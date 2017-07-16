Почему новый «Зенит» – это круто

Роберто Манчини с первого тура начал проводить собственные реформы. По-настоящему крутых изменения по сравнению с «Зенитом» Луческу уже три. Бранислав Иванович – новый центральный защитник. Румын использовал потерявшего скорость Ивановича на фланге обороны, где Бранислав часто ошибался. Теперь Иванович играет в связке с Нету, компенсируя отсутствие стабильности у своего португальского партнера.

Доменико Кришито, порывавшийся уйти из «Зенита» в «Дженоа», уговорили остаться. Теперь итальянец играет на родной для себя позиции левого защитника. В обороне у «Зенита» выходят три иностранца и Игорь Смольников. Манчини с первого тура доверяет Смольникову, который в предыдущем сезоне испытывал проблемы. Крайние защитники действуют высоко, поддерживают атаку и участвуют в прессинге.

Бразилец Жулиано теперь действует ближе к атаке. Манчини хочет выжать из его атакующих способностей максимум на новой позиции. Ерохин играет вместе с Паредесом чуть ниже. Они оба отвечают в «Зените» за созидание и основу игры в центре поля. Кокорин, Шатов и Дзюба – российская атакующая линия. Новичку «Зенита» Дриусси пока дают освоиться, выпуская только со скамейки запасных. Всего же игроков у Манчини на два добротных состава. Чего только стоит вышедший на замену Кузяев, забивший победный гол в матче в Хабаровске.

Перед новым «Зенитом» поставлена задача по завоеванию чемпионства. Два сезона подряд команда оставалась даже без Лиги чемпионов, но грандиозные изменения дали ей качественный толчок. По игре же пока есть проблемы. Будь игроки «СКА-Хабаровска» чуть удачливее, «Зенит» три очка с этого выезда мог и не взять.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

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