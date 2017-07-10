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    «Спартак» ответил отказом на предложение «Зенита» купить Дзюбу

    «Зенит» намерен продать нападающего Артема Дзюбу в нынешнее трансферное окно. Сообщается, что сине-бело-голубые предложили 28-летнего игрока «Спартаку», за который он уже выступал с начала профессиональной карьеры по 2015 год, после чего и перешел в стан петербуржцев.

    Тем не менее, руководство красно-белых ответило отказом, заявив, что не рассматривает вариант с возвращением форварда.

    В свою очередь «Зенит» продолжают поиски вариантов трудоустройства футболиста нынешним летом. Отмечается, что питерцы видят в роли основного нападающего Александра Кокорина.

    В минувшем розыгрыше РФПЛ Дзюба провел 26 встреч, записав на свой счет 13 мячей и шесть голевых передач.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    10.07.2017 15:39
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +70

      arni3 12 июля 2017, 09:09

      Всё! Дерево на лесопилку!!!

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 11 июля 2017, 11:27

      Глупости не писали бы. Что значит «Спартак» отказался возвращать Дзюбу, им кто-то предлагал? Желтая пресса, блин!

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 июля 2017, 07:25

      Дзюбу может купить "по акции" какой-нибудь клуб,где вообще нет нападающих...
      С одной стороны 13 мячей всё-таки забил, с другой- слишком много визгу вокруг Дзюбы.. Да и забитые голы в основном "свояки" от Дзюбы.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 11 июля 2017, 02:32

      Если разом дернутся две амебы - кто-нибудь решится искать в этом тайный смысл? А тут подобные организмы синхронно утерли сопли под носом. Два дебила в очередной раз сделали глупость.
      Ищи, Бомбардир, в этом дерьме философские корни.
      Дзюба безнадежно туп и склочен!

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 10 июля 2017, 22:09

      вот оно возмездие для игрочишки!

      2
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 июля 2017, 19:30

      Кокорин в роли основного нападающего это сто процентов бред! А Дзюбе похоже надо было в Китай ехать, когда звали.

      1
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      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Обер-КанцлерЪ 10 июля 2017, 19:35

      Привет, партийцам!.... Пенку сдули?...

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > insider_retro 10 июля 2017, 23:27

      Всё по науке! Во имя светлого и нефильтрованного))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Обер-КанцлерЪ 11 июля 2017, 11:28

      Уедет, когда 50 зеленых лямов дадут.

      1
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 10 июля 2017, 19:22

      Артем нужно быть осторожным в интервью. Все может повернуться с ног на голову

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 10 июля 2017, 19:04

      У Спартака и так хватает людей в нападении, зачем им Дзюба?

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 10 июля 2017, 18:54

      надо зениту и Дзюбу и Кокорина продавать и нормального напа брать

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 18:11

      Да утка как всегда.

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