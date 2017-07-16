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Почему новый «Зенит» – это круто

Роберто Манчини с первого тура начал проводить собственные реформы. По-настоящему крутых изменения по сравнению с «Зенитом» Луческу уже три. Бранислав Иванович – новый центральный защитник. Румын использовал потерявшего скорость Ивановича на фланге обороны, где Бранислав часто ошибался. Теперь Иванович играет в связке с Нету, компенсируя отсутствие стабильности у своего португальского партнера.

Доменико Кришито, порывавшийся уйти из «Зенита» в «Дженоа», уговорили остаться. Теперь итальянец играет на родной для себя позиции левого защитника. В обороне у «Зенита» выходят три иностранца и Игорь Смольников. Манчини с первого тура доверяет Смольникову, который в предыдущем сезоне испытывал проблемы. Крайние защитники действуют высоко, поддерживают атаку и участвуют в прессинге.

Бразилец Жулиано теперь действует ближе к атаке. Манчини хочет выжать из его атакующих способностей максимум на новой позиции. Ерохин играет вместе с Паредесом чуть ниже. Они оба отвечают в «Зените» за созидание и основу игры в центре поля. Кокорин, Шатов и Дзюба – российская атакующая линия. Новичку «Зенита» Дриусси пока дают освоиться, выпуская только со скамейки запасных. Всего же игроков у Манчини на два добротных состава. Чего только стоит вышедший на замену Кузяев, забивший победный гол в матче в Хабаровске.

Перед новым «Зенитом» поставлена задача по завоеванию чемпионства. Два сезона подряд команда оставалась даже без Лиги чемпионов, но грандиозные изменения дали ей качественный толчок. По игре же пока есть проблемы. Будь игроки «СКА-Хабаровска» чуть удачливее, «Зенит» три очка с этого выезда мог и не взять.

Главный момент первого тура РФПЛ, который вернет радость в русский футбол

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит
Комментарии (37)
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Tubba
1500199253
Автор видно болеет за Зенит.С таким бюджетом и по траченными деньгами, команда играет отвратительно ( товарники и сегодняшний матч в Хабаровске).
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razory
1500200106
давайте дождёмся хотя бы половина сезона , тогда и будем потихоньку делать выводы,зачем бежать впереди паравоза
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Джавел.
1500202890
Как бы Черданцев не хвалил и Манчини, и "Зенит", пока игра среднего росс. уровня...
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insider_retro
1500204037
Напрасно было ожидать, что с первых туров команда начнёт отгружать по 3-5 мяче в матче... Думаю, что в первые 10-12 туров ниже плинтуса не сыграют, будут уверенно набирать нужные очки, а там и с стабильностью наладится.... Но скамейка, конечно, потрясная...
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Danish Dynamite
1500207690
По европейским меркам - средняя команда уровня Генка, Копенгагена или Герты. Суперчемпионы они только по растратам.
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Danpos
1500210697
Статья бред Иванович и так в центре играл, а Смольников просто был травмирован
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lejnin
1500216869
Два раза перечитал статью и так и не понял, почему новый "Зенит" - это круто )))) Уважаемый бомбардир, мне кажется, вам пора поменять штат авторов, ибо такая "аналитика" уже за гранью, т.к. состав Зенита любой пользователь Бомбардира мог и сам увидеть во время игры ))
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илья ЗЕНИТ
1500218628
Что за статья? Бред! А в конце вопрос меня сразил как можно понять,найти положительные стороны команды по одному матчу?
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mihail200606
1500219856
рановато статью написали... ниче крутого пока нет...
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vasiok74
1500220114
время покажет.пока ещё рано чего говорить.в Хабаровске с трудом победили.
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