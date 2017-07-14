Гончаренко: «Акинфеев неудачно провел Кубок конфедераций? Это вы считаете, что турнир неудачный»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко ответил на критику в адрес Игоря Акинфеева после Кубка конфедераций в России.

«Состояние у Игоря Акинфеева после неудачного турнира? Это вы считаете, что он неудачный. Мое дело — подготовить нашего капитана в хорошем эмоциональном состоянии. Игорь отдохнул, он свеж, бодр и готов к первому туру», – сказал 40-летний специалист.

Напомним, волну критики в адрес голкипера сборной России вызвали его действия в эпизоде со вторым голом в матче против Мексики (1:2, третий тур группового этапа). В частности, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев сказал, что 31-летний футболист не заслуживает места в воротах главной команды страны.

На ежегодной встрече с болельщиками Акинфеев отказался от награды лучшему игроку сезона по версии болельщиков и отдал приз защитнику Марио Фернандесу.