Угу Алмейда считает, что ЦСКА и АЕК достойны друг друга

Нападающий греческого АЕКа Угу Алмейда, игравший в РФПЛ за «Кубань» и «Анжи», поделился мнением о жеребьевке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где в соперники афинцам достался московский ЦСКА. По словам португальца, пройти россиян будет непросто.

«Нам достался серьезный соперник, который регулярно становился чемпионом в России. Такую команду тяжело пройти. Я не знаю, кто фаворит. Просто для нас будут сложные игры. Знаю, что встретятся две достойные команды.

АЕК любит держать мяч и навязывать игру. Хотя я знаю, что ЦСКА оставляет мало простора для атак. У москвичей опытные футболисты. Вратарь и защитники уже давно играют вместе.

Я бы, конечно, предпочел, чтобы первая встреча состоялась в Москве. Но ничего страшного, будем зарабатывать преимущество дома. Понятно, что ЦСКА на своем поле очень силен», – резюмировал Алмейда.

Форвард выступал в России в течение 2015 года.