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    Непомнящий: «Дзюба без сомнений подойдет Слуцкому в «Халл Сити»

    Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба подошел бы «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

    Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин этим летом может сменить клубную прописку. Позднее появилась информация, согласно которой «Спартак» ответил отказом на предложение петербуржцев купить форварда.

    – Леонид Слуцкий наверняка возьмет Дзюбу в любую команду. Согласится ли Артем на переход в «Халл»?

    – Почему нет? Без сомнений, Артем подойдет Слуцкому. Вот только его главная цель – попасть на чемпионат мира. Выступление в «Халле» явно не повысит шансы, придется трудновато. Думаю, за полтора месяца Дзюба точно найдет новую команду, в прошлом сезоне он показал себя одним из лучших российских нападающих.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 23:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 июля 2017, 17:32

      Если А.Дзюба хорошо впишется в Халл, то он может и успешно сыграть на ЧМ-2018.
      В России, нападающим в сборной, кроме А.Дзюбы, сейчас нет никого.

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 12 июля 2017, 09:26

      Я думал, что первым Кокорина продадут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 12 июля 2017, 08:34

      Хороший вариант.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 12 июля 2017, 07:56

      эта проститутка.уже ни кому не нужна

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2017, 07:30

      Но неизвестно, нужен ли нападающий Л. Слуцкому, может быть там есть хорошие
      нападающие.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 12 июля 2017, 04:36

      в Томи он подойдет

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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > bashnat013 12 июля 2017, 05:12

      Там же холодно, а это парниковый овощ.

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 июля 2017, 00:58

      Хороший вариант.

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