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  • «Спартак» ответил отказом на предложение «Зенита» купить Дзюбу

«Спартак» ответил отказом на предложение «Зенита» купить Дзюбу

10 июля 2017, 15:39
60

«Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что сине-бело-голубые предложили 28-летнего игрока «Спартаку», за который он уже выступал с начала профессиональной карьеры по 2015 год, после чего и перешел в стан петербуржцев.

Тем не менее, руководство красно-белых ответило отказом, заявив, что не рассматривает вариант с возвращением форварда.

В свою очередь «Зенит» продолжают поиски вариантов трудоустройства футболиста нынешним летом. Отмечается, что питерцы видят в роли основного нападающего Александра Кокорина.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Дзюба провел 26 встреч, записав на свой счет 13 мячей и шесть голевых передач.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (60)
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turist82
1499691227
Он же с понтом заявлял что пошел в более сильную команду выигрывать титулы )))) Не срослось... удача предателей - не любит
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pato08
1499691419
_____ Его можно было вернуть в первые 2 недели. И только с чеком и упаковкой. А так обмену и возврату не подлежит _______
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STAFOR13
1499691884
подошёл бы Локо, Динамо, Краснодару, особенно в Рубину Бердыева был бы как Бухаров в Ростове, только моложе, в связке с Азмуном хорошо бы смотрелись.
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Tostao
1499691942
Чтоб не стать вам тренеришкой, Продавайте игрочишку!
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Андрей Питерский
1499692623
Источник материала: "БИЗНЕС Online". Бизнесу только продать...а то, что это звучит как неправдоподобная утка никого не напрягает...Даже обсуждать нечего.
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порт
1499694391
Кто то решил пошутить перед началом первого тура.
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nik55
1499694835
источник гнилой
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Питер FM
1499696367
Дзюба охренеет когда прочитает это в газетах..)))
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spam2009
1499696602
Нам предатели не нужны
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OfaZavr
1499699493
Да утка как всегда.
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