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    Угу Алмейда считает, что ЦСКА и АЕК достойны друг друга

    Нападающий греческого АЕКа Угу Алмейда, игравший в РФПЛ за «Кубань» и «Анжи», поделился мнением о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где в соперники афинцам достался московский ЦСКА. По словам португальца, пройти россиян будет непросто.

    «Нам достался серьезный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды.

    АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.

    Я бы, конечно, предпочел, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своем поле очень силен», – резюмировал Алмейда.

    Форвард выступал в России в течение 2015 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2017 19:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 14 июля 2017, 22:09

      Условно хороший жребий. Вариант непрохода даже не рассматриваю.

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 14 июля 2017, 20:02

      АЕК - команда, которая мало пропускает, впрочем как и армейцы. В обеих матчах будет закрытый футбол, так как команды играют в большей степени от обороны. Надеюсь на Витю и Дзагу.

      2
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > Dominator777 14 июля 2017, 21:06

      А еще на Головина, Фернандеса, Акинфеева и других игроков основы.

      2
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 14 июля 2017, 20:01

      Угу. Армейца бойся.

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