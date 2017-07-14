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  • Гончаренко: «Акинфеев неудачно провел Кубок конфедераций? Это вы считаете, что турнир неудачный»

Гончаренко: «Акинфеев неудачно провел Кубок конфедераций? Это вы считаете, что турнир неудачный»

14 июля 2017, 01:51
33

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на критику в адрес Игоря Акинфеева после Кубка конфедераций в России.

«Состояние у Игоря Акинфеева после неудачного турнира? Это вы считаете, что он неудачный. Мое дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии. Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру», – сказал 40-летний специалист.

Напомним, волну критики в адрес голкипера сборной России вызвали его действия в эпизоде со вторым голом в матче против Мексики (1:2, третий тур группового этапа). В частности, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что 31-летний футболист не заслуживает места в воротах главной команды страны.

На ежегодной встрече с болельщиками Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков и отдал приз защитнику Марио Фернандесу.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Гончаренко Виктор
Комментарии (33)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Smekaev
1499987814
Это многие сидельцы госдумы заслуживают сидения в других местах, не столь отдаленных.
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Snek
1499988404
на Акинфеева, конечно, с одной стороны по делу гонят, с другой стороны, что до этого не один десяток раз спас, осечки бывают у каждого. Я там читал, что Ребров мясные в сборную хотят, я думаю после того, как кристина ему дубль в очко сделал бы, как он пытался сделать Игорю, вопросы бы отпали сами собой, а уж если говорить, то в РФПЛ Реброву в очко забивали и не раз.
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serppion
1499992722
Мне по фигу, что Игорь Лебедев вице-спикер Госдумы. Но, на счет Конифеева и провального турнира он прав. Я тоже считаю, что наша сборная в очередной раз облажалась. Все, кроме Гончаренко, Мутка и Черчесова, так считают и недовольны результатом.
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Томь вперёд
1499995400
Как тренер ЦСКА говорит правильные слова, как болельщик сборной России вряд ли!
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Nesterenko
1499995567
Не болельщик ЦСКА, но почему изначально Акинфеева выбрали лучшим игроком? Фернандес согласен лучший. Ну а что касается ошибки, то зря так Гончаренко говорит. Наоборот надо дать понять человеку, что он был не прав. Причем ни первый раз , и опять на крупном турнире в важнейшем матче.
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prtcs
1499995697
Лебедева папа (жирик) посадил в Госдуму и они долбят, как дятлы, а Игорь сам добился своей величины и ни один пидор рот не имеет права открыть на его успехи.
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la verdad
1500009147
Для бялорусав Кубок был удачным. Никто не спорит.
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Popularov
1500014793
По данным опросов 10 различных спортивных изданий, лучшим в российской сборной был Игорь Акинфеев- 52% голосов, а остальные голоса отошли Смолову, Головину, Жиркову. Меньше всего голосов набрали Самедов, Глушаков и Кондрашов - по 2,8%!!! В опросе, суммарно, приняло участие около 1348 пользователей. Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне! Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017, стал ЛУЧШИМ ВРАТАРЁМ по проценту отбитых им ударов. В трёх проведённых матчах Акинфеев отбил 12 ударов из 15, завершив турнир с показателем 80%. Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается! В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина! По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях! Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА! Во всех голах, которые наши пропустили на КК-2017, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!! Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева! Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
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serppion
1500015300
Александра Филимонова за одну лишь плюху (ничья с Украиной) навсегда из сборной турнули. У Конифеева такие плюхи стали обязательными на каждом крупном турнире. А Саша был воротником получше Игорька.
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Protosser
1500018040
Ну да, а ты, видимо, считаешь, что сборная добилась огромного успеха.
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