробил форвард Корян. По ходу второй половины встречи Лескано сотворил то, что обычно так любят болельщики. Рикардо Куарежма обычно выполняет рабоной передачи, Лескано – пробил таким приемом по воротам Лунева. Для «Зенита» этот момент выглядит унизительно, а по итогам сезона он точно войдет во всевозможные подборки.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кстати, Лескано в своей карьере прошел через составы «Ливерпуля» и «Реала». Там умеют обучать подобным вещам.

Почему новый «Зенит» – это круто

Россия. Премьер-лига Россия СКА-Хабаровск Лескано Хуан Эдуардо
Комментарии (26)
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Спартач_навсегда
1500200527
блин жаль не забил
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Arsenal-Zenit1994
1500200703
Унизил блядь? Унизил? Он забил? Нихуя.... Так о чём говорить-то тогда?
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ЖОРРО
1500200962
А в чём унижение?Хуан сыграл блестяще,красивый момент...но это не унижение)
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Василий Зенитов
1500200964
Унизил двумя опасными моментами за весь матч??? мдааааа.....
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порт
1500201463
Догадались хоть название стать заменить, недоумки.
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and4ever86
1500202249
Момент просто огонь! Очень круто получилось!
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Glazen
1500208613
Чем унизили, двумя пропущенными голами? Придурки!
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Prince_of_Dark
1500217514
Автор, а что унизительного? Даже если бы он забил, небыло-бы ничего унизительного, а просто было бы красиво. Не понятно, что в этом унизительного видит автор.
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giluxa1963
1500226251
автор явно свиной вот по этому он и ищет соринку в чужом глазу
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Алекс_987
1500227317
Что такое "рабоной передачи"???
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