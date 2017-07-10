«Спартак» ответил отказом на предложение «Зенита» купить Дзюбу

«Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что сине-бело-голубые предложили 28-летнего игрока «Спартаку», за который он уже выступал с начала профессиональной карьеры по 2015 год, после чего и перешел в стан петербуржцев.

Тем не менее, руководство красно-белых ответило отказом, заявив, что не рассматривает вариант с возвращением форварда.

В свою очередь «Зенит» продолжают поиски вариантов трудоустройства футболиста нынешним летом. Отмечается, что питерцы видят в роли основного нападающего Александра Кокорина.

В минувшем розыгрыше РФПЛ Дзюба провел 26 встреч, записав на свой счет 13 мячей и шесть голевых передач.