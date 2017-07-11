Непомнящий: «Дзюба без сомнений подойдет Слуцкому в «Халл Сити»

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба подошел бы «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин этим летом может сменить клубную прописку. Позднее появилась информация, согласно которой «Спартак» ответил отказом на предложение петербуржцев купить форварда.

– Леонид Слуцкий наверняка возьмет Дзюбу в любую команду. Согласится ли Артем на переход в «Халл»?

– Почему нет? Без сомнений, Артем подойдет Слуцкому. Вот только его главная цель – попасть на чемпионат мира. Выступление в «Халле» явно не повысит шансы, придется трудновато. Думаю, за полтора месяца Дзюба точно найдет новую команду, в прошлом сезоне он показал себя одним из лучших российских нападающих.