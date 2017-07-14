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    Гончаренко: «Акинфеев неудачно провел Кубок конфедераций? Это вы считаете, что турнир неудачный»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на критику в адрес Игоря Акинфеева после Кубка конфедераций в России.

    «Состояние у Игоря Акинфеева после неудачного турнира? Это вы считаете, что он неудачный. Мое дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии. Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру», – сказал 40-летний специалист.

    Напомним, волну критики в адрес голкипера сборной России вызвали его действия в эпизоде со вторым голом в матче против Мексики (1:2, третий тур группового этапа). В частности, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что 31-летний футболист не заслуживает места в воротах главной команды страны.

    На ежегодной встрече с болельщиками Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков и отдал приз защитнику Марио Фернандесу.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2017 01:51
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 14 июля 2017, 11:25

      "Ваши ожидания - это ваши проблемы!"

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 14 июля 2017, 10:40

      Ну да, а ты, видимо, считаешь, что сборная добилась огромного успеха.

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 июля 2017, 09:55

      Александра Филимонова за одну лишь плюху (ничья с Украиной) навсегда из сборной турнули. У Конифеева такие плюхи стали обязательными на каждом крупном турнире. А Саша был воротником получше Игорька.

      4
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 09:46

      По данным опросов 10 различных спортивных изданий, лучшим в российской сборной был Игорь Акинфеев- 52% голосов, а остальные голоса отошли Смолову, Головину, Жиркову.
      Меньше всего голосов набрали Самедов, Глушаков и Кондрашов - по 2,8%!!!
      В опросе, суммарно, приняло участие около 1348 пользователей.
      Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
      Голкипер сборной России Игорь Акинфеев, по итогам группового этапа Кубка конфедераций-2017, стал ЛУЧШИМ ВРАТАРЁМ по проценту отбитых им ударов.
      В трёх проведённых матчах Акинфеев отбил 12 ударов из 15, завершив турнир с показателем 80%.
      Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается!
      В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина!
      По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях!
      Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА!
      Во всех голах, которые наши пропустили на КК-2017, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
      Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
      Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!

      -1
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > Popularov 14 июля 2017, 10:09

      сам то веришь в то что написал??? тогда тебе к врачу.. а уж окулист это будет или психиатр, терапевт направит..

      2
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      Рейтинг: +901

      Krics 14 июля 2017, 09:38

      Блин насколько болелы тупые, Игорёк на столько велик, что признан ФИФА и иже сними, может он не плохой воротчик для России а дальше, после Велика он не вышел на свой прежний уровень.

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics > Klaido 14 июля 2017, 12:03

      Сарказм, братец, сарказм.

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 июля 2017, 09:15

      Гончаренко ,конечно, имеет право на мнение, в конце концов - он же тренер коней и это его основной вратарь. А если Сухарян будет таких же бабочек ловить, нам (и не одним нам) - только лучше. Но вообще, говорить сейчас, что у него всё такая же непрошибаемая психология - фигня, уже не первый год фигня.

      2
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 14 июля 2017, 08:12

      Для бялорусав Кубок был удачным. Никто не спорит.

      1
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      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > la verdad 14 июля 2017, 08:16

      Зря ты так ехидно про братьев наших пишешь.

      2
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > bset 14 июля 2017, 08:36

      братья они , пока им денег наливают. как только большей бумажкой поманят, сразу выдумают альтернативную историю. пример хохлоебков показателен.

      5
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      Рейтинг: +24996

      bset > and4ever86 14 июля 2017, 09:22

      Далеко не все такие

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Klaido 14 июля 2017, 21:52

      Ты большой спец по мужеложеству :)

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > bset 14 июля 2017, 21:52

      Иди на хуй :)

      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 июля 2017, 07:13

      Ну на удачно вылетели и удачно пропустил ляп

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 июля 2017, 06:13

      У Акинфеева на кубке конфедераций пропуски-спасения примерно 1:1, а у остальных товарищей?

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      Рейтинг: +2111

      prtcs 14 июля 2017, 04:28

      Лебедева папа (жирик) посадил в Госдуму и они долбят, как дятлы, а Игорь сам добился своей величины и ни один пидор рот не имеет права открыть на его успехи.

      5
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > prtcs 14 июля 2017, 04:33

      какие успехи? выиграл пару раз чемпионат России? Это достижение уже?))

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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК > Тони Монтана Б 14 июля 2017, 05:38

      Прежде чем что то писать надо знать . Акинфеев , шестикратный чемпион России , шесть раз Кубок России и Суперкубок России и обладатель Кубка УЕФА .........

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      Рейтинг: +625

      and4ever86 > ВЛАДИВОСТОК 14 июля 2017, 08:37

      Рекордсмен ЛЧ!!!

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      Рейтинг: +588

      Sergil > prtcs 14 июля 2017, 13:01

      Ты про успехи в ЛЧ? Знаем, наслышаны. Вс Европа им гордится, Игарян - намба ван!

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