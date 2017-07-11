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  • Непомнящий: «Дзюба без сомнений подойдет Слуцкому в «Халл Сити»

Непомнящий: «Дзюба без сомнений подойдет Слуцкому в «Халл Сити»

11 июля 2017, 23:35
8

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба подошел бы «Халл Сити», который возглавляет Леонид Слуцкий.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин этим летом может сменить клубную прописку. Позднее появилась информация, согласно которой «Спартак» ответил отказом на предложение петербуржцев купить форварда.

– Леонид Слуцкий наверняка возьмет Дзюбу в любую команду. Согласится ли Артем на переход в «Халл»?

– Почему нет? Без сомнений, Артем подойдет Слуцкому. Вот только его главная цель – попасть на чемпионат мира. Выступление в «Халле» явно не повысит шансы, придется трудновато. Думаю, за полтора месяца Дзюба точно найдет новую команду, в прошлом сезоне он показал себя одним из лучших российских нападающих.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Зенит Халл Сити Дзюба Артем Слуцкий Леонид Непомнящий Валерий
Комментарии (8)
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DeutschlandUberAlles
1499810323
Хороший вариант.
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bashnat013
1499823381
в Томи он подойдет
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vladimir-7
1499833845
Но неизвестно, нужен ли нападающий Л. Слуцкому, может быть там есть хорошие нападающие.
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спартак спартаков1
1499835392
эта проститутка.уже ни кому не нужна
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sochi-2013
1499837690
Хороший вариант.
Ответить
mig28
1499840771
Я думал, что первым Кокорина продадут
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vladimir-7
1500561123
Если А.Дзюба хорошо впишется в Халл, то он может и успешно сыграть на ЧМ-2018. В России, нападающим в сборной, кроме А.Дзюбы, сейчас нет никого.
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