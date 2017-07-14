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Угу Алмейда считает, что ЦСКА и АЕК достойны друг друга

14 июля 2017, 19:32
3

Нападающий греческого АЕКа Угу Алмейда, игравший в РФПЛ за «Кубань» и «Анжи», поделился мнением о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где в соперники афинцам достался московский ЦСКА. По словам португальца, пройти россиян будет непросто.

«Нам достался серьезный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды.

АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.

Я бы, конечно, предпочел, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своем поле очень силен», – резюмировал Алмейда.

Форвард выступал в России в течение 2015 года.

Источник: Чемпионат.ком
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига ЦСКА АЕК Алмейда Угу
Комментарии (3)
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Dominator777
1500051747
АЕК - команда, которая мало пропускает, впрочем как и армейцы. В обеих матчах будет закрытый футбол, так как команды играют в большей степени от обороны. Надеюсь на Витю и Дзагу.
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DEFENDER114
1500059396
Условно хороший жребий. Вариант непрохода даже не рассматриваю.
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